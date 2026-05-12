સુવેન્દુ અધિકારીના સહાયકની હત્યાની તપાસ CBIએ પોતાના હાથમાં લીધી; એફઆઈઆર નોંધાઈ

રાજ્ય સરકારે સીબીઆઈ તપાસની વિનંતી કરી હતી. ચૂંટણી પરિણામોના બે દિવસ પછી આ હત્યા થઈ હતી.

By PTI

Published : May 12, 2026 at 2:48 PM IST

Updated : May 12, 2026 at 2:53 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીના સહાયક ચંદ્રનાથ રથના કથિત હત્યા કેસમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ FIR નોંધી છે અને રાજ્ય પોલીસ પાસેથી તપાસ હાથ ધરી છે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. રાજ્ય સરકારની વિનંતી પર CBI એ તપાસ હાથ ધરી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે CBI એ દિલ્હીની સ્પેશિયલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના DIG ના નેતૃત્વમાં સાત સભ્યોની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે, જેમાં વિવિધ એકમોના એજન્સીના કેટલાક ટોચના તપાસકર્તાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ટીમ કોલકાતા પોલીસના સંયુક્ત નિયામકને માહિતી આપશે.

તેઓએ જણાવ્યું હતું કે CBI ના કોલકાતા ઝોનના અધિકારીઓ પણ તપાસ માટે ટીમમાં જોડાશે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, CBI ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.

પ્રક્રિયા મુજબ, CBI રાજ્ય પોલીસ FIR ને તેના પોતાના કેસ તરીકે ફરીથી નોંધે છે, જે તપાસ માટે પ્રારંભિક બિંદુ બને છે, અને પછી સ્વતંત્ર તપાસ કરે છે. ત્યારબાદ CBI સક્ષમ કોર્ટ સમક્ષ અંતિમ અહેવાલ દાખલ કરે છે, જે તેની તપાસના તારણોના આધારે ચાર્જશીટ અથવા ક્લોઝર અરજી હોઈ શકે છે.

પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે સોમવારે રથ હત્યા કેસમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. ટોલ પ્લાઝા પર એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવેલા UPI વ્યવહારના સંકેતોના આધારે આ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

હત્યાની તપાસ માટે રચાયેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) દ્વારા રવિવારે ત્રણેય આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને બીજા દિવસે સવારે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, ડિજિટલ ટ્રેકિંગ અને અન્ય માહિતીના આધારે, SIT સભ્યોને ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર મોકલવામાં આવ્યા હતા.

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે હુમલાખોરો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી શંકાસ્પદ કાર હત્યા પહેલા બાલી ટોલ પ્લાઝામાંથી પસાર થઈ હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કારમાં બેઠેલા એક વ્યક્તિએ UPI દ્વારા ટોલ ચૂકવ્યો હતો.

તેમણે કહ્યું કે ત્રણેય પર ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની વિવિધ કલમો હેઠળ હત્યા, ગેરકાયદેસર હથિયાર રાખવા, ગુનાહિત કાવતરું ઘડવા અને પુરાવા દબાવવાના આરોપસર આરોપ મૂકવામાં આવ્યા છે.

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "બે આરોપીઓ (મયંક રાજ મિશ્રા અને વિક્કી મૌર્ય) ને બિહારના બક્સરથી અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ત્રીજા આરોપી રાજ સિંહને ઉત્તર પ્રદેશના બલિયાથી અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ પછી, આજે સવારે ત્રણેયની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી."

અગાઉ, પોલીસે ભૂલથી વિક્કી મૌર્યને વિશાલ શ્રીવાસ્તવ તરીકે ઓળખાવી હતી અને એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ત્રણેયની ઉત્તર પ્રદેશથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે હત્યાના કાવતરામાં ઓછામાં ઓછા આઠ લોકો સામેલ હતા.

તેમણે કહ્યું કે પોલીસ માને છે કે હુમલાખોરોએ રથને નિશાન બનાવતા પહેલા વિગતવાર રેકી કરી હતી.

શુભેન્દુના કાર્યકારી સહાયક રથની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયાના બે દિવસ પછી 6 મેના રોજ મધ્યમગ્રામમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી.

રાજ સિંહના વકીલ, હરિવંશ સિંહે, સીબીઆઈ તપાસના આદેશનું સ્વાગત કર્યું અને રાજને નિર્દોષ જાહેર કર્યા.

તેમણે કહ્યું, "જ્યારે સીબીઆઈ કેસની તપાસ કરશે, ત્યારે તેની ટીમ ચોક્કસપણે બલિયાની મુલાકાત લેશે." અને પછી તે સીસીટીવી ફૂટેજ જોશે, જે સાબિત કરશે કે રાજ સિંહ નિર્દોષ છે અને તેને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યો છે."

એડવોકેટ સિંહે રાજની ધરપકડને ગેરકાયદેસર ગણાવી, પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ પર ધરપકડ માટે કાનૂની ઔપચારિકતાઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો.

તેમણે કહ્યું કે રાજની ધરપકડ કર્યા પછી, પોલીસે તેને કોલકાતા લઈ જવા માટે ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાંથી ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવવો જોઈતો હતો, પરંતુ કોલકાતા પોલીસ તેમ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ અને રાજને લઈ ગઈ.

