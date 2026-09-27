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પશ્ચિમ બંગાળમાં ત્રણ હાથીના મૃતદેહ મળતા ચકચાર, વન વિભાગે શરૂ કર્યો તપાસનો ધમધમાટ

મેદિનીપુરના DFOનું કહેવું છે કે, એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, ત્રણ હાથીઓના મોત કરંટ લાગવાથી થયા હોઈ શકે છે. સુનીલ દાસનો રિપોર્ટ

પશ્ચિમ બંગાળમાં ખેતરમાંથી ત્રણ હાથીના મૃતદેહ મળતા વન વિભાગે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો
પશ્ચિમ બંગાળમાં ખેતરમાંથી ત્રણ હાથીના મૃતદેહ મળતા વન વિભાગે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 10:04 PM IST

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પીરાકાટા (પશ્ચિમ બંગાળ): આખી રાત જંગલને અડીને આવેલા વિસ્તારમાં હાથીઓના કણસવાનો અવાજ સંભળાતો રહ્યો. વહેલી સવારે ડાંગરના ખેતરમાં ત્રણ હાથીઓના મૃતદેહ મળી આવ્યા, જેમાં બે બચ્ચાંનો પણ સમાવેશ થાય છે. પશ્ચિમ મેદિનીપુર જિલ્લાના પીરાકાટા રેન્જ હેઠળના રંજા બીટના હરતારા વિસ્તારમાં રવિવારે સવારે આ ઘટનાની જાણ થતાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘટનાસ્થળે એકઠા થયા હતા.

વન વિભાગના અધિકારીઓને આશંકા છે કે, હાથીઓનું મૃત્યુ વીજળીનો કરંટ લાગવાથી થયું છે; જોકે, જિલ્લા વન અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, પોસ્ટમોર્ટમ કર્યા વિના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ કહી શકાય નહીં.

ઘટનાસ્થળની તપાસ કરતા વન અધિકારીઓને ડાંગરના ખેતરની ઉપરથી પસાર થતી એક વીજળીની લાઇન જોવા મળી હતી. સ્થાનિકોનો દાવો છે કે, ખેતીના કામ માટે પંપ ચલાવવાના હેતુથી આ વીજ જોડાણ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ અધિકારીઓ હવે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે, શું આ ચોક્કસ વાયરને કારણે હાથીઓને વીજળીનો આંચકો લાગ્યો હતો.

મેદિનીપુરના ડિવિઝનલ ફોરેસ્ટ ઓફિસર (DFO) જોન્સ જસ્ટિને કહ્યું, "પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ એવું લાગે છે કે ત્રણેય હાથીઓનું મૃત્યુ વીજળીનો કરંટ લાગવાથી થયું છે. જોકે, સમગ્ર મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે."

તેમણે નોંધ્યું હતું કે, જો આ વિસ્તારમાંથી પસાર થતી વીજળીની લાઇન ગેરકાયદેસર રીતે નાખવામાં આવી હોય, તો તે પીરાકાટા વન ક્ષેત્રના અધિકારક્ષેત્રની બહાર ગણાય; તેમ છતાં અધિકારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે કે, વીજ જોડાણ અને હાથીઓના મૃત્યુ વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે કે કેમ.

વન વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હાથીઓના મૃતદેહોના પોસ્ટમોર્ટમની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મળ્યા બાદ મૃત્યુનું કારણ સ્પષ્ટ થશે.

સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે રાત્રે આ વિસ્તારમાં હાથીઓનું ટોળું આવ્યું હતું. સ્થાનિક રહેવાસી બામપદ દાસે કહ્યું કે, તેમણે રાત્રે લાંબા સમય સુધી હાથીઓના કણસવાનો અવાજ સાંભળ્યો હતો. તે સમયે તેમને આશંકા હતી કે, હાથીઓનું ટોળું કદાચ ડાંગરના ખેતરોમાં ઘૂસી ગયું હશે. સવારે તેમને ત્રણેય હાથીઓ તે સ્થળે મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, લગભગ 30થી 40 હાથીઓનું ટોળું વારંવાર આ વિસ્તારમાં આવે છે. તેમણે વન વિભાગને દેખરેખ વધારવા અને હાથીઓની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે જરૂરી સાધનો પૂરા પાડવાની વિનંતી કરી છે. દરમિયાન સ્થાનિક લોકોએ ડાંગરના ખેતરોમાંથી પસાર થતી વીજળીની લાઈનોની તપાસ કરવાની પણ માંગ કરી છે.

અટકાયતી પગલાં માટે વન વિભાગના અધિકારીઓને અપીલ

અન્ય એક રહેવાસી કાર્તિક દેબસિંહ જણાવ્યું કે ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ખેતરોમાં વીજળીના જોડાણો બાબતે અત્યંત સાવચેતી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, ત્રણ હાથીઓના મૃત્યુના સમાચાર ફેલાતાની સાથે જ 10-15 કિલોમીટર દૂર આવેલા ગામોના લોકો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. આ ઘટનાને અત્યંત દુઃખદ ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે, તેઓ વન વિભાગ અને સંબંધિત સત્તાવાળાઓને અપીલ કરશે કે આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવે.

જંગલમહાલ વિસ્તારમાં વીજળીના આંચકાથી હાથીઓના મૃત્યુની ઘટનાઓ નવી નથી. માનવ વસવાટવાળા વિસ્તારોમાં હાથીઓની અવરજવર વધવાને કારણે, ખેતરોમાંથી પસાર થતી વીજળીની લાઈનોની સુરક્ષા અને હાથીઓના કોરિડોરના રક્ષણ અંગે વારંવાર ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દો હવે પીરાકાટામાં ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે.

જોકે, હજુ ઘણી વિગતોની પુષ્ટિ થવાની બાકી છે: જેમ કે વીજળીનું જોડાણ અધિકૃત હતું કે અનધિકૃત, કયા સંજોગોમાં હાથીઓ વાયરના સંપર્કમાં આવ્યા અને શું ખરેખર વીજળીનો આંચકો જ મૃત્યુનું સીધું કારણ હતું. વન વિભાગની તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ જ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.

એકસાથે ત્રણ હાથીઓના મૃત્યુથી હરતારા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને બે નાના હાથીઓના મૃત્યુથી લોકો ખૂબ જ દુઃખી છે. હવે તમામનું ધ્યાન લટકી રહેલી વીજળીની લાઈન પર કેન્દ્રિત છે. શું તે હાથીઓના મૃત્યુનું કારણ હતી? વન વિભાગ આનો જવાબ શોધી રહ્યું છે.

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