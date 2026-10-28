સમયસર જેલમાં સરેન્ડર ન કરવા બદલ આસારામ વિરુદ્ધ કેસ નોંધાયો
આસારામે 27 ઑક્ટોબરે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી જેલમાં પરત ફરવાનું હતું પરંતુ તેમ ન થતા કેસ નોંધવામાં આવ્યો
By PTI
Published : October 28, 2026 at 10:46 AM IST
જોધપુર: પેરોલ પર મુક્ત થયા બાદ સમયસર જેલમાં પરત ન ફરવા બદલ આસારામ વિરુદ્ધ રતનાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO) ઝુલ્ફિકારે જણાવ્યું હતું કે, જેલ તંત્ર તરફથી મળેલી રિપોર્ટના આધારે આ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલના ગાર્ડ બનવારીલાલે મંગળવારે રાત્રે એક રિપોર્ટ નોંધાવ્યો હતો, જેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે હાઈકોર્ટે આસારામને ₹50,000ના અંગત બોન્ડ પર 20 દિવસના પેરોલ આપ્યા હતા. તેણે 27 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધીમાં જેલમાં પરત ફરવાનું હતું, પરંતુ તે નિર્ધારિત સમય સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. પરિણામે, 'પ્રિઝન્સ એક્ટ' (જેલ અધિનિયમ)ની કલમ 58(b) હેઠળ આસારામ વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
વિગતો અનુસાર, આસારામ તબીબી સારવાર માટે ઉજ્જૈનની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ હતો અને મંગળવારે સાંજે જેલમાં પરત ફરવાની અપેક્ષા હતી. તેણે સુપ્રીમ કોર્ટ અને રાજસ્થાન હાઈકોર્ટ બંને પાસેથી રાહત મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ બંને જગ્યાએ તેની અરજીઓ નિષ્ફળ રહી હતી. ત્યારબાદ, સાંજે તેના વકીલ જેલમાં પહોંચ્યા અને જેલમાં પરત ફરવાની મુદત (સરન્ડર કરવાની સમયમર્યાદા) લંબાવવાની વિનંતી કરી. આસારામ રાત્રે લગભગ 10:15 વાગ્યે એર એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા જોધપુર પહોંચ્યો હતો; પરંતુ જેલના નિયમો મુજબ, રાત્રિના સમયે કેદીઓને જેલમાં પ્રવેશ આપી શકાતો નથી. આથી, તેને જેલમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નહીં અને તે 'આરોગ્ય હોસ્પિટલ' ગયો. આ દરમિયાન, તેની વિરુદ્ધ રિપોર્ટ દાખલ કરવામાં આવ્યો, જેના પરિણામે કેસ નોંધાયો. આસારામ આજે જેલમાં આત્મસમર્પણ કરે તેવી શક્યતા છે અને જેલની આસપાસ તેના અનુયાયીઓ એકઠા થવા લાગ્યા છે.
ત્રણ વર્ષની જેલની સજા અને દંડની જોગવાઈ: 2015માં, રાજસ્થાન સરકારે 'રાજસ્થાન જેલ અધિનિયમ' (Rajasthan Prisons Act) ની જોગવાઈઓમાં સુધારો કર્યો. આ સુધારાઓ અંતર્ગત કલમ ૫૮ ઉમેરવામાં આવી, જેમાં પેરોલ માટેની શરતો અને જો કોઈ કેદી (પેરોલ પૂરી થયા બાદ) પાછો ન ફરે તો તેના પર લાદવામાં આવનારી સજાઓનો ઉલ્લેખ છે. કલમ 58ની પેટા-કલમ (b) મુજબ, જો કોઈ કેદી નિર્ધારિત સમય સુધીમાં જેલમાં પાછો ન ફરે અથવા પેરોલની અન્ય શરતોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેની સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, પોલીસ અધિકારી તે વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકે છે. દોષિત ઠરવા પર, તે વ્યક્તિને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલની સજા અને 3,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. જેલની સજા અને દંડ બંને લાદવામાં આવી શકે છે.
ફરીથી પેરોલ મેળવવામાં મુશ્કેલી: જો કોઈ કેદીને પેરોલ મળ્યા બાદ તે નિર્ધારિત નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેને બીજી વખત પેરોલ મેળવવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. અગાઉ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના નિર્દેશ પર આસારામને 20 દિવસના પેરોલ આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે સમયસર પરત ફર્યો ન હતો. આ સંજોગોને જોતા, ફરીથી પેરોલ મેળવવું ઘણું મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. આ બાબતે આસારામ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓ હાલમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટ અને રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે.
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