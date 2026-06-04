માલવિયા નગર આગ દુર્ઘટના: હોટલ માલિક લવેકેશને પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધો, અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોના મોત
હોટલ માલિક લવેકેશ બજાજ વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી.
Published : June 4, 2026 at 9:42 AM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હીના માલવિયા નગર વિસ્તારમાં સ્થિત પ્રખ્યાત રેસ્ટોરન્ટમાં બુધવારે સવારે થયેલા ભીષણ આગકાંડથી સમગ્ર દેશ હચમચી ગયો છે. આ આગકાંડ મામલે દિલ્હી પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરતાં હોટલ માલિક લવકેશ બજાજને કસ્ટડીમાં લીધા છે. આ દુર્ઘટનામાં 21 લોકોના મોત થયા હતા. અગાઉ તેમના અને તેમની પત્ની સામે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
આગ એટલી ભયાનક હતી કે હોટલની અંદર હાજર લોકોને પોતાને સંભાળવાની તક પણ મળી નહોતી. આ આગકાંડમાં કુલ 49 લોકોને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 21 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં 9 ભારતીય નાગરિકો અને 12 વિદેશી નાગરિકો સામેલ છે. દિલ્હી પોલીસે આ મામલે ગેરઇરાદાપૂર્વક હત્યા અને બી.એન.એસ.ની અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR દાખલ કરી છે.
એક જ એન્ટ્રી-એગ્ઝિટ પોઇન્ટ બન્યું કારણ
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા દિલ્હી સરકારના મંત્રી આશિષ સૂદે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર હોટલનું સ્ટ્રક્ચર સુરક્ષા ધોરણોના વિરુદ્ધ હતું. દિલ્હી પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, હોટલમાં એન્ટ્રી અને બહાર નીકળવા માટે માત્ર એક જ રસ્તો હતો. આગ લાગ્યા બાદ જ્યારે લોકો બહાર નીકળવા દોડ્યા, ત્યારે સાંકળા રસ્તા અને ધુમાડાના કારણે તેઓ ફસાઈ ગયા. આ અફરાતફરીમાં શ્વાસ ઘૂંટાવા અને આગની ઝપેટમાં આવવાથી મોટાપાયે જાનહાનિ થઈ. તેમણે કહ્યું કે, આવા ગેરકાયદે ચાલતા હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ્સ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
#UPDATE | Delhi Police has registered an FIR under the culpable homicide section and other relevant sections of BNS in the Malviya Nagar restaurant fire incident. https://t.co/GNAwAmXyfg— ANI (@ANI) June 3, 2026
પોલીસ અધિકારી અનંત મિત્તલે પુષ્ટિ કરી છે કે, હોટલ મેનેજમેન્ટ સામે ગેરઇરાદાપૂર્વક હત્યાની કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તપાસનો વ્યાપ વધારતાં અન્ય સંબંધિત કલમો પણ ઉમેરવામાં આવશે જેથી દોષીઓને કડકમાં કડક સજા મળી શકે.
મહિલાએ બાળક સાથે ત્રીજા માળેથી લગાવી છલાંગ
ઘટનામાં પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર આગ લાગ્યા બાદ ઈમારતમાં ફસાયેલા લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો અને તેઓ જીવ બચાવવા માટે બારીઓના કાચ તોડી મદદ માટે બૂમો પાડી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન જીવ બચાવવાના એક નિરાશ પ્રયાસમાં એક મહિલાએ પોતાના બાળકને ખોળામાં લઈને ત્રીજા માળેથી છલાંગ લગાવી દીધી. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પહેલેથી નીચે ગાદલા પાથરી દીધા હતા, જેના કારણે મહિલા અને બાળક સુરક્ષિત બચી ગયા.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું કે, મહિલાએ બાળકને પકડી રાખ્યું હતું અને જ્યારે બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો નહોતો રહ્યો ત્યારે તેણે છલાંગ લગાવી. મહિલાને ઇજાઓ થઈ હતી, ત્યારબાદ તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. અધિકારીઓ અનુસાર આગ લાગવાના કારણોની તપાસ ચાલી રહી છે અને ઘાયલોના હાલત ગંભીર હોવાથી મૃત્યુઆંક વધવાની શક્યતા છે.
ફાયર સિસ્ટમ ફેલ થઈ ગઈ?
આ દુર્ઘટના બાદ હવે હોટલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર મોટા પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. તપાસનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે શું હોટલ મેનેજમેન્ટ પાસે માન્ય ફાયર NOC હતું કે નહીં. પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમો તપાસ કરી રહી છે કે હોટલમાં ફાયર સેફ્ટી સાધનો કાર્યરત હતા કે ફક્ત દેખાવ માટે હતા. સાથે સાથે એ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યું છે કે ફાયર NOCનું રિન્યૂઅલ સમયસર થયું હતું કે નહીં. જો સુરક્ષા ધોરણોમાં બેદરકારી સાબિત થશે તો સંબંધિત અધિકારીઓ સામે પણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
Visited Malviya Nagar today to meet the people affected by the fire. I walked through the site, spoke to officials, and assessed the situation firsthand. The gravity of what has happened here is deeply concerning and I want to assure everyone that this will not be taken lightly.… pic.twitter.com/VR1P9gmLkW— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) June 3, 2026
ટોચના નેતાઓએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ
આ દુર્ઘટનામાં દેશના ટોચના નેતાઓએ ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, “માલવિયા નગરની હોટલમાં આગની ઘટના અત્યંત હૃદયદ્રાવક છે. જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે મારી સંવેદના છે. પ્રશાસન ઘાયલોને તમામ શક્ય મદદ આપી રહ્યું છે.”
વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ ઘટનાને પ્રશાસનિક નિષ્ફળતા ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે, “દિલ્હીની હોટલમાં બનેલી આ દુર્ઘટના સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. દોષીઓ સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને મૃતકોના પરિવારને વળતર મળવું જોઈએ.” બીજી તરફ મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ ઉચ્ચ સ્તરીય મેજિસ્ટ્રેટ તપાસના આદેશ આપ્યા છે. તેમણે કહ્યું, “આ એક અપૂરણીય નુકસાન છે. દિલ્હી સરકાર ઘાયલોના સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવશે અને દોષીઓને છોડવામાં નહીં આવે.”
નમૂનાઓની તપાસ ચાલુ
ઘટનાસ્થળે ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની ટીમ આગ લાગવાના વાસ્તવિક કારણ જાણવા માટે નમૂનાઓની તપાસ કરી રહી છે. પ્રારંભિક પુરાવાઓ મુજબ શોર્ટ સર્કિટની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ અંતિમ અહેવાલ બાદ જ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. હાલમાં વિસ્તારને સંપૂર્ણ રીતે સીલ કરવામાં આવ્યો છે અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર દિલ્હીના વ્યાવસાયિક પ્રતિષ્ઠાનોમાં સુરક્ષા ધોરણોની ઉણપને ઉજાગર કરી છે. શહેરમાં ઘણા આવા હોટલ અને ગેસ્ટહાઉસ ચાલી રહ્યા છે, જે આગ બુઝાવવા માટે પૂરતા સાધનો વિના કાર્યરત છે.
આ પણ વાંચો...