CBI એ અઝરબૈજાનના ડ્રગ દાણચોર પ્રભદીપ સિંહનું પ્રત્યાર્પણનું કર્યું

દિલ્હી પોલીસની વિનંતી પર કાર્યવાહી કરતા CBI એ ઇન્ટરપોલ દ્વારા પ્રભદીપ સિંહ વિરુદ્ધ રેડ નોટિસ જારી કરી.

ફાઇલ- આરોપી પ્રભદીપ સિંહ (IANS)
By PTI

Published : May 13, 2026 at 3:13 PM IST

નવી દિલ્હી: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એક ભાગેડુ ડ્રગ હેરફેર કરનાર, જેની સામે ઇન્ટરપોલ દ્વારા રેડ નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, તેને બુધવારે અઝરબૈજાનથી પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. CBI એ ગૃહ મંત્રાલય, વિદેશ મંત્રાલય અને દિલ્હી પોલીસ સાથે સંકલનમાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી, પ્રભદીપ સિંહ, દિલ્હીના સ્પેશિયલ સેલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસના સંદર્ભમાં વોન્ટેડ હતો. આ કેસ નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) એક્ટ, 1958 ની વિવિધ કલમો હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

CBI ના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઉપરોક્ત કેસમાં, મોટી માત્રામાં માદક દ્રવ્યોનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, અને ઘણા સહ-આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ વ્યક્તિ આ ડ્રગ રેકેટનો મુખ્ય આરોપી હતો." દિલ્હી પોલીસની વિનંતી પર CBI એ ઇન્ટરપોલ દ્વારા સિંહ વિરુદ્ધ રેડ નોટિસ જારી કરી.

પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અઝરબૈજાની અધિકારીઓએ વ્યક્તિના ભૌગોલિક સ્થાનને શોધી કાઢ્યા પછી અને તેની ધરપકડ કર્યા પછી, તેમને પ્રત્યાર્પણ વિનંતી મોકલવામાં આવી હતી. યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયા પછી, વ્યક્તિને સફળતાપૂર્વક ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે દિલ્હી પોલીસની ત્રણ સભ્યોની એસ્કોર્ટ ટીમ પ્રભદીપ સિંહને પરત લાવવા માટે અઝરબૈજાનના બાકુ ગઈ હતી અને બુધવારે દિલ્હી પહોંચી હતી.

