CBIએ EDના પૂર્વ અધિકારી સામે ભ્રષ્ટાચારનો નવો કેસ દાખલ કર્યો, કમાણી કરતા વધુ સંપત્તિ એકઠી કરવાનો આરોપ

EDના પૂર્વ સહાયક ડિરેક્ટર વિશાલ દીપ અને તેના ભાઈ વિકાસ દીપ પર કાયદેસર કમાણી કરતાં ઘણી વધારે સંપત્તિ એકઠી કરવાનો આરોપ

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 12:48 PM IST

નવી દિલ્હી: ચંદીગઢમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટર (ED)ના પૂર્વ અધિકારી સામે ભ્રષ્ટાચારનો નવો કેસ દાખલ કર્યો છે. સહાયક ડિરેક્ટર વિશાલ દીપ અને તેના ભાઈ વિકાસ દીપ પર કાયદેસર કમાણી કરતાં ઘણી વધારે સંપત્તિ એકઠી કરવાનો આરોપ છે. આ કેસ 22 ડિસેમ્બર,2025ના રોજ CBI/ACB ચંદીગઢના ઇન્સ્પેક્ટર અરુણ અહલાવત દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ સામે આવ્યો છે. તપાસ અધિકારીની કાયદેસર આવક અને તેમની વાસ્તવિક સંપત્તિ વચ્ચે નોંધપાત્ર અંતર સામે આવ્યું છે, જે ભાઇઓને લાંચ અને કેશ ટ્રેપની અગાઉની તપાસ દરમિયાન ગેરકાયદેસર મળી આવેલી સંપત્તિ સાથે જોડે છે.આ દરમિયાન, ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટે ભંડોળ જમા કરાવવા અને ધિરાણકર્તા બેંકો સાથે સમાધાન અંગેના તેના અગાઉના નિર્દેશોનું સંપૂર્ણ પાલન નોંધ્યા પછી સાંડેસરા કેસનો નિકાલ કર્યો છે.

અરજદારોએ કોર્ટને જાણ કરી કે તેઓએ 19 નવેમ્બરના આદેશનું પાલન કરતા કુલ 51,11,43,36,390.40 રૂપિયા જમા કરાવ્યા છે, જેમાં સાવચેતીના પગલા તરીકે જમા કરાયેલી વધારાની રકમનો પણ સમાવેશ થાય છે. સુનાવણી દરમિયાન અરજદારો વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ વકીલ હેમંત શાહ સાથે પાલનની પુષ્ટિ કરી હતી.

જસ્ટિસ જે.કે. મહેશ્વરી અને વિજય બિશ્નોઈની બનેલી બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે 16 ડિસેમ્બરના રોજ કોર્ટના ઓફિસ રિપોર્ટમાં ડિપોઝિટની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી અને એડિશનલ સોલિસિટર જનરલે કોઇ વિવાદ કર્યો ન હતો. આને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્ટે રજિસ્ટ્રાર (ન્યાયિક વહીવટ)ને યોગ્ય ચકાસણી અને તેમના સંબંધિત ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા પછી, પ્રમાણસર ધોરણે ધિરાણકર્તા બેંકોના કન્સોર્ટિયમને રૂ. 5,100 કરોડનું વિતરણ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.સાંડેસરા બંધુઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી કાનૂની ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, મૂળ FIR લગભગ રૂ. 5,383 કરોડના કથિત લેણાં સંબંધિત હતી, જ્યારે અત્યાર સુધીમાં થયેલી વસૂલાત લગભગ રૂ. 9,800 કરોડ સુધી પહોંચી ગઇ છે, જે FIRમાં દર્શાવેલ રકમ કરતાં લગભગ બમણી છે.

બધા પક્ષોની સંમતિથી, સુપ્રીમ કોર્ટે અરજદારો સામે ફોજદારી અને અમલીકરણ કાર્યવાહીને સંપૂર્ણપણે રોકવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો.સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા નોંધાયેલી FIRમાંથી ઉદ્ભવતી બધી તપાસ અને કાર્યવાહી, પીએમએલએ હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા શરૂ કરાયેલા કેસ અને જોડાણો, ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી અધિનિયમ હેઠળની કાર્યવાહી,SFIO તપાસ અને કાળા નાણાં અને આવકવેરા કાયદા સંબંધિત બાબતો રદ કરવામાં આવશે.કેસને બંધ કરવાના અવકાશને સ્પષ્ટ કરતા કોર્ટે કહ્યું કે આ મામલો શાંત થઇ ગયો છે અને તમામ તપાસ એજન્સીઓને વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા એરપોર્ટ પરના અધિકારીઓ સહિત દરેક સ્તરે કાર્યવાહી બંધ કરવા ઔપચારિક રીતે જણાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

બેન્ચે સ્વીકાર્યુ કે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની સુપ્રીમ કોર્ટ શાખામાં જમા કરાયેલ રૂ. 5,100 કરોડથી વધુની વધારાની રકમ, ઉપાર્જિત વ્યાજ સાથે, સુપ્રીમ કોર્ટ કાનૂની સેવા સમિતિને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. સમિતિના વિવેકબુદ્ધિથી ભંડોળનો ઉપયોગ પરોપકારી હેતુઓ માટે કરવાનો છે.અરજદારોના સોગંદનામા અને તેના નિર્દેશોના પાલનની પુષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને, સુપ્રીમ કોર્ટે તેના અગાઉના આદેશોના સંતોષમાં વિવિધ અરજીનો નિકાલ કરીને કાર્યવાહી ઔપચારિક રીતે બંધ કરી દીધી હતી.

આ કેસ સાંડેસરા બંધુઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અનેક રિટ અરજીઓમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો જેમાં PMLA, ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી અધિનિયમ, કંપની અધિનિયમ અને કાળા નાણાં અધિનિયમ સહિત અનેક કાયદાઓ હેઠળ

FIR,ECIR, કાર્યવાહીની ફરિયાદો, જપ્તીઓ અને બળજબરીથી કાર્યવાહી રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

