ETV Bharat / bharat

CBIએ NEET પેપર લીકના કેસમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી, પૂછપરછ શરુ કરવામાં આવી

અત્યાર સુધી, CBI એ આ કેસમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે - ત્રણ જયપુરથી, એક ગુરુગ્રામથી અને એક નાસિકથી.

મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં સ્થિત એસ્પ્લેનેડ કોર્ટ
મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં સ્થિત એસ્પ્લેનેડ કોર્ટ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 6:54 PM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ NEET UG-2026 પરીક્ષા સંબંધિત કથિત ગેરરીતિઓ અને પેપર લીકના સંદર્ભમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને દેશભરમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.

12 મે, 2026 ના રોજ, ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ તરફથી મળેલી લેખિત ફરિયાદના આધારે, CBI એ NEET UG-2026 પરીક્ષાના સંચાલનમાં કથિત ગેરરીતિઓ અને પેપર લીક અંગે કેસ નોંધ્યો હતો. આ FIR ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ અને જાહેર પરીક્ષાઓ (અન્યાયી માધ્યમો નિવારણ) અધિનિયમ, 2024 ની અન્ય સંબંધિત જોગવાઈઓ સહિત વિવિધ ગુનાઓ માટે નોંધવામાં આવી હતી.

અત્યાર સુધી, CBI એ આ કેસમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે - ત્રણ જયપુરથી, એક ગુરુગ્રામથી અને એક નાસિકથી. હાલમાં ઘણા અન્ય શંકાસ્પદોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

NEET UG-2026 પેપર લીક | ધરપકડ કરાયેલ 5 વ્યક્તિઓના નામ:

1. નાસિક (મહારાષ્ટ્ર) થી શુભમ ખૈરનાર

2. જયપુર (રાજસ્થાન) થી માંગીલાલ બિવાલ

3. જયપુર (રાજસ્થાન) થી વિકાસ બિવાલ

4. જયપુર (રાજસ્થાન) થી દિનેશ બિવાલ

5. ગુરુગ્રામ (હરિયાણા) થી યશ યાદવ

આરોપી શુભમ ખૈરનારને બે દિવસની CBI કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો

મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈની એસ્પ્લેનેડ કોર્ટે બુધવારે NEET પ્રશ્નપત્ર લીક કેસના સંબંધમાં નાસિકમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી શુભમ ખૈરનારને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) હેઠળ બે દિવસના 'ટ્રાન્ઝીટ રિમાન્ડ' પર મોકલ્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ NEET-UG 2026 પ્રશ્નપત્ર લીક કેસમાં શંકાસ્પદ શુભમ ખૈરનારને કસ્ટડીમાં લઈને મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી કરી છે. વધુમાં, આજે સવારે રાહુરીથી ધનંજય લોખંડેને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, પુણે પોલીસે હવે આ કેસમાં એક મહિલાની અટકાયત કરી છે. આ સાથે, NEET પ્રશ્નપત્ર લીક કૌભાંડમાં મહારાષ્ટ્રમાંથી અટકાયત કરાયેલા શંકાસ્પદોની કુલ સંખ્યા ત્રણ થઈ ગઈ છે.

કેન્દ્રીય એજન્સીએ મંગળવારે મોડી રાત્રે નાસિક જિલ્લાના નંદગાંવના રહેવાસી શુભમ ખૈરનાર (30) ને કસ્ટડીમાં લીધો હતો. સીબીઆઈએ શુભમને અહીં મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો અને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ માટે મંજૂરીની વિનંતી કરી જેથી તેને વધુ તપાસ માટે દિલ્હી લઈ જઈ શકાય.

કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે અન્ય રાજ્યોમાં અન્ય વ્યક્તિઓની સંડોવણીને નકારી શકાય નહીં, અને તેથી, ખૈરનારની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ જરૂરી માનવામાં આવી હતી.

સીબીઆઈની દલીલોને સ્વીકારીને, કોર્ટે ખૈરનારને બે દિવસ માટે એજન્સીના 'ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ' પર મોકલવાનો આદેશ આપ્યો. એવી અપેક્ષા છે કે એજન્સી વધુ પૂછપરછ માટે ખૈરનારને દિલ્હી લઈ જશે. રાજસ્થાન પોલીસની વિનંતીને પગલે નાસિક પોલીસના ક્રાઈમ બ્રાન્ચ યુનિટ-2 એ શરૂઆતમાં મંગળવારે ખૈરનારને કસ્ટડીમાં લીધો હતો. તેને નાસિકના ઈન્દિરા નગર વિસ્તારમાંથી પકડવામાં આવ્યો હતો. નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (અંડરગ્રેજ્યુએટ) - NEET-UG 2026 - પરીક્ષા 3 મેના રોજ લેવામાં આવી હતી.

તેના પ્રશ્નપત્ર લીક થવાના અહેવાલો બાદ, રાજસ્થાન સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ તપાસ શરૂ કરી. મંગળવારે, NTA એ NEET-UG 2026 રદ કરવાની જાહેરાત કરી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે પરીક્ષા પછીથી જાહેર કરવામાં આવનારી તારીખો પર ફરીથી લેવામાં આવશે.

પુણે પોલીસે આ કેસના સંદર્ભમાં એક મહિલાની પણ અટકાયત

દરમિયાન, NEET પ્રશ્નપત્ર લીક થયા બાદ, પુણે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક મહિલાને કસ્ટડીમાં લીધી છે. તેના કબજામાંથી એક લેપટોપ અને એક મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. NEET પ્રશ્નપત્ર લીક કેસના સંદર્ભમાં પુણે પોલીસે પુણેના બિબવેવાડી વિસ્તારમાંથી મનીષા વાઘમારે નામની એક મહિલાની અટકાયત કરી હતી.

એવું બહાર આવ્યું છે કે આ મહિલા બ્યુટી પાર્લર ચલાવે છે. પોલીસને શંકા છે કે તે અહિલ્યાનગરમાં ધરપકડ કરાયેલા ધનંજય લોખંડેને મદદ કરી રહી હતી. વધુમાં, માહિતી સૂચવે છે કે મનીષા વાઘમારેએ વિદ્યાર્થીઓ અને ધનંજય લોખંડે વચ્ચે સંપર્ક સ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

આ કામગીરી દરમિયાન, પોલીસે તેની પાસેથી એક મોબાઈલ ફોન અને એક લેપટોપ જપ્ત કર્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, પોલીસે ધનંજય લોખંડે અને મનીષા વાઘમારે વચ્ચે થયેલા કેટલાક વોટ્સએપ કોલ્સ અને સંદેશાઓના રેકોર્ડ પણ જપ્ત કર્યા છે. આ કાર્યવાહી પુણે પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મનીષા વાઘમારેને આજે સાંજ સુધીમાં સીબીઆઈને સોંપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ બાબતે ટિપ્પણી કરતા, ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ વિવેક માસલે જણાવ્યું હતું કે, "અમને સીબીઆઈ તરફથી પ્રશ્નાર્થ મહિલા વિશે માહિતી મળી હતી. આ માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરીને, આજે સવારે તેણીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી છે."

સીબીઆઈની એક ટીમ હાલમાં આ કેસમાં વધુ તપાસ કરી રહી છે. ધનંજય લોખંડે અને મનીષા વાઘમારે વચ્ચે થયેલા અનેક વોટ્સએપ કોલ અને સંદેશાઓના રેકોર્ડ પણ સપાટી પર આવ્યા છે. મહિલાને હવે સીબીઆઈને સોંપવામાં આવી છે.

Last Updated : May 13, 2026 at 7:12 PM IST

TAGGED:

NEET PAPER LEAK CASE
NEET
CBI ARRESTS FIVE ACCUSED
CBI
NEET PAPER LEAK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.