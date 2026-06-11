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ન્યૂઝક્લિક અને પ્રબીર પુરકાયસ્થ સામે વિદેશી ફંડ અંગેનો કેસ રદ; જુઓ હાઇકોર્ટે શું કહ્યું

જસ્ટિસ નીના બંસલ કૃષ્ણાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે ન્યૂઝક્લિક અને પ્રબીર પુરકાયસ્થ સામે નોંધાયેલા કેસ રદ કર્યા.

દિલ્હી હાઈકોર્ટ
દિલ્હી હાઈકોર્ટ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 12:35 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે કથિત વિદેશી ભંડોળના સંદર્ભમાં આર્થિક ગુના શાખા (EOW) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ન્યૂઝક્લિક વેબસાઇટ અને તેના સ્થાપક પ્રબીર પુરકાયસ્થ સામે દાખલ કરાયેલા કેસ રદ કર્યા છે. જસ્ટિસ નીના બંસલ કૃષ્ણાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે ચુકાદો આપ્યો કે ન્યૂઝક્લિક અને પ્રબીર પુરકાયસ્થ સામે દાખલ કરાયેલા કેસ સત્તાનો દુરુપયોગ છે.

કોર્ટે EOW દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR અને ED દ્વારા શરૂ કરાયેલી મની લોન્ડરિંગ કાર્યવાહી રદ કરી. 7 જુલાઈ, 2021 ના ​​રોજ, હાઈકોર્ટે EOW કેસમાં પ્રબીર પુરકાયસ્થ અને પ્રાંજલ પાંડેને વચગાળાના જામીન આપ્યા. EOW એ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમો હેઠળ FIR દાખલ કરી હતી.

પુરકાયસ્થ પર 2018-19 નાણાકીય વર્ષમાં યુએસ સ્થિત કંપની વર્લ્ડવાઇડ મીડિયા હોલ્ડિંગ્સ કંપની પાસેથી ₹95.9 મિલિયન (આશરે $1.2 મિલિયન USD) નું FDI મેળવવાનો આરોપ હતો. EOW FIRમાં જણાવાયું છે કે આ FDI કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને મેળવવામાં આવ્યું હતું.

નોંધનીય છે કે 15 મે, 2024 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રબીર પુરકાયસ્થની ધરપકડને ગેરકાયદેસર જાહેર કરી હતી અને તેમને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જ્યારે તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા ત્યારે તેમના વકીલને અટકાયતના આદેશની નકલ આપવામાં આવી ન હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે પ્રબીર પુરકાયસ્થની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી ત્યારે ધરપકડનું લેખિત કારણ આપવામાં આવ્યું ન હતું. ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલના આધારે, 3 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ દિલ્હી પોલીસે પ્રબીર પુરકાયસ્થ અને અમિત ચક્રવર્તીની ધરપકડ કરી હતી.

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NEWSCLICK AND PRABIR PURKAYASTHA
DELHI HIGH COURT
CASES AGAINST NEWSCLICK QUASHED
HC QUASHED CASES AGAINST NEWSCLICK
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