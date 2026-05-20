CBIએ નેવીના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરુદ્ધ અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસમાં કેસ દાખલ કર્યો
એફઆઈઆર મુજબ, અધિકારી કથિત રીતે ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલા હતા અને તેમણે તેમની આવકના જાણીતા સ્ત્રોતો કરતાં વધુ સ્થાવર મિલકત મેળવી હતી.
By PTI
Published : May 20, 2026 at 9:09 PM IST
નવી દિલ્હી: અધિકારીઓએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે CBI એ ભારતીય નૌકાદળના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સામે FIR દાખલ કરી છે. તેમના પર ₹3 કરોડ (આશરે $1.2 મિલિયન USD) થી વધુની સંપત્તિ એકઠી કરવાનો આરોપ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અધિકારી 1 જુલાઈ, 1989 ના રોજ નૌકાદળમાં સબ-લેફ્ટનન્ટ તરીકે જોડાયા હતા. તેઓ 6 ઓગસ્ટ, 2016 ના રોજ કેપ્ટનના હોદ્દા પર પહોંચ્યા હતા - જે સેનામાં કર્નલના સમકક્ષ છે અને 2024 માં નિવૃત્ત થયા હતા.
તેઓએ જણાવ્યું હતું કે કેપ્ટન તરીકેની તેમની સેવા દરમિયાન, તેમણે નેટવર્ક સેન્ટ્રિક ઓપરેશન્સ ડિરેક્ટોરેટ, HQ SFC (સ્ટ્રેટેજિક ફોર્સિસ કમાન્ડ); નેવલ ડોકયાર્ડ, મુંબઈ; BHEL ખાતે ડિરેક્ટોરેટ ઓફ ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ (નેવી) સેલ; નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ સચિવાલય; અને ડિરેક્ટોરેટ ઓફ નેવલ ડિઝાઇન (સબમરીન ડિઝાઇન ગ્રુપ) સહિત અનેક સંવેદનશીલ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા હતા.
FIR મુજબ, અધિકારી કથિત રીતે ભ્રષ્ટાચારમાં રોકાયેલા હતા અને તેમના આવકના જાણીતા સ્ત્રોતો કરતાં વધુ સ્થાવર સંપત્તિઓ મેળવી હતી.
એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે અધિકારીએ 2010 થી 2020 દરમિયાન નૌકાદળમાં કમાન્ડર અને કેપ્ટન તરીકેની સેવા દરમિયાન ઘણી મિલકતો ખરીદી હતી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ સમયગાળા દરમિયાન, પરિવારની સંપત્તિ કથિત રીતે ₹2.31 કરોડથી વધીને ₹6.90 કરોડ થઈ ગઈ હતી, અને સ્થાવર મિલકતોની સંખ્યા લગભગ બમણી થઈ ગઈ હતી.
આરોપી અધિકારી અને તેના પરિવારના સભ્યો - જેમાં તેની પત્ની અને બે પુત્રોનો સમાવેશ થાય છે - ની આવક અને ખર્ચનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, સીબીઆઈએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ₹3.18 કરોડની સંપત્તિ માટે સંતોષકારક સમજૂતી આપી શકાઈ નથી. તેના આધારે, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદા હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
એફઆઈઆરમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે, "શંકાસ્પદ અધિકારીએ 2011 માં પંચકુલામાં ખરીદેલી જમીન પર ફાર્મહાઉસ બનાવ્યું હતું. આ ફાર્મહાઉસના બાંધકામ અને જાળવણી પર થયેલા ખર્ચનો હજુ સુધી હિસાબ કરવામાં આવ્યો નથી."
"તપાસ સમયગાળા દરમિયાન કથિત રીતે ખરીદવામાં આવેલી જંગમ મિલકતો - વાહનો સહિત - પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી નથી."
તેમાં જણાવાયું છે કે અધિકારીના બાળકોના શિક્ષણ પર થયેલા ખર્ચનો પણ ગણતરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી.
"જેમ કે, જ્યારે તપાસ દરમિયાન આ ખર્ચને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, ત્યારે અપ્રમાણસર સંપત્તિની કુલ રકમમાં વધુ વધારો થવાની સંભાવના છે." "વધુમાં, હસ્તગત કરાયેલી મિલકતો પોશ વિસ્તારોમાં આવેલી છે, અને તેમણે અને તેમના પરિવારના સભ્યોએ કથિત રીતે ભવ્ય જીવનશૈલી જીવી છે," FIRમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.