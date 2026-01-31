ETV Bharat / bharat

રામોજી ફિલ્મ સિટીની સિનેમેટિક ભવ્યતાથી મંત્રમુગ્ધ કેનેડિયન પ્રતિનિધિમંડળ

પ્રતિનિધિમંડળે તેમની મુલાકાતને યાદગાર અનુભવ ગણાવ્યો અને સંસ્કૃતિ, ટેકનોલોજી અને સર્જનાત્મકતાના અખંડ મિશ્રણની પ્રશંસા કરી.

હૈદરાબાદ : કેનેડાના 10 સભ્યોના પ્રતિનિધિમંડળે તાજેતરમાં વિશ્વ વિખ્યાત રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લીધી હતી. જે વિશ્વના સૌથી મોટા સંકલિત ફિલ્મ સ્ટુડિયો સંકુલોમાંનું એક છે. આ મુલાકાતનો હેતુ આંતરરાષ્ટ્રીય મહેમાનોને ભારતીય ફિલ્મ નિર્માણનું વૈશ્વિક પ્રતીક બની ગયેલા પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ સિટીના સ્કેલ, સુવિધાઓ અને સિનેમેટિક શ્રેષ્ઠતાને નજીકથી જોવાનો હતો.

રામોજી ફિલ્મ સિટી પરિસરમાં આવેલી હોટેલ સિતારા ખાતે પ્રતિનિધિમંડળનું ભવ્ય અને પરંપરાગત સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ફિલ્મ સિટીના પ્રતિનિધિઓએ મહેમાનોનું સ્વાગત સમૃદ્ધ તેલુગુ પરંપરાઓનું પ્રદર્શન કરીને કર્યું, તેમણે તેલંગાણાના વારસાનો ઉષ્માભર્યો સાંસ્કૃતિક પરિચય કરાવ્યો. આતિથ્ય અને ઝીણવટભરી વ્યવસ્થાએ મુલાકાતીઓ પર કાયમી છાપ છોડી.

વાતચીત દરમિયાન, ફિલ્મ સિટીના પ્રતિનિધિઓએ રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ઉપલબ્ધ અનન્ય સુવિધાઓ, વૈશ્વિક મહત્વ અને વિવિધ સુવિધાઓ વિશે વિગતવાર સમજાવ્યું. તેમણે ફિલ્મ સિટી ફક્ત ભારતીય સિનેમા જ નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ નિર્માણ, ટેલિવિઝન શો અને મોટા પાયે કાર્યક્રમોને પણ કેવી રીતે પૂરી પાડે છે તે પર પ્રકાશ પાડ્યો.

પ્રતિનિધિમંડળને તકનીકી ક્ષમતાઓ, માળખાગત સુવિધાઓ અને સર્જનાત્મક વાતાવરણ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી જે તેને વિશ્વભરના ફિલ્મ નિર્માતાઓ માટે પસંદગીનું સ્થળ બનાવે છે.

મહેમાનો ખાસ કરીને ભવ્ય હવા મહેલ સેટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રશંસા પામેલા બાહુબલી સેટથી મંત્રમુગ્ધ થયા હતા, જે બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોમાં દર્શાવાયા બાદ વિશ્વભરનું ધ્યાન ખેંચે છે. તેઓએ મોશન કેપ્ચર ફ્લોરની પણ મુલાકાત લીધી, જ્યાં ઉચ્ચ કક્ષાની વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ માટે અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે, અને અત્યાધુનિક સંગીત રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોની પણ મુલાકાત લીધી, સિનેમેટિક પ્રોડક્શન્સ પાછળની તકનીકી પ્રતિભા વિશે સમજ મેળવી.

આ પ્રતિનિધિમંડળનો પરિચય આલ્બર્ટાના ભૂતપૂર્વ મંત્રી પ્રસાદ પાંડા દ્વારા કરાવવામાં આવ્યો હતો, જેમણે મુલાકાતને સુગમ બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરતા, કેનેડિયન મહેમાનોએ કહ્યું કે તેઓ રામોજી ફિલ્મ સિટીના સિનેમેટિક જાદુથી મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા છે અને ફિલ્મ સિટી મેનેજમેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા આતિથ્યની ખૂબ પ્રશંસા કરી છે. તેમણે મુલાકાતને એક યાદગાર અનુભવ ગણાવ્યો અને સંસ્કૃતિ, ટેકનોલોજી અને સર્જનાત્મકતાના સરળ મિશ્રણની પ્રશંસા કરી.

આલ્બર્ટાના કેમરોઝ ચૂંટણી જિલ્લાના વર્તમાન વિધાનસભા સભ્ય (ધારાસભ્ય) જેકી લવલીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ફિલ્મ સિટીના સંચાલન અને સુવિધાઓથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા છે.

તેમણે કહ્યું કે, "હું પહેલી વાર ભારતમાં છું અને દેશનો ખૂબ આનંદ માણી રહી છું. અહીંના મેદાનો, તે કેટલા વિશાળ અને સારી રીતે રાખવામાં આવ્યા છે અને અહીં કેટલું સુંદર છે તેનાથી હું ખૂબ પ્રભાવિત છું. અને અહીંની ટીમની પ્રતિભા ખરેખર નોંધપાત્ર છે. અમે અહીં સંબંધો બનાવવા અને વ્યવસાય કરવા માટે છીએ. અમે ખાતરી કરવા માંગીએ છીએ કે અમે લાંબા ગાળાની મિત્રતા અને અમારા બંને દેશો માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે યોગ્ય પ્લેટફોર્મ સ્થાપિત કરી રહ્યા છીએ."

મુલાકાતી પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ રહેલા આલ્બર્ટા વિધાનસભાના ભૂતપૂર્વ સભ્ય દેવિન્દર તૂરએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ઉછર્યા પછી, રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લેવાનું તેમના માટે એક સ્વપ્ન હતું.

તેમણે કહ્યું, "મેં તેના વિશે ઘણું સાંભળ્યું હતું, અને આજે હું અહીં છું... અમે જોયું કે કેવી રીતે હજારો પ્રવાસીઓ દરરોજ ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લે છે, કારણ કે તે એક ફિલ્મ સ્ટુડિયો અને પ્રવાસી આકર્ષણ બંને છે. હું ટેકનોલોજી, સંસાધનો અને માળખાગત સુવિધાઓથી આશ્ચર્યચકિત છું. દુનિયામાં ક્યાંય આવું સંયોજન જોવા મળતું નથી."

સંપાદકની પસંદ

