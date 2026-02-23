અરુણાચલ પ્રદેશના એક રિસોર્ટમાં કથિત હોબાળો, 4 ગુજરાતી પ્રવાસી સામે ફરિયાદ દાખલ
અરુણાચલ પ્રદેશના એક રિસોર્ટમાં કથિત રીતે હોબાળો મચાવ્યા બદલ 4 ગુજરાતી પ્રવાસી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવ્યી છે.
Published : February 23, 2026 at 5:49 PM IST
દિબાંગ વેલી/તેજપુર: અરુણાચલ પ્રદેશના દિબાંગ વેલી જિલ્લાના અનિની પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુજરાતી પ્રવાસી પરિવાર વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. અહેવાલ અનુસાર, દિબાંગ વેલીના રિસોર્ટમાં 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગંભીર વિવાદ થયો હતો ગેરવર્તણૂક, સુરક્ષા ચિંતાઓ અને ડિજિટલ ગોપનીયતા ઉલ્લંઘનના આરોપો સાથે ગંભીર ઝઘડો થયો હતો.
અનિની પોલીસે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે રાત્રે BNS, SC/ST એક્ટ હેઠળ કેસ નંબર 07/2026 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો અને આ ઘટના 20 ફેબ્રુઆરી, અરુણાચલ પ્રદેશના સ્થાપના દિવસના રોજ બની હોવાનું કહેવાય છે. મિશિમી હિલ્સ રિસોર્ટ અને હોટેલ્સના સંચાલકે અનિની પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાવી છે.
ફરિયાદ મુજબ, ચારેય આરોપીઓ, એક જ પરિવારના સભ્યો, 18 ફેબ્રુઆરીએ રિસોર્ટમાં ચેક ઇન કર્યુ હતું. આ પ્રવાસીઓને સ્પષ્ટપણે જાણ કરવામાં આવી હતી કે રિસોર્ટ પરિસરમાં બહારથી ભોજન અને દારૂ લાવવા અથવા પીવા પર પ્રતિબંધ છે. આ જાણતા હોવા છતાં, મહેમાનોએ કથિત રીતે સ્ટાફની સામે બહારથી દારૂ લાવ્યા અને પીધો.
પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, જ્યારે રિસોર્ટના સ્ટાફે મહેમાનોને નિયમો યાદ કરાવ્યા, ત્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ. રિસોર્ટના સ્ટાફનો દાવો છે કે, મહિલા સ્ટાફ સાથે અભદ્ર શબ્દો અને અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેઓ ડર, અપમાન અને તકલીફમાં મુકાયા હતા.
ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, એક આરોપીએ કથિત રીતે મહિલા સ્ટાફ સભ્ય સાથે મારપીટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેનાથી તેણીની સલામતી જોખમમાં મુકાઈ હતી. અન્ય સ્ટાફ સભ્યોએ દરમિયાનગીરી કરવી પડી હતી.
ગાળા-ગાળી અને ધમકીઓ ઉપરાંત, રિસોર્ટ મેનેજમેન્ટનો આરોપ છે કે, આરોપી મહેમાનોએ ખોટા અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઓનલાઈન રિવ્યૂ પોસ્ટ કરીને તેમના રિસોર્ટની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપી હતી. ફરિયાદમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, મહેમાનોએ અસરદારક કનેક્શન હોવાનો દાવો કર્યો હતો, અને ધમકી આપી હતી કે આ જગ્યા બંધ કરાવી દેશે. બોલાચાલી દરમિયાન, આરોપીઓએ કથિત રીતે રિસોર્ટના નિયમો અને નિયમો દર્શાવતા ફ્રેમવાળી ડિસ્પ્લેને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું, જેના પરિણામે મિલકતને નુકસાન થયું હતું.
રિસોર્ટે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની ઘણી કલમો હેઠળ પોલીસ કાર્યવાહીની માંગ કરી છે, જેમાં ગુનાહિત બળજબરી, મહિલાની ગરિમા પર હુમલો, ગુનાહિત ધાકધમકી, ઇરાદાપૂર્વક અપમાન, અશ્લીલ કૃત્યો, તોફાન અને બદનક્ષી સાથે સંકળાયેલી કલમોનો સમાવેશ થાય છે. કથિત ઓનલાઈન ધમકીઓના સંદર્ભમાં માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2000 ની કલમ 67 પણ ટાંકવામાં આવી છે.
મિશિમી હિલ્સ ગ્રુપ અને કંપનીના ચેરમેન રજીના મિહુએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે વિડીયો રેકોર્ડિંગ, નુકસાનના ભૌતિક પુરાવા અને સ્ટાફ અને મહેમાનોના સાક્ષીઓના નિવેદનો ઉપલબ્ધ છે અને તપાસકર્તાઓને સુપરત કરવામાં આવ્યા છે.
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ઘટના સમયે, જિલ્લા પ્રવાસન અધિકારી રાત્રિભોજન માટે હાજર હતા. અધિકારીએ પ્રવાસી પરિવારને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કોઈ ફાયદો થયો નહીં. આ એ જ રિસોર્ટ છે જ્યાં પ્રખ્યાત બોલિવૂડ ગાયક ઉદિત નારાયણ 30 જાન્યુઆરીથી 2 ફેબ્રુઆરી સુધી રોકાયા હતા.