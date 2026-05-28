રાજસ્થાનના અલવરમાં 14 વર્ષની બાળકી પર ખેતરમાં સામૂહિક બળાત્કાર, પોલીસે નરાધમોની શોધખોળ શરુ કરી
સગીરના પિતાએ પાંચ નામાંકિત આરોપીઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધાવી હતી, જેમની પોલીસ શોધખોળ કરી રહી છે.
Published : May 28, 2026 at 3:42 PM IST
અલવર : શહેરના વૈશાલી નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી 14 વર્ષની સગીરા પર સામૂહિક બળાત્કારનો સનસનાટીભર્યો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પીડિતાના પરિવારે પાંચ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે અને પાંચેય આરોપીઓની શોધ કરી રહી છે.
વૈશાલી નગર પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ ગુરુદત્ત સૈનીએ જણાવ્યું હતું કે, સગીરાના પિતાએ બુધવારે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે 24 મેના રોજ મોડી રાત્રે કેટલાક યુવાનોએ પીડિતાને તેના ઘરેથી અપહરણ કરીને જુવારના ખેતરમાં લઈ ગયા હતા. તેઓએ તેના પર સામૂહિક બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો.
આ ઘટના પછી, પીડિતા ઘરે પરત ફરી અને તેના પરિવારને તેની ક્રૂરતા વિશે જણાવ્યું. પીડિતાના પિતાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં પાંચ નામાંકિત વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તપાસ ચાલી રહી છે. સ્ટેશન ઓફિસર સૈનીએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસની તપાસ પોલીસ અધિક્ષક (ST/SC) સેલ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
કિશોરી બકરીઓને બાંધવા ગઈ હતી
પોલીસ અધિકારી સૈનીએ જણાવ્યું કે, આ ઘટના દરમિયાન, રાત્રે લગભગ 11:30 વાગ્યે, સગીરા તેના ઘર પાસેના વાડામાં બાંધેલા બકરીઓના દેખભાળ માટે ગઈ હતી. આરોપીઓ ત્યાં પહેલેથી જ હાજર હતા અને પીડિતાનું અપહરણ કરી લીધું. જ્યારે તેણીએ ચીસો પાડી, ત્યારે આરોપીઓએ તેણીને પણ માર માર્યો, જેના કારણે તેણીને આંતરિક ઇજાઓ થઈ. જ્યારે પીડિતા લગભગ બે કલાક સુધી ઘરે પાછી ન આવી, ત્યારે તેના પરિવારે તેણીની શોધખોળ કરી. આ દરમિયાન, પીડિતા ઘટના સ્થળ નજીક એક સ્ટૂલ પર ગભરાયેલી હાલતમાં મળી આવી. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે પીડિતાની તબીબી તપાસ કરવામાં આવી છે અને તેનું નિવેદન નોંધવામાં આવશે.
પિતાને આપી ધમકી આપી
પીડિતાના પિતાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે ઘટના પછી આરોપીએ તેને ધમકી આપી હતી અને પોલીસ પાસે ન જવા કહ્યું હતું. તેઓએ તેને ચેતવણી આપી હતી કે જો તે પોલીસ પાસે જશે તો તેઓ તેના પર હુમલો કરશે.
આ પણ વાંચો...