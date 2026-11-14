મહાદેવ બેટિંગ એપ કેસમાં CBIના 6 રાજ્યમાં 33 જગ્યાએ દરોડા, અમદાવાદ-સુરત-વડોદરામાં સર્ચ ઓપરેશન
CBIએ ગેરકાયદેસર ઓનલાઇન સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મ 'મહાદેવ ઓનલાઇન બુક એપ' કેસમાં 6 રાજ્યમાં 33 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.
Published : November 14, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 11:02 AM IST
નવી દિલ્હી: CBIએ ગેરકાયદેસર ઓનલાઇન સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મ 'મહાદેવ ઓનલાઇન બુક એપ' કેસમાં 6 રાજ્યમાં 33 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહીમાં પ્લેટફોર્મના 'પેનલ ઓપરેટરો' સાથે સંકળાયેલા સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
આ સ્થળોએ CBIનું સર્ચ ઓપરેશન
અમૃતસર, દિલ્હી, નાગૌર, ધોલપુર, ભોપાલ, રાયપુર, દુર્ગ, ઇન્દોર, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, મુંબઇ અને નાગપુર.
CBI અનુસાર, આ કાર્યવાહી ત્યારે કરવામાં આવી જ્યારે પ્લેટફોર્મના મુખ્ય આરોપી અને પ્રમોટરમાંથી એક સૌરભ ચંદ્રાકરને ઓમાનથી ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેને કેટલાક મહત્ત્વના ખુલાસા કર્યા હતા.
CBIએ જણાવ્યું, "આ દરોડા દરમિયાન, લાઇવ સટ્ટાબાજી અને જુગારની પેનલો મળી હતી, જેને બંધ કરી દેવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન ડિજિટલ ડિવાઇસ, મોબાઇલ ફોન અને વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. જે 'મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ' અને હવાલા નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો."
સૌરભ ચંદ્રાકરને ઓમાનથી ભારત લાવવામાં આવ્યા બાદ, 1 નવેમ્બરે CBIએ તેની ધરપકડ કરી હતી. તે બાદ રાયપુર સ્થિત CBIના સ્પેશિયલ જજે પૂછપરછ માટે આઠ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર સોપ્યો હતો.
અધિકારીઓ અનુસાર, ચંદ્રાકરની પૂછપરછ દરમિયાન આ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મની કાર્યપદ્ધતિ અને સમગ્ર ભારતમાં ફેલાયેલા તેના વિશાળ પેનલ ઓપરેટર નેટવર્કની વિગતો સામે આવી છે. તપાસ કરનારાઓએ તેને દસ્તાવેજી રેકોર્ડ્સ અને ડિજિટલ પુરાવાઓ પણ બતાવ્યા હતા.
છત્તીસગઢ સરકાર દ્વારા તપાસ CBIને સોપવામાં આવ્યા બાદ, એજન્સીએ 'મહાદેવ ઓનલાઇન બુક' કેસમાં બે FIR નોંધી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ પ્લેટફોર્મ વિદેશમાં આવેલી મુખ્ય ઓફિસ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે અને ભારતમાં 'પેનલ ઓપરેટરો'ના મોટા નેટવર્ક કાર્યરત છે. આ ઓપરેટરો ગ્રાહકોની ID સંભાળે છે, અન્ય વ્યક્તિઓના નામે ખોલવામાં આવેલા કે ભાડે લીધેલા બેન્ક ખાતાઓમાં સટ્ટાબાજીના નાણાં એકત્ર કરે છે અને હવાલાના માધ્યમથી નફો વિદેશ મોકલે છે."
પોલીસ રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ, 12 નવેમ્બરે ચંદ્રાકરને રાયપુરની CBI સ્પેશિયલ કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે તેને 19 નવેમ્બર સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલુ છે જેમાં વિદેશથી કામ કરતા લોકો, સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મની પ્રવૃતિઓમાં મદદ કરનારા વ્યક્તિ અને આ કેસ સાથે સંકળાયેલા હોવાની શંકા ધરાવતા સરકારી કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. એજન્સીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ફરાર અન્ય આરોપીઓના પ્રત્યાર્પણ માટે જરૂરી પગલા ભરી રહી છે.
CBIએ જનતાને ચેતવણી આપતા કહ્યું, "જનતાને ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે ઓનલાઇન સટ્ટાબાજી અને જુગાર ગેરકાયદેસર છે. આવી પ્રવૃતિઓ માટે પોતાનું બેન્ક ખાતું, સિમ કાર્ડ કે ઓળખના દસ્તાવેજો અન્ય વ્યક્તિઓને આપવા કે ભાડે આપવા એ પણ એક ગુનો છે અને તેના કારણે ખાતાધારક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થઇ શકે છે."
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