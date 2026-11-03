કોઈ સ્થળ પર કાયમ માટે કબજો જમાવી ન શકાય; વિરોધના અધિકારને કારણે આજીવિકા ન છીનવાવવી જોઈએ: સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટે CEC વિરુદ્ધ પ્રદર્શનોને તહેવારની સીઝન દરમિયાન રોકવાની માંગ કરતી અરજી પર કેન્દ્રનો જવાબ માંગ્યો છે.
Published : November 3, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 5:49 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે સંકેત આપ્યો કે વિરોધ પ્રદર્શન કરવાના બંધારણીય અધિકારનો ઉપયોગ એવી રીતે ન થઈ શકે કે જેનાથી અન્ય લોકોની આજીવિકા ઠપ્પ થઈ જાય. કોર્ટે આ અવલોકન એવા દાવાઓની સમીક્ષા કરતી વખતે કર્યું હતું કે, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે તહેવારોની મોસમમાં દિલ્હીમાં વ્યાપારીઓના વેપાર પર ગંભીર અસર પડી છે.
વિરોધ પ્રદર્શન કરવાના અધિકાર અને વેપાર કરવાના અધિકાર વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, સુપ્રીમ કોર્ટે ટિપ્પણી કરી કે વિરોધ પ્રદર્શન માટે એવી જગ્યાઓ પસંદ કરવી જોઈએ જેનાથી દૈનિક વેતન મેળવનારા મજૂરો, ફેરિયાઓ અને નાના વેપારીઓની આજીવિકા છીનવાય નહીં. કોર્ટે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, કોઈ પણ એક જૂથ અનિશ્ચિત સમય માટે જાહેર સ્થળ પર કબજો જમાવી શકે નહીં.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) તથા ન્યાયાધીશો સૂર્યકાંત, જોયમાલ્યા બાગચી અને વી. મોહનનની બનેલી ખંડપીઠ કેટલીક અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી જેમાં 'કિરાણા કમિટી દિલ્હી' દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં રામલીલા મેદાનમાં યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે વેપારમાં નુકસાન થયાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
ખંડપીઠે કેન્દ્ર સરકાર અને અન્ય સંબંધિત પક્ષો પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે. આ જવાબ વેપારી સંગઠનો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એક અરજીના સંદર્ભમાં માંગવામાં આવ્યો છે, જેમાં તહેવારોની મોસમ દરમિયાન મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને અટકાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
સુનાવણી દરમિયાન, ખંડપીઠે વેપારી સંગઠનોને નિર્દેશ આપ્યો કે તેઓ CEC વિરુદ્ધ વિરોધ કરી રહેલા જૂથોને પણ તેમની અરજીમાં પક્ષકાર તરીકે સામેલ કરે, જેમાં વેપારમાં નુકસાન થયાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
વેપારીઓ વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ જણાવ્યું હતું કે, વિરોધ સ્થળની આસપાસના વિસ્તારોમાં લાખો લોકો રહે છે. તેમણે નોંધ્યું કે, દુકાનો બંધ છે અને કનોટ પ્લેસ (CP) હાલમાં સૂમસામ છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યાં સુધી વેપારી સંગઠનો વિરોધ કરી રહેલા તમામ સંગઠનોને આ કેસમાં પક્ષકાર તરીકે સામેલ નહીં કરે, ત્યાં સુધી કોર્ટ આ મુદ્દાઓ પર કોઈ નિર્ણય લઈ શકશે નહીં. મુખ્ય ન્યાયાધીશે (CJI) ટિપ્પણી કરી કે અહીં બે વિરોધાભાસી દાવાઓ છે: બંધારણ હેઠળ વિરોધ પ્રદર્શન કરવાનો અધિકાર માન્ય છે, અને તે જ રીતે વેપાર કે વ્યવસાય કરવાનો અધિકાર પણ માન્ય છે અને અહીં, આપણે વ્યાપારી ગતિવિધિઓના સંદર્ભમાં વેપાર વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ.
CJIએ જણાવ્યું, "અમે દૈનિક વેતન મેળવતા કામદારો, શાકભાજી વિક્રેતાઓ અને ફેરિયાઓની આજીવિકાના સ્ત્રોત વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ... તેનો ઉકેલ એવી જાહેર જગ્યા શોધવામાં રહેલો છે, જ્યાં (ગરીબ લોકોના) આ પ્રદર્શન તેમના રોજિંદા જીવનમાં ખલેલ ન પહોંચાડે..."
એક વકીલે જણાવ્યું કે, રામલીલા મેદાન એ વિરોધ પ્રદર્શનો માટે નિર્ધારિત સ્થળ છે.
વરિષ્ઠ વકીલ મેનકા ગુરુસ્વામીએ ટિપ્પણી કરી, "જંતર-મંતર એ નિર્ધારિત સ્થળ હતું; આમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ હિંસા થઈ ન હતી. હકીકતમાં, હિંસા દિલ્હી પોલીસ દ્વારા આચરવામાં આવી હતી." અન્ય એક વકીલે ધ્યાન દોર્યું કે તેના આગલા જ દિવસે દિલ્હી પોલીસ પોતે જંતર-મંતર પર હડતાળ પર હતી.
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ દલીલ કરી કે, જો કોઈ વિરોધ પ્રદર્શનને કારણે અન્ય લોકોની આજીવિકાને નુકસાન થતું હોય, તો તે અગાઉની મંજૂરી વિના યોજી શકાય નહીં.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ મૌખિક અવલોકન કર્યું, "પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે પણ પરસ્પર વિરોધી દાવાઓ છે. તમે અનિશ્ચિત સમય માટે કોઈ જગ્યા પર કબજો જમાવી શકો નહીં. અન્ય પ્રદર્શનકારીઓ પણ છે ખેડૂતો, પત્રકારો, મજૂરો અને ટ્રેડ યુનિયનો ક્યાં જશે? દરેકને વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે. વિરોધ પ્રદર્શન માટે એક ચોક્કસ સ્થળ અને ચોક્કસ સમયગાળો નક્કી હોવો જોઈએ, અને તમામ પક્ષોએ નિર્ધારિત શરતોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે."
મહેતાએ દલીલ કરી કે જંતર-મંતર એ જાહેર માર્ગ છે વિરોધ પ્રદર્શન માટેનું નિર્ધારિત સ્થળ નથી. છતાં ત્યાં વાર્ષિક ધોરણે 1300 જેટલા વિરોધ પ્રદર્શનો યોજાય છે.
CJI એ ટિપ્પણી કરી, "અમે વિરોધ પ્રદર્શન માટેના નિર્ધારિત સ્થળ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. મંજૂરી આપતા આદેશમાં કુલ સમયમર્યાદા સ્પષ્ટપણે દર્શાવવી જોઈએ. તેમાં એ પણ જણાવવું જોઈએ કે મંજૂરી કેમ લંબાવવામાં નથી આવી રહી. ઉદાહરણ તરીકે, જો અન્ય અરજીઓ પેન્ડિંગ હોય તો. દરેકને વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે..."
મહેતાએ નોંધ્યું કે 20 જુલાઈના વિરોધ પ્રદર્શન માટે આપવામાં આવેલી મંજૂરી માત્ર એક દિવસ માટે હતી, અને અરજદારે તે અંગે એક બાંહેધરી પત્ર પર હસ્તાક્ષર પણ કર્યા હતા. તેમ છતાં, તેઓ 17 દિવસ સુધી તે સ્થળ પર રહ્યા અને મંજૂરી વિના સંસદ તરફ કૂચ કરી, જે ભારતની સાર્વભૌમત્વનું પ્રતીક છે. મહેતાએ ઉમેર્યું, "તમને સંસદ કે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફ કૂચ કરવાની મંજૂરી આપી શકાય નહીં."
દિવાળીના તહેવારનો ઉલ્લેખ કરતા, રોહતગીએ બેન્ચને રેલી અથવા ધરણાં પર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે વિચારણા કરવા વિનંતી કરી. તેમણે દલીલ કરી કે તહેવારોની આ મોસમમાં વેપારીઓ પહેલેથી જ ભારે નુકસાન વેઠી રહ્યા છે, તેથી આગામી બે મહિના સુધી કોઈ વિરોધ પ્રદર્શન કે ધરણાં ન થવા જોઈએ.
સુપ્રીમ કોર્ટ વેપારીઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી સહિતની અનેક અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી હતી. આ અરજીઓમાં વ્યક્તિઓની મોટા પાયે અટકાયત, પોલીસની ક્રૂરતા, મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવા અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓ સ્થગિત કરવા જેવા મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.
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