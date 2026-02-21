શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ પર પોક્સો એક્ટ હેઠળ FIR નોંધાશે, આશુતોષ મહારાજે લગાવ્યો છે યૌન શોષણનો આરોપ
શંકરાચાર્યએ કહ્યું, "હું યોગી આદિત્યનાથ નથી જે પોતાનો જ કેસ હટાવડાવી દે. મને ન્યાયતંત્ર અને સત્ય પર વિશ્વાસ છે."
Published : February 21, 2026 at 9:11 PM IST
પ્રયાગરાજ/વારાણસી: શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. સગીર બાળકો સાથે જાતીય શોષણ કેસમાં POCSO કોર્ટે FIR નોંધવાનો આદેશ આપ્યો છે. શંકરાચાર્ય વિરુદ્ધ ઝુસી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવશે. સ્વામી રામભદ્રાચાર્યના શિષ્ય આશુતોષ બ્રહ્મચારી મહારાજ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે શનિવારે POCSO કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. POCSO એક્ટના વિશેષ ન્યાયાધીશ વિનોદ કુમાર ચૌરસિયાએ અવિમુક્તેશ્વરાનંદ અને અન્ય આરોપીઓ સામે FIR નોંધવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
શંકરાચાર્યએ કહ્યું કે, આરોપ લગાવનાર હિસ્ટ્રીશીટર: શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદે કહ્યું, "કેસ દાખલ થાય ત્યારે જ તપાસ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે. કોર્ટે કેસમાં વિલંબ કર્યા વિના તપાસ ઝડપી બનાવવી જોઈએ. આરોપો લગાવનાર વ્યક્તિ પોતે હિસ્ટ્રીશીટર છે. હું યોગી આદિત્યનાથ નથી જે પોતાનો કેસ હટાવડાવી દઈએ. મને આપણા ન્યાયતંત્ર અને સત્યમાં વિશ્વાસ છે."
#WATCH | वाराणसी: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, " ...फर्जी मुकदमा जो दायर किया गया है उसकी सच्चाई सामने आएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि न्यायालय त्वरित गति से काम करे और जल्दी से जल्दी इसपर कार्रवाई करे। जो फर्जी केस बनाया है वह तो फर्जी ही सिद्ध होना है। सनातन के ऊपर… https://t.co/nutenXgU4j pic.twitter.com/iCUsan3net— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 21, 2026
બાળકોએ પોતાના નિવેદનો નોંધાવ્યા હતા: આશુતોષ મહારાજ 13 ફેબ્રુઆરીએ કોર્ટમાં હાજર થયા. તેમણે બે પીડિત બાળકોને પણ રજૂ કર્યા, અને તેમના નિવેદનો નોંધાયા. ત્યારબાદ, ન્યાયાધીશે 21 ફેબ્રુઆરીએ કેસની સુનાવણી કરવાનો આદેશ આપ્યો. પ્રયાગરાજ પોલીસ કમિશનરનો તપાસ અહેવાલ પણ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
સગીર બાળકો સાથે કુકર્મ થયું હતુ: દાવો દાખલ કરનાર આશુતોષ બ્રહ્મચારી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, સગીર બાળકો પર કુકર્મ થયું હતું. કોર્ટે ઝુસી પોલીસ સ્ટેશનને અવિમુક્તેશ્વરાનંદ અને મુકુન્દાનંદ સામે એફઆઈઆર નોંધવાનો અને તપાસ બાદ રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો હતો.
કોર્ટે પોલીસને આદેશ આપ્યો છે: વરિષ્ઠ વકીલ એસ.કે માનસ સાંકૃત્યાયન ટોપીવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, પોક્સો કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ વિનોદ કુમાર ચૌરસિયાએ ઝુસી પોલીસ સ્ટેશનને અવિમુક્તેશ્વરાનંદ, મુકુન્દાનંદ અને અન્ય લોકો સામે એફઆઈઆર નોંધવાનો અને મામલાની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓની ગંભીર નોંધ લીધી છે અને પોલીસને આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તપાસ કરવા અને રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો છે.
આ બાબતે શંકરાચાર્યએ શું કહ્યું...
સત્ય બહાર આવશે: શંકરાચાર્યએ કહ્યું, "અમારા વિરુદ્ધ ખોટો કેસ બનાવીને દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સત્ય બહાર આવશે, અને આ પાછળ જે કોઈ છે તેને સજા થશે. અમે ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગીએ છીએ કે કોર્ટે આ કેસમાં ઝડપથી કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે, કારણ કે લોકો તેના પર નજર રાખી રહ્યા છે. શક્ય તેટલી વહેલી તકે જુબાની શરૂ થવી જોઈએ અને ચૂકાદો આવવો જોઈએ. જે ખોટું છે તે ખોટું છે; જે ખોટો કેસ છે તે ખોટો સાબિત થશે."
તેમણે પૂછ્યું, "સનાતન સામે કોણ આરોપો લગાવી રહ્યું છે? કોઈ પણ વિધર્મી નથી; જેણે આરોપો લગાવ્યા છે તે વ્યક્તિ પોતે હિસ્ટ્રીશીટર છે. શામલી જિલ્લાના એક પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં તેની વિરુદ્ધ કેસ પણ છે. લોકોએ મને તેનો ફોટો પણ બતાવ્યો છે. ત્યાંની ફાઇલમાં તેના નામની બાજુમાં 'હિસ્ટ્રી-શીટર' લખેલું છે. તેનું એકમાત્ર કામ લોકો સામે ખોટા કેસ દાખલ કરીને પૈસા પડાવવાનું છે. તે રામભદ્રાચાર્યના શિષ્ય તરીકે પોતાને રજૂ કરે છે અને પછી આરોપો લગાવીને આ રીતે કાર્ય કરે છે." તમારે સમજવું જોઈએ કે આ આરોપ ક્યાંથી આવી રહ્યો છે. રામભદ્રાચાર્યનો શિષ્ય આવું કરી રહ્યો છે; આ કોઈ વિધર્મી નથી.
તેમણે કહ્યું કે, અમે જે ગાય માતા માટે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છીએ તેને દબાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. તેમણે ખોટો કેસ બનાવ્યો છે. બે સોગંદનામા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં બંનેમાં બે વાત જણાવવામાં આવી છે. બે કહાણીમાંથી એક ખોટી છે. એ સ્પષ્ટ છે કે અમારા વકીલો કહાણીમાં રહેલી નબળાઈઓની તપાસ કરશે અને નક્કી કરશે કે શું પગલાં લેવાની જરૂર છે. તેથી, આમાં કોઈ અવરોધ નથી. આ એકદમ વાજબી છે. યોગ્ય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જોઈએ. અમે કોર્ટમાં અમારી પાસે જે કંઈ છે તે રજૂ કરીશું. જો અમારી સામે કોઈ આરોપો છે, તો અમે તેનો સામનો કરીશું, જેમ અમે પહેલા કર્યું છે. અમને ગાય માતાના આશીર્વાદ છે, અને અમે તેના માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને આમ કરતા રહીશું. અમને ચૂપ નહીં કરી શકાય.
