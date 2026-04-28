પોલીસ ઓબ્ઝર્વર અજય પાલ શર્મા સામે કેસ નોંધાયો; જજે કહ્યું, "અમે હસ્તક્ષેપ કરીશું નહીં"
પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ચૂંટણી આયોગ દ્વારા UPના IPS અધિકારી અજય પાલ શર્માને પોલીસ ઓબ્ઝર્વર નિયુક્ત કરાયા છે.
Published : April 28, 2026 at 8:52 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીનો બીજો અને અંતિમ તબક્કો બુધવારે યોજાવાનો છે. આ વચ્ચે, ચૂંટણી પંચ દ્વારા નિયુક્ત પોલીસ નિરીક્ષક IPS અધિકારી અજય પાલ શર્મા પર ચૂંટણી રાજકારણ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે. બુધવારે, ઉત્તર પ્રદેશથી ચૂંટણી નિરીક્ષક તરીકે સેવા આપવા માટે રાજ્યમાં આવેલા આ પોલીસ અધિકારી સામે કોલકાતા હાઇકોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે મુખ્ય ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટ 29 તારીખ સુધી આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરશે નહીં.
જસ્ટિસ કૃષ્ણ રાવની બેન્ચ સમક્ષ આજે તાત્કાલિક સુનાવણીની માંગ કરતી અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજદારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, યોગી સરકાર સાથે જોડાયેલા પોલીસ અધિકારીએ ચૂંટણી આદર્શ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. અરજદારે વધુમાં વિનંતી કરી હતી કે, અજય પાલ શર્માને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવે. અરજદારના વકીલે દલીલ કરી હતી કે IPS અધિકારી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો અને મતદારોને ડરાવી રહ્યા છે.
દરમિયાન, ન્યાયાધીશ કૃષ્ણા રાવે ટિપ્પણી કરી, "હું 29 એપ્રિલ સુધી કોઈપણ રીતે દખલ કરીશ નહીં. હું ચૂંટણીના પ્રભારી કોઈપણ વ્યક્તિના કામમાં દખલ કરીશ નહીં." પરિણામે, કેસ દાખલ કરવાની ઔપચારિક પ્રક્રિયા હજુ પૂર્ણ થઈ ન હોવાથી, આજે કોઈ સુનાવણી થઈ નથી.
Fair & lovely Babua @DripsAjaypal - good to see you enjoying yourself FantaCop style. Stay Thanda Thanda Cool Cool. Bengal is always Trinamool. pic.twitter.com/CYfJ1q3pzn— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 28, 2026
ઉત્તર પ્રદેશના IPS અધિકારી અજય પાલ શર્માને "એન્કાઉન્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમને ઘણીવાર યોગી પ્રશાસનના "સિંહ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચૂંટણીના વાતાવરણ વચ્ચે, ગઈકાલે IPS અધિકારી અજય પાલ શર્માનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો. વીડિયોમાં, તેઓ દક્ષિણ 24 પરગણાના ફાલતા વિધાનસભા મતવિસ્તારના તૃણમૂલ ઉમેદવાર જહાંગીર ખાનના નિવાસસ્થાને જતા અને ચેતવણી આપતા જોવા મળે છે: "જો કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને છે, તો તેમની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." વીડિયોમાં તેમને કહેતા સાંભળી શકાય છે, "જહાંગીરને કહો કે સાચું કહી દે, નહીંતર પાછળથી પસ્તાવો થશે." આ ઘટના પ્રકાશમાં આવ્યા પછી રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જહાંગીરે જવાબમાં ચેતવણી આપી હતી કે, "હું એવો માણસ નથી જેને સરળતાથી ડરાવી શકાય." તે જ દિવસે, તેમના સમર્થકોએ ઉત્તર પ્રદેશના IPS અધિકારી, જે સ્પેશિયલ પોલીસ ઓબ્ઝર્વર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે, તેમના કાફલા સામે "જય બાંગ્લા" ના નારા લગાવીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
દરમિયાન, રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ અગ્રવાલે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, "દક્ષિણ 24 પરગણામાં જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે તે પોલીસ નિરીક્ષકની કડક તપાસ હેઠળ છે. તેઓ જે પણ રિપોર્ટ રજૂ કરશે તેના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, અને તેઓ અમારી પાસેથી કોઈપણ સહાય માંગશે તે અમે પૂરી પાડીશું." વધુમાં, તેમણે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે મતદારોને ડરાવવા કે ધમકાવવા એ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જો કોઈ ધમકી આપે છે, તો ફરિયાદ દાખલ કરો. અમે કાર્યવાહી કરીશું."
આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચની નિષ્પક્ષતા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. આ જ દિવસે, બે મંત્રીઓ ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય અને અરૂપ બિશ્વાસ મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીની ઓફિસની મુલાકાત લીધી અને આરોપ લગાવ્યો કે કમિશન ભાજપ વતી કામ કરી રહ્યું છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, "એક નિરીક્ષક કમિશનની 'આંખ અને કાન' તરીકે કામ કરે છે, ત્યારે તે તેના સંચાલનના સંદર્ભમાં કમિશનના 'હાથ અને પગ' તરીકે કાર્ય કરી શકતા નથી." તેમણે ખાસ પોલીસ નિરીક્ષકની પણ મજાક ઉડાવી, તેમને 'સિંહ' અને 'એન્કાઉન્ટર નિષ્ણાત' તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો. આરોપ છે કે તેઓ વ્યક્તિઓની તપાસ અને લોકોને ધમકાવવા જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થઈને પોતાના અધિકારક્ષેત્રનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ કહ્યું, "મેં આ વીડિયો જોયો નથી. જો ફરિયાદ દાખલ થશે, તો હું તપાસ કરીશ."
તૃણમૂલ લોકસભા સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ તેમના 'X' હેન્ડલ પર પોલીસ ઓબ્ઝર્વરનો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. આ વિવાદાસ્પદ વીડિયોમાં, IPS અધિકારી અજય પાલ શર્મા સફેદ પોશાક પહેરેલા એક ડાંસર દ્વારા ડાંસ પ્રદર્શનનો આનંદ માણતા જોવા મળે છે. વીડિયો પોસ્ટ કરતી વખતે, મહુઆએ તેમને 'બાબુઆ' કહીને સંબોધ્યા અને લખ્યું, "તમને આ શાનદાર અંદાજમાં જોઈને આનંદ થયો. એકદમ કૂલ રહો. બંગાળમાં હંમેશા તૃણમૂલ રહેશે."