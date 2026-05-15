NEET UG પેપર લીક: નાસિકથી ગુરુગ્રામ પછી રાજસ્થાન પહોંચ્યું પેપર, આરોપીઓના ઘરમાં તપાસ

CBIએ નાસિક, ગુરુગ્રામ, જયપુરથી પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી, મહારાષ્ટ્ર અને બિહાર સાથે કનેક્શન સામે આવ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 5:08 PM IST

જયપુર : દેશની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પરીક્ષાઓમાંની એક, NEET UG 2026ના પેપર લીક કેસની તપાસ CBI કરી રહી છે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ પરીક્ષા રદ કરી દીધી છે, પરંતુ મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે કડક સુરક્ષા હોવા છતાં, પેપર લીક માફિયા પરીક્ષા પહેલા પેપર કેવી રીતે મેળવી શક્યા અને અનુમાન પેપરની આડમાં હજારો ઉમેદવારોને NEET પ્રશ્નપત્ર કેવી રીતે વહેંચી શક્યા.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, અનુમાન પેપરમાં 410 પ્રશ્નોમાંથી 120 પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો જેવા જ હતા. પેપરના બદલામાં લાખો રૂપિયાની સોદાબાજીના અહેવાલો પણ છે. હાલમાં, CBI એ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં ઘણા વધુ લોકોની ધરપકડ થવાની સંભાવના છે. પેપર લીક બાદ, NTA એ 12 મેના રોજ પરીક્ષા રદ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. NEET પેપર લીક કેસની CBI તપાસ ચાલુ છે.

આરોપીઓના ઘરમાં તપાસ

CBIના જણાવ્યા અનુસાર, નાસિકના રહેવાસી શુભમ ખૈરનાર, જયપુરના જામવરમગઢના રહેવાસી માંગીલાલ બિનવાલ, તેમના પુત્ર વિકાસ બિનવાલ અને ભાઈ દિનેશ બિનવાલ, ગુરુગ્રામના રહેવાસી યશ યાદવની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈની ટીમ ગુરુવારે જયપુરના જામવરમગઢમાં માંગીલાલ, વિકાસ અને દિનેશના ઘરે પહોંચી અને તપાસ હાથ ધરી છે. આ તપાસ દરમિયાન, સીબીઆઈએ પુરાવા એકત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. સીબીઆઈની ટીમે ઘરની સંપૂર્ણ તપાસ કરી.

મહારાષ્ટ્ર અને બિહારમાં દરોડા

CBI અન્ય તપાસ એજન્સીઓ સાથે સંકલનમાં આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. રાજસ્થાનમાં, સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) અને પોલીસે આરોપીઓની અટકાયત કરી અને તેમને CBIને સોંપ્યા. આ દરમિયાન, મહારાષ્ટ્રમાં, પોલીસે બ્યુટિશિયન મનીષા વાઘમારે અને ધનંજયને CBIને સોંપ્યા હોવાના અહેવાલ છે. બિહારના રાજગીરમાં, પોલીસે 3 મેના રોજ પેપર સોલ્વિંગ ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો અને અવધેશ કુમાર, અમન કુમાર સિંહ, પંકજ કુમાર, હર્ષરાજ, અવધેશ કુમાર અને મનોજ કુમાર સહિત સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી.

પેપર લીકમાં સીકરનું નામ સામે આવ્યું

12 મેની રાત્રે મીડિયાને આપેલા નિવેદનમાં, SOG IG અજયપાલ લાંબાએ જણાવ્યું હતું કે SOG એ બે ડઝનથી વધુ શંકાસ્પદોની અટકાયત કરી હતી અને તેમને પૂછપરછ માટે CBI ને સોંપ્યા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે રાજસ્થાનમાં પેપર લીકની જાણ સૌપ્રથમ સીકરમાં થઈ હતી, જ્યાં પેપર ગુરુગ્રામ, હરિયાણાથી આવ્યું હતું. હરિયાણામાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓએ નાસિકથી પેપર મેળવ્યું હતું. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે રાજસ્થાનના સીકરમાં વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારોની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. રાજસ્થાન પહોંચતા પહેલા પેપર ઘણા અન્ય રાજ્યોમાં લીક થયું હતું.

પેપર સીકર કેવી રીતે પહોંચ્યું

CBI એ માંગીલાલ બિનવાલ, વિકાસ બિનવાલ અને દિનેશ બિનવાલ સહિત ચાર આરોપીઓને જયપુરના ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂ કર્યા અને તેમને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર લીધા. આ દરમિયાન, શુભમની નાસિકમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે નાસિકના રહેવાસી શુભમે પરીક્ષા આપી હતી. યશ પહેલાથી જ જામવરમગઢના રહેવાસી વિકાસના સંપર્કમાં હતો. તેઓ બંને સાથે કોચિંગ ક્લાસમાં જતા હતા, જ્યાં તેઓ મિત્રો બન્યા. વિકાસને યશ પાસેથી પેપર મળ્યું અને તે તેના પિતા અને કાકા દ્વારા સીકર પહોંચ્યો. વિકાસ સવાઈ માધોપુરથી MBBS કરી રહ્યો હતો. તેના પરિવારના સભ્યો સીકરમાં કોચિંગ ક્લાસમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.

આ કેસનો ખુલાસો કેવી રીતે થયો

NEET UG પરીક્ષા 3 મેના રોજ અનેક રાજ્યોના 551 શહેરોમાં યોજાઈ હતી. આ પહેલા 2 મેના રોજ સીકરમાં એક અનુમાન પેપર વાયરલ થયું હતું. અનુમાન પેપરમાં 410 પ્રશ્નો હતા. પરીક્ષામાં 180 પ્રશ્નોમાંથી 120 થી વધુ અનુમાન પેપર જેવા જ હતા. આ સંદર્ભમાં, સીકરમાં કેટલાક કોચિંગ અને પીજી સ્કૂલ સંચાલકોએ પોલીસમાં મૌખિક ફરિયાદો નોંધાવી હતી, જેમાં અનુમાન પેપરમાંથી પ્રશ્નો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ફરિયાદ બાદ, તપાસ એજન્સીઓ સક્રિય થઈ ગઈ અને શંકાસ્પદોને શોધવાનું શરૂ કર્યું. તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પેપર ઘણા દિવસો પહેલા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચ્યું હતું.

તપાસમાં સીકરથી ગુરુગ્રામ સુધીની કડીઓ પણ બહાર આવી

અનુમાનપત્રોનો વાસ્તવિક તરીકે ઉપયોગ કરીને મોક ટેસ્ટ કરાવવામાં આવ્યા, અને લાખો રૂપિયાના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ સીકરથી ગુરુગ્રામ સુધી ચાલી હતી, ત્યારબાદ નાસિકમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. 11 મેના રોજ, સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ શંકાસ્પદોની અટકાયત કરી હતી અને તેમની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. આ પછી, 12 મેના રોજ, NTA એ પરીક્ષા રદ કરી હતી, અને તપાસ CBI ને સોંપવામાં આવી હતી. આ ઘટનાક્રમ બાદ, CBI ની એક ટીમ દિલ્હીથી જયપુર ગઈ હતી અને રાતોરાત દોઢ ડઝન શંકાસ્પદોની પૂછપરછ કરી હતી.

આરોપીઓ અને શંકાસ્પદોની પૂછપરછ

  • 13 મેના રોજ, CBI એ જયપુરથી ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. શુભમની નાસિકમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
  • 13 મેની સાંજે, CBI એ જયપુરથી ધરપકડ કરાયેલા ચાર આરોપીઓને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર લીધા હતા.
  • CBI એ આરોપીઓ અને શંકાસ્પદો પાસેથી દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કર્યા હતા.
  • CBI હવે આરોપીઓની પૂછપરછ અને સાધનો અને દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં વ્યસ્ત છે.
  • 14મેના રોજ, CBI ટીમ જામવરમગઢમાં આરોપીના ઘરે પહોંચી અને શોધખોળ હાથ ધરી.

CBI ટીમના ધ્યાન પર બિનવાલ પરિવાર

NEET UG પરીક્ષાના પેપર લીકની તપાસ કરી રહેલી CBI ટીમે જયપુરના જામવરમગઢના રહેવાસી માંગીલાલ બિનવાલ, તેમના પુત્ર વિકાસ બિનવાલ અને ભાઈ દિનેશ બિનવાલની સાથે ગુરુગ્રામના રહેવાસી યશ યાદવની ધરપકડ કરી છે. ગુરુવારે, CBI ટીમ જયપુરના જામવરમગઢમાં માંગીલાલ, વિકાસ અને દિનેશના ઘરે પહોંચી, જ્યાં તેઓએ શોધખોળ હાથ ધરી. આ દરમિયાન, CBI ટીમે પુરાવા એકત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. CBI ટીમે ઘરના દરેક ખૂણા અને ખૂણે તપાસ કરી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બિવલ પરિવાર પણ CBI ટીમના ધ્યાન પર છે કારણ કે તેમના પાંચ બાળકોએ ૨૦૨૫માં NEET પરીક્ષા પાસ કરી હતી. ચારેય અલગ અલગ મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. દિનેશ બિવલનો પુત્ર સીકરમાં NEET UG 2026 ની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હોવાનું કહેવાય છે.

