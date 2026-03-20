મિડલ ઇસ્ટમાં CBSE ધોરણ 10ની પરીક્ષા રદ, વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા વગર જ મળશે માર્કસ
બહેરીન, ઈરાન, કુવૈત સહિતના દેશોમાં બગડતા હાલતને કારણે CBSEનો ઐતિહાસિક નિર્ણય, વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા ધોરણ 10ની પરીક્ષા રદ કરાઈ.
Published : March 20, 2026 at 10:28 AM IST
નવી દિલ્હી: મધ્ય પૂર્વ (મિડલ ઇસ્ટ)માં ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિની અસર હવે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ જોવા મળી રહી છે. કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા બોર્ડ (CBSE) એ ધોરણ 12ની પરીક્ષાઓ રદ કર્યા બાદ હવે ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ પણ રદ કરવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય મિડલ ઇસ્ટમાં આવેલા દેશોમાં અભ્યાસ કરતા હજારો ભારતીય મૂળના વિદ્યાર્થીઓને મોટી રાહત આપનારો છે.
CBSE દ્વારા જારી કરાયેલા અધિકૃત પરિપત્રમાં જણાવાયું છે કે વિદ્યાર્થીઓની સલામતી અને સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ગણીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બહેરીન, ઈરાન, કુવૈત, ઓમાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સહિતના દેશોમાં સુરક્ષાની ગંભીર ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પરીક્ષાઓ યોજવી શક્ય ન હતી. બોર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ પગલું સંપૂર્ણપણે વિદ્યાર્થીઓની ભલાઈ માટે લેવામાં આવ્યું છે.
આંશિક પરીક્ષાઓ અને નવી મૂલ્યાંકન યોજના
CBSEના જણાવ્યા અનુસાર, 17 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન કેટલાક વિષયોની પરીક્ષાઓ યોજાઈ ચૂકી હતી. આ પરીક્ષાઓમાં મેળવેલા ગુણને અંતિમ પરિણામ તૈયાર કરવામાં સામેલ કરવામાં આવશે. બાકીના વિષયોના ગુણ નક્કી કરવા માટે બોર્ડે એક ખાસ મૂલ્યાંકન યોજના બનાવી છે, જે નીચે મુજબ છે:
- જે વિદ્યાર્થીઓએ તમામ પરીક્ષાઓ આપી દીધી છે, તેમનું પરિણામ તેમના પ્રદર્શનના આધારે તૈયાર થશે.
- જો કોઈ વિદ્યાર્થીએ 4 વિષયોની પરીક્ષા આપી હોય, તો તેમાંથી શ્રેષ્ઠ 3 વિષયોના સરેરાશ ગુણના આધારે બાકીના વિષયોના ગુણ નક્કી કરવામાં આવશે.
- જે વિદ્યાર્થીઓએ ત્રણ વિષયોની પરીક્ષા આપી છે, તેમના શ્રેષ્ઠ બે વિષયોની સરેરાશ લેવામાં આવશે.
- જો કોઈ વિદ્યાર્થીએ માત્ર બે જ વિષયોની પરીક્ષા આપી હોય, તો તેમને બાકીના વિષયોમાં આ બે વિષયોના સરેરાશ ગુણ આપવામાં આવશે.
- તમામ કેસોમાં શાળાઓ દ્વારા અપલોડ કરવામાં આવેલા આંતરિક મૂલ્યાંકન (ઈન્ટરનલ અસેસમેન્ટ)ના ગુણને અંતિમ માનવામાં આવશે.
જૂના વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ
CBSE એ 2025 અથવા તે પહેલાં નોંધાયેલા (જૂના) વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ખાસ જોગવાઈ કરી છે. જે વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા છૂટી ગઈ છે, તેમને આગામી બોર્ડ પરીક્ષામાં પરીક્ષા આપવાની તક આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, જે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું પરીક્ષા કેન્દ્ર બદલ્યું છે, તેમનું પરિણામ તેઓએ આપેલી પરીક્ષાઓના આધારે જ તૈયાર કરવામાં આવશે. જરૂર પડ્યે વિદ્યાર્થીઓને ગુણ સુધારણા પરીક્ષા (ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એક્ઝામ)નો પણ વિકલ્પ મળશે.
બોર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ખાસ મૂલ્યાંકન યોજના હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવેલું પરિણામ અંતિમ અને બંધનકર્તા રહેશે. કોઈ પણ સંજોગોમાં અલગથી પરીક્ષાનું આયોજન નહીં કરવામાં આવે. આ નિર્ણયથી મિડલ ઇસ્ટમાં રહેતા હજારો CBSE વિદ્યાર્થીઓને અનિશ્ચિતતામાંથી મુક્તિ મળશે અને તેઓ સુરક્ષિત રીતે પોતાના શૈક્ષણિક ભવિષ્ય તરફ આગળ વધી શકશે. CBSE ટૂંક સમયમાં આ મૂલ્યાંકનના આધારે પરિણામ જાહેર કરવાની તૈયારીમાં છે.
