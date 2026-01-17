અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો કટ-ઓફ માર્ક્સ કરતાં વધુ મેળવશે તો તેમને જનરલ કેટેગરીની બેઠક મળશે - સુપ્રીમ કોર્ટ
અનામત કેટેગરીના ઉમેદવાર જે જનરલ કેટેગરીના કટ-ઓફ માર્ક્સ કરતાં વધુ મેળવશે તેને જનરલ અથવા બિન-અનામત ખાલી જગ્યા માટે લાયક ગણવામાં આવશે.
By Sumit Saxena
Published : January 17, 2026 at 9:20 AM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ચુકાદો આપ્યો હતો કે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો જે જનરલ કેટેગરીના કટ-ઓફ માર્ક્સ કરતાં વધુ મેળવશે તેમને બિન-અનામત બેઠકોમાં સ્થાન આપવું જોઈએ.
ન્યાયાધીશ એમ.એમ. સુંદરેશ અને સતીશ ચંદ્ર શર્માની બેન્ચ દ્વારા આ નિર્ણય આપવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું, "હવે કાયદાનો એક સ્થાયી નિયમ છે કે અનામત કેટેગરી (SC, ST અને OBC) ના ઉમેદવાર જે જનરલ કેટેગરીના કટ-ઓફ માર્ક્સ કરતાં વધુ મેળવશે તેને જનરલ અથવા બિન-અનામત ખાલી જગ્યા માટે લાયક ગણવામાં આવશે."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ કિસ્સામાં, અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને કોઈ છૂટ આપવામાં આવી નથી જેમને તેમની પોતાની યોગ્યતાના આધારે જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે તેઓએ પસંદગી પ્રક્રિયામાં જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા હતા.
તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, કેસના તથ્યો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બિનઅનામત કેટેગરી માટે સૂચિત બધી ખાલી જગ્યાઓ (એટલે કે 122 જગ્યાઓ) પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઉમેદવારોની પોતાની યોગ્યતાના આધારે ભરવામાં આવી હતી, અને તેથી અપીલ કરનાર ઓથોરિટી અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને તેમની પોતાની યોગ્યતાના આધારે બિનઅનામત યાદીમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં વાજબી હતા, કારણ કે તેઓએ જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા હતા.
સુપ્રીમ કોર્ટે કેરળ હાઈકોર્ટના 2020 ના નિર્ણયને ઉથલાવી દેતી વખતે આ અવલોકનો કર્યા હતા. હાઈકોર્ટે અગાઉ એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) ને સામાન્ય યાદીમાંથી મેરિટોરિયસ અનામત કેટેગરી (MRC) ઉમેદવારને દૂર કરવા અને બિનઅનામત ઉમેદવારની નિમણૂક કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "આ કોર્ટનો મત છે કે કેરળ હાઈકોર્ટના સિંગલ જજ અને ડિવિઝન બેન્ચના નિર્ણયને રદ કરવો જોઈએ અને તેથી તેને રદ કરવામાં આવે છે. પ્રતિવાદી નંબર 1, એટલે કે, શામ કૃષ્ણ બી., અથવા બિનઅનામત કેટેગરીમાંથી કોઈપણ અન્ય વ્યક્તિને નિયુક્ત કરવાનો પ્રશ્ન ઉભો થતો નથી, કારણ કે બિનઅનામત કેટેગરી હેઠળ સૂચિત બધી ખાલી જગ્યાઓ અપીલ અધિકારી દ્વારા તૈયાર કરાયેલ મેરિટ યાદી મુજબ ભરવામાં આવી છે."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અપીલ અધિકારીએ અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારને બિનઅનામત કેટેગરીની યાદીમાં સ્થાનાંતરિત કરવાના તેના વલણને વાજબી ઠેરવ્યું હતું, કારણ કે તેમણે બિનઅનામત કેટેગરીના ઉમેદવાર કરતાં વધુ અથવા સમાન ગુણ મેળવ્યા હતા.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "આરક્ષણ રજિસ્ટર અથવા રોસ્ટર જાળવવાથી મુખ્યત્વે બે હેતુઓ પૂરા થાય છે. પ્રથમ, ખાતરી કરવી કે કોઈપણ સમયે કેડરમાં ચોક્કસ કેટેગરી (SC, ST અને OBC) ના કર્મચારીઓની સંખ્યા તેમના કાયદાકીય ક્વોટા કરતાં વધુ ન હોય. બીજું, ભવિષ્યની ભરતી માટે તમામ કેટેગરીઓ (UR, SC, ST અને OBC) માં ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા નક્કી કરવી."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન પસંદગી માટે અનામત રોસ્ટરનો ઉપયોગ થતો નથી, પરંતુ ફક્ત જાહેરાત માટે ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા નક્કી કરવા માટે થાય છે. "જોકે, અનામત રજિસ્ટર અથવા રોસ્ટર ભરતી માટે ઉપલબ્ધ ક્વોટા નક્કી કરે છે, તેથી તેનો ઉપયોગ પસંદગી માટે કોણ લાયક છે અને કોણ નથી તે નક્કી કરવા માટે થઈ શકે છે, કારણ કે સંબંધિત કેટેગરી માટેનો ક્વોટા ઉમેદવાર માટે ઉપલબ્ધ કેટેગરીમાં વધુ લાયક ઉમેદવારો દ્વારા ભરવામાં આવી રહ્યો છે."
બેન્ચ વતી ચુકાદો લખનારા જસ્ટિસ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે "બિનઅનામત" કેટેગરી જનરલ ઉમેદવારો માટે "ક્વોટા" નથી, પરંતુ ફક્ત ગુણવત્તા પર આધારિત બધા માટે "ખુલ્લો" પૂલ છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ "મેરિટ-પ્રેરિત પરિવર્તન" કલમ 14 (કાયદા સમક્ષ સમાનતા) અને કલમ 16 (જાહેર રોજગારમાં તકની સમાનતા) દ્વારા જરૂરી છે.
બેન્ચે ઠરાવ્યું હતું કે જ્યારે અનામત કેટેગરીનો ઉમેદવાર કોઈપણ છૂટછાટ (જેમ કે ઉંમર અથવા ફી મુક્તિ) વિના જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવાર કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છે, ત્યારે તેમને "જનરલ" ઉમેદવાર ગણવામાં આવવું જોઈએ. આ વિવાદ AAI દ્વારા 2013 માં 245 જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (ફાયર સર્વિસ) પદો માટે ભરતીમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો.
પસંદગી પ્રક્રિયા પછી, AAI એ 122 બિનઅનામત બેઠકો ભરી, જેમાં સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો અને OBC, SC અને SC પૃષ્ઠભૂમિના લાયક ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. બિનઅનામત કેટેગરીના ઉમેદવાર શામ કૃષ્ણ બી, જેમને વેઇટિંગ યાદીમાં ક્રમાંક 10 પર મૂકવામાં આવ્યા હતા, તેમણે પ્રક્રિયાને પડકારી. કેરળ હાઈકોર્ટે તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો, AAIની પસંદગી પ્રક્રિયાને ખામીયુક્ત ગણાવી અને તેમની નિમણૂકનો આદેશ આપ્યો.
