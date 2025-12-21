સંરક્ષણ મંત્રાલયમાં તૈનાત લેફ્ટનન્ટ કર્નલની લાંચના આરોપમાં ધરપકડ, ઘરમાંથી CBIને 2.23 કરોડ રોકડા મળ્યા
આરોપી લેફ્ટનન્ટ કર્નલ ખાનગી કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ પાસેથી લાંચ લેતો હતો અને તેમને ફાયદો કરાવતો હતો.
Published : December 21, 2025 at 5:44 PM IST
બેંગલુરુ/નવી દિલ્હી : સીબીઆઈએ સંરક્ષણ મંત્રાલયમાં તૈનાત લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્મા અને અન્ય એક વ્યક્તિની લાંચ લેવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે. શર્માની પત્ની પર પણ લાંચ લેવાનો આરોપ છે. સીબીઆઈએ તેમના ઘરેથી રુ.2.23 કરોડ રોકડા જપ્ત કર્યા છે.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્મા અને એક ખાનગી વ્યક્તિ વિનોદ કુમારની લાંચના કેસમાં ધરપકડ કરી છે. દીપક કુમાર શર્માની બેંગલુરુ સ્થિત એક કંપની પાસેથી રુ.3 લાખની લાંચ લેવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
શનિવારે શર્માના દિલ્હી સ્થિત ઘરે સીબીઆઈ અધિકારીઓએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે, તેમણે 2.23 કરોડ રૂપિયા રોકડા જપ્ત કર્યા છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ શનિવારે લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્મા અને એક ખાનગી વ્યક્તિ વિનોદ કુમારની લાંચના કેસમાં ધરપકડ કરી હતી.
શુક્રવારે વિશ્વસનીય સ્ત્રોત પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્મા, તેમની પત્ની અને દુબઈ સ્થિત એક કંપની સહિત અન્ય લોકો સામે ગુનાહિત કાવતરું અને લાંચ લેવાના આરોપસર કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
એવો આરોપ છે કે લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્મા સંરક્ષણ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન, નિકાસ વગેરેમાં રોકાયેલી વિવિધ ખાનગી કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે ગુનાહિત કાવતરું ઘડીને અને તેમને અનુચિત લાભ આપવાના બદલામાં લાંચ લઈને ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા હતા.
એવો પણ આરોપ છે કે તે, કંપનીના ભારતમાં કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરતા અને બેંગલુરુ સ્થિત અન્ય ઘણા વ્યક્તિઓ સાથે, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્માના નિયમિત સંપર્કમાં હતા અને તેમની સાથે મળીને, વિવિધ સરકારી વિભાગો અને મંત્રાલયો પાસેથી તેમની કંપની માટે ગેરકાયદેસર રીતે વિવિધ લાભો મેળવતા હતા.
18 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, કંપની વતી કામ કરતા વિનોદ કુમાર નામના એક વ્યક્તિએ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્માને 300,000 રૂપિયાની લાંચ આપી હતી. શ્રી ગંગાનગર, બેંગલુરુ, જમ્મુ અને અન્ય સ્થળોએ શોધખોળ ચાલી રહી છે. દિલ્હીમાં લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્માના નિવાસસ્થાનની શોધખોળ દરમિયાન, 300,000 રૂપિયાની લાંચની રકમ, 223,000 રૂપિયા રોકડા સાથે મળી આવી હતી.
શ્રી ગંગાનગર સ્થિત આરોપીના ઘરેથી રુ.10,00,000 રોકડા અને અન્ય ગુનાહિત સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે. નવી દિલ્હીમાં લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્માના કાર્યાલયમાં પણ શોધખોળ ચાલી રહી છે. બંને આરોપીઓ, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દીપક કુમાર શર્મા અને વિનોદ કુમારને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ 23 ડિસેમ્બર સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં રહેશે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
