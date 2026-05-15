22 લાખ વિધાર્થિની મહેનત પર પાણી ફેરવનાર, NEET પેપર લીક કાંડના માસ્ટરમાઈન્ડ પ્રોફેસર કુલકર્ણી CBIની ધરપકડ કરી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 9:36 PM IST

નવી દિલ્હી/પુણે: NEET-UG પેપર લીક કેસમાં CBI ને મોટી સફળતા મળી છે. એજન્સીએ આ કેસના કથિત માસ્ટરમાઇન્ડની પુણેથી ધરપકડ કરી છે. આરોપીની ઓળખ પ્રોફેસર પી.વી. કુલકર્ણી તરીકે થઈ છે.

શુક્રવારે આ બાબતની વિગતો આપતા, CBI અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કુલકર્ણી લાતુરના રહેવાસી અને રસાયણશાસ્ત્રના નિષ્ણાત છે. વધુમાં, તે ઘણા વર્ષોથી NEET પરીક્ષાના પેપર સેટ કરવા માટે જવાબદાર સમિતિના સભ્ય હતા.

પ્રોફેસર કુલકર્ણીની પુણે સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી ધરપકડ કરવામાં આવી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રશ્નપત્રો સુધી પહોંચ હોવાને કારણે, પ્રોફેસર કુલકર્ણીએ તેમના ઘરે ખાસ કોચિંગ ક્લાસ પણ ચલાવતા હતા.

આ કેસ વિશે બોલતા, એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "એપ્રિલ 2026 ના છેલ્લા અઠવાડિયા દરમિયાન, પ્રોફેસર કુલકર્ણીએ અન્ય આરોપી, મનીષા વાઘમારેની મદદથી વિદ્યાર્થીઓનું સંગઠન બનાવ્યું હતું. જોકે, મનીષા વાઘમારેની સીબીઆઈ દ્વારા 14 મેના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી."

વધુમાં, પ્રોફેસર કુલકર્ણીએ આ ખાસ વર્ગો દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો - તેમના વિકલ્પો અને સાચા જવાબો સાથે - લખાવ્યા હોવાનો આરોપ છે. વધુમાં, વિદ્યાર્થીઓએ આ પ્રશ્નોને તેમની નોટબુકમાં જાતે લખ્યા હતા, જે 3 મેના રોજ યોજાયેલી NEET-UG 2026 પરીક્ષાના વાસ્તવિક પ્રશ્નપત્ર સાથે બરાબર મેળ ખાતા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

CBI દરોડા

નોંધનીય છે કે, CBI એ દેશભરમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કામગીરી દરમિયાન, ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો ઉપરાંત, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જપ્ત કરાયેલ સામગ્રી હાલમાં ફોરેન્સિક અને ટેકનિકલ તપાસ હેઠળ છે.

સાત અન્ય આરોપીઓની ચૂકી છે ધરપકડ

આ કેસના સંદર્ભમાં, જયપુર, ગુરુગ્રામ, નાસિક, પુણે અને અહિલ્યાનગરથી કુલ સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આમાંથી પાંચ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સાત દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

