રોકડ જપ્તી વિવાદ: મહાભિયોગ કાર્યવાહી વચ્ચે ન્યાયાધીશ યશવંત વર્માએ રાજીનામું આપ્યું
જસ્ટિસ યશવંત વર્માના ઘરેથી બળી ગયેલી ચલણી નોટોના બંડલ મળી આવ્યા બાદ મહાભિયોગ કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યા હતા.
Published : April 10, 2026 at 2:13 PM IST
નવી દિલ્હી: ગયા વર્ષે તેમના ઘરેથી બિનહિસાબી રોકડ રકમ મળી આવ્યાના કથિત વિવાદ વચ્ચે, અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ યશવંત વર્માએ રાજીનામું આપી દીધું છે અને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું છે, એમ સૂત્રોએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું.
9 એપ્રિલે રાષ્ટ્રપતિને મોકલવામાં આવેલા રાજીનામા પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "મહામહિમ, હું તમારા કાર્યાલય પર આ પત્ર સોંપવા માટે મજબૂર કરનારા કારણોનો બોજ નાખવા માંગતો નથી, તેમ છતાં, હું ખૂબ જ દુઃખ સાથે, અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ પદ પરથી તાત્કાલિક અસરથી મારું રાજીનામું સુપરત કરું છું. આ પદ પર સેવા આપવી મારા માટે સન્માનની વાત રહી છે."
દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં ન્યાયાધીશ તરીકે ફરજ બજાવતા જસ્ટિસ વર્માને 14 માર્ચ, 2025 ના રોજ આગની ઘટના બાદ તેમના નિવાસસ્થાનમાંથી બળી ગયેલી બેહિસાબી રોકડ મળી આવ્યા બાદ અલ્હાબાદ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનના સ્ટોરરૂમમાંથી મળેલા રોકડના બંડલોએ દેશવ્યાપી ચર્ચા જગાવી હતી, જેના કારણે જુલાઈ 2025 માં લોકસભાના 145 સભ્યો અને રાજ્યસભાના 63 સભ્યો દ્વારા મહાભિયોગ નોટિસ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
ત્યારબાદ, લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ ન્યાયાધીશ સામે લગાવવામાં આવેલા આરોપોની તપાસ માટે 'ન્યાયાધીશો (તપાસ) અધિનિયમ, 1968' હેઠળ એક સમિતિની રચના કરી હતી. જોકે, રાજ્યસભાએ જસ્ટિસ વર્મા સામે સમાંતર દરખાસ્ત રજૂ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
લોકસભા સચિવાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક જાહેરનામા અનુસાર, 6 માર્ચે સમિતિનું પુનર્ગઠન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર, બોમ્બે હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ જસ્ટિસ શ્રી ચંદ્રશેખર અને કર્ણાટક હાઈકોર્ટના સિનિયર એડવોકેટ બી.વી. આચાર્યની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
અગાઉ, જસ્ટિસ વર્માએ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ તપાસ સમિતિની માન્યતાને પડકારી હતી. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ દીપાંકર દત્તા અને જસ્ટિસ સતીશ ચંદ્ર શર્માની બનેલી બેન્ચે આ મામલાની સુનાવણી કરતી વખતે અવલોકન કર્યું હતું: "અમારું માનવું છે કે અરજદાર આ મામલે કોઈ રાહત મેળવવા માટે હકદાર નથી."