ETV Bharat / bharat

CBIએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સના બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ધરપકડ કરી

CBIની ફરિયાદના આધારે ડી. વિશ્વનાથ અને અનિલ કાલિયા આ કેસમાં સંડોવાયેલા છે કે બેંકને ખોટુ નુકસાન થયું છે.

પ્રતીકાત્મક ચિત્ર
પ્રતીકાત્મક ચિત્ર (IANS)
author img

By ANI

Published : April 20, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ અનિલ ડી. અંબાણી દ્વારા નિયંત્રિત રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (R. Com) ના બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ - ડી. વિશ્વનાથ અને અનિલ કાલિયાની ધરપકડ કરી છે.

એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, એ યાદ અપાવવામાં આવે છે કે CBI એ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) ની ફરિયાદ પર રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ, અનિલ ડી. અંબાણી અને કેટલાક અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે નિયમિત કેસ નોંધ્યો હતો. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે બેંકે આરોપી કંપનીને ક્રેડિટ સુવિધાઓ મંજૂર કરી હતી, પરંતુ આરોપી દેવાદારોની છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓને કારણે, બેંકને આશરે ₹2929.05 કરોડનું ખોટું નુકસાન થયું હતું.

SBI દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, 17 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો/નાણાકીય સંસ્થાઓ (FIs) ને કુલ ₹19,694.33 કરોડનું ખોટું નુકસાન થયું છે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે R. Com લિમિટેડે કંપનીના અધિકારીઓ દ્વારા નિયંત્રિત શેલ એન્ટિટી દ્વારા પરિપત્ર વ્યવહારો કર્યા હતા. તેણે કાલ્પનિક સેવા-સંબંધિત વ્યવહારો માટે તેના જૂથ એકમો સાથે ડિસ્કાઉન્ટેડ એલસી (લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ) પણ ખોલ્યા, જે પાછળથી (ચુકવણી માટે બેંકની જવાબદારી બની) બદલાયા, જેના કારણે બેંકોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું.

આર. કોમના સંયુક્ત પ્રમુખ, ડી. વિશ્વનાથ, જૂથના બેંકિંગ કામગીરીના એકંદરે હવાલો સંભાળતા હતા અને તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ, ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો. તેમણે આરોપી કંપનીને સુવિધાઓ સુરક્ષિત કરવા અને વિતરણ કરવા માટે બેંકો સાથે સંકલન કર્યું. ઉપપ્રમુખ અનિલ કાલિયાએ ડી. વિશ્વનાથને સક્રિયપણે ટેકો આપ્યો; બંને આર. કોમ ગ્રુપમાં મુખ્ય અધિકારીઓ હતા, જે કોર્પોરેટ ફાઇનાન્સ, બેંકિંગ કામગીરી અને ફંડના વિતરણ/ઉપયોગની દેખરેખ રાખતા હતા.

નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે તેમને સંબંધિત અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે. એ પણ યાદ અપાવવામાં આવે છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં, સીબીઆઈએ વિવિધ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને એલઆઈસી દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદોના આધારે, અનિલ અંબાણીની આગેવાની હેઠળના રિલાયન્સ જૂથ સામે હજારો કરોડ રૂપિયાના દુરુપયોગના સાત કેસ નોંધ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RELIANCE COMMUNICATIONS
CBI ARRESTS TWO SENIOR EXECUTIVES
RELIANCE COMMUNICATIONS CBI
ANIL AMBANI
ARRESTS TWO SENIOR EXECUTIVES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.