દિલ્હી વિધાનસભાનો ગેટ તોડી કાર ઘુસી: ચાર આરોપીઓની ધરપકડ, ફોરેન્સિક તપાસ શરુ
દિલ્હી વિધાનસભામાં સુરક્ષામાં ખામીના સંદર્ભમાં ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તમામ પાસાઓની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
Published : April 6, 2026 at 9:09 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે એક મોટો પ્રશ્ન ત્યારે ઉભો થયો જ્યારે એક કાર ગેટ નંબર 2 પરથી અથડાઈને દિલ્હી વિધાનસભાના પરિસરમાં ઘૂસી ગઈ. આ ઘટનાથી ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો અને સુરક્ષા એજન્સીઓને તાત્કાલિક હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી હતી. પોલીસે કારમાં સવાર ચારેયની ધરપકડ કરી છે અને સમગ્ર મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.
વિધાનસભા અધ્યક્ષ કાર્યાલયમાં હાજર: ઘટના સમયે દિલ્હી વિધાનસભા અધ્યક્ષ વિજેન્દ્ર ગુપ્તા તેમની કાર્યાલયમાં હાજર હતા. ઘટનાની માહિતી મળતા જ તેમણે તાત્કાલિક અધિકારીઓ પાસેથી રિપોર્ટ માંગ્યો અને સુરક્ષા એજન્સીઓને સતર્ક રહેવા સૂચનાઓ આપી. તેમણે જણાવ્યું કે પોલીસ આ મામલામાં ગંભીર તપાસ કરી રહી છે.
ફોરેન્સિક ટીમ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ દ્વારા સઘન તપાસ: ઘટના બાદ તરત જ, પોલીસે બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ફોરેન્સિક ટીમને ઘટનાસ્થળે બોલાવી. ટીમોએ વિધાનસભા સંકુલના વિવિધ ભાગોનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કર્યું અને દરેક શક્ય ખૂણાથી પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે વિગતવાર દસ્તાવેજો હાથ ધર્યા. ફોરેન્સિક ટીમે ગેટ નંબર 2 ની સખત તપાસ કરી; આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, તેઓએ ખાસ કરીને ટાયર ટ્રેક અને સ્કિડ માર્ક્સનું વિશ્લેષણ કર્યું. તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધી કોઈ વિસ્ફોટક મળી આવ્યા નથી, પરંતુ સુરક્ષા એજન્સીઓ ઉચ્ચ ચેતવણીની સ્થિતિ જાળવી રહી છે. ગેટ નંબર 2 બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, અને તેની સામે બેરિકેડ્સ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે: પોલીસ હાલમાં કાર દ્વારા લેવામાં આવેલા માર્ગને નક્કી કરવા અને ઘટના પાછળના આયોજનનો સંપૂર્ણ અવકાશ ઉજાગર કરવા માટે વિધાનસભા સંકુલ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સ્થાપિત સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજનું વિશ્લેષણ કરી રહી છે. આરોપી વ્યક્તિઓની પૃષ્ઠભૂમિની પણ સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઘટના બાદ, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર સતીશ ગોલ્ચા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા, વિજેન્દર ગુપ્તાને મળ્યા, અને તેમને ઘટનાના સમગ્ર ક્રમ વિશે માહિતી આપવામાં આવી. તેમણે અધિકારીઓને તપાસ ઝડપી બનાવવા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં કોઈ પણ પ્રકારની ઢીલ ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશો જારી કર્યા. દિલ્હી પોલીસ આ કેસના દરેક પાસાની તપાસ કરી રહી છે. હાલમાં, ચાર આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલુ છે.
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर बड़ा सवाल।— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) April 6, 2026
विधानसभा जैसी हाई-सिक्योरिटी जगह में कार का गेट तोड़कर अंदर घुस जाना गंभीर चूक है।
एक तरफ चुने हुए विपक्ष के विधायकों को गेट पर रोका जाता है, और दूसरी तरफ कोई गाड़ी सीधे अंदर पहुंच जाती है!
AAPએ હુમલો શરૂ કર્યો: આ દરમિયાન, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) પર આકરા પ્રહારો શરૂ કર્યા છે. ધારાસભ્ય સંજીવ ઝાએ તેને ગંભીર સુરક્ષા ખામી ગણાવતા કહ્યું કે જ્યારે વિધાનસભા પોતે જ સુરક્ષિત નથી, તો સામાન્ય લોકોની સુરક્ષા કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરી શકાય? તેમણે કહ્યું કે ભાજપની ચાર એન્જિનવાળી સરકારમાં, સામાન્ય માણસ જ અસુરક્ષિત નથી, પરંતુ દિલ્હી વિધાનસભા જેવી સંવેદનશીલ જગ્યા પણ સુરક્ષિત નથી. આ ખૂબ જ ચિંતાજનક સ્થિતિ છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે જ્યારે વિપક્ષી ધારાસભ્યોને ગેટ પર રોકવામાં આવે છે, ત્યારે વાહનને અંદર જવા દેવામાં આવે છે તે સીધી સુરક્ષા વ્યવસ્થાની નિષ્ફળતા દર્શાવે છે.