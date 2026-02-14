શું લિવ-ઈનમાં મહિલા પાર્ટનર પુરુષ પર દહેજ ઉત્પીડનનો કેસ કરી શકે?
સુપ્રીમ કોર્ટે લિવ-ઈન રિલેશનને લગતા આ પ્રશ્ન પર વિચાર કરવા સહમતિ દર્શાવી છે
Published : February 14, 2026 at 3:59 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ એ મુદ્દા પર વિચાર કરવા તૈયાર થઈ ગઈ છે કે શું કોઈ પુરુષ, જે કોઈ સ્ત્રી સાથે લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં છે અથવા લગ્ન જેવા સંબંધમાં છે, તેના સામે IPCની કલમ 498A અથવા ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 હેઠળના સમાન પ્રાવધાન મુજબ કેસ ચલાવી શકાય છે કે નહીં.
આ મામલો શુક્રવારે જસ્ટિસ સંજય કરોલ અને એન. કોટિશ્વર સિંહની બેંચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. બેંચે વકીલ નીના આર. નરીમનને કોર્ટની મદદ માટે એમિકસ ક્યુરી તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને પોતાની લેખિત દલીલો રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. બેંચે મામલાની આગળની સુનાવણી 9 માર્ચે નક્કી કરી છે.
બેંચે આ મામલે કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયને પક્ષકાર તરીકે સામેલ કરવાનો આદેશ આપ્યો અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ ઐશ્વર્યા ભાટી પાસેથી સહાય માંગી. ઉપરાંત, બેંચે કર્ણાટક સરકારને પણ નોટિસ જારી કરી છે.
આ અરજી કર્ણાટકના શિવમોગાના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ લોકેશ બી. એચ. અને અન્ય દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી છે. વકીલ આનંદ સંજય એમ. નૂલીની આગેવાની હેઠળ અરજદારોએ કર્ણાટક હાઇકોર્ટના 18 નવેમ્બર, 2025ના નિર્ણયને પડકાર્યો છે. અરજીમાં પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે કે શું હાઇકોર્ટનું એ માનવું યોગ્ય હતું કે કલમ 498Aની સખ્તાઈ લિવ-ઇન સંબંધો સુધી પણ લાગુ પડે છે, જ્યારે આ જોગવાઈની વ્યાખ્યા માત્ર પતિ સુધી મર્યાદિત છે.
અરજીમાં આ મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે કે શું ‘શિવચરણ લાલ વર્મા વર્સેસ મધ્ય પ્રદેશ રાજ્ય (2007)’ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્ધારિત કરેલા કાનૂનને લાગુ ન કરીને હાઇકોર્ટ યોગ્ય હતું. આ કેસમાં IPCની કલમ 498A હેઠળની સજા રદ કરવામાં આવી હતી કારણ કે બીજી લગ્ન પહેલી લગ્ન ચાલુ હોવા છતાં કરવામાં આવ્યા હતા. અરજીમાં જણાવાયું છે કે હાઇકોર્ટે ફરિયાદી સ્ત્રીની એફઆઈઆર સામે અરજદાર દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે અરજીઓને ફગાવી દીધી, જ્યારે તે તેની કાનૂની રીતે લગ્નિત પત્ની નહોતી.
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે, “શું હાઇકોર્ટ દ્વારા કે સુબ્બા રાવ વિરુદ્ધ તેલંગાણા રાજ્ય (2018) ના કેસમાં આ અદાલતે નિર્ધારિત કરેલા કાનૂની સિદ્ધાંતને લાગુ ન કરવું યોગ્ય હતું? જેમાં એવું માનવામાં આવ્યું છે કે પતિના સગાઓને માત્ર સામાન્ય અને અસ્પષ્ટ આરોપોના આધારે, તે ગુનામાં તેમની વિશિષ્ટ સંડોવણીના આરોપો ન હોય ત્યાં સુધી, ફસાવવામાં ન આવવા જોઈએ.”
અરજીમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે, “હાઇકોર્ટે આ બાબત પર વિચાર ન કરીને ભૂલ કરી છે કે અરજદાર નંબર 1 સામે IPCની કલમ 498A હેઠળના આરોપો માન્ય નથી, કારણ કે પ્રતિવાદી નંબર 2 સાથે થયેલા કથિત લગ્ન અમાન્ય અને કાયદેસર માન્ય નહોતા, કારણ કે અરજદાર નંબર 1નું પ્રથમ લગ્ન હજી યથાવત હતું. તેથી, IPCની કલમ 498A હેઠળની કડક જોગવાઈ બીજી લગ્ન અથવા લિવ-ઇન રિલેશનશિપ પર લાગુ પડતી નથી.”
અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે, “હાઇકોર્ટે આ બાબતને ધ્યાનમાં ન લઈને ભૂલ કરી છે કે અરજદાર નંબર 1 અને પ્રતિવાદી નંબર 2 વચ્ચેનો સંબંધ માત્ર લિવ-ઇન રિલેશનશિપ હતો, તેથી IPCની કલમ 498A હેઠળની કડકતા આ કેસના વર્તમાન તથ્યો પર લાગુ પડતી નથી. ઉપરાંત, છત્તીસગઢ હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા સનાતન શર્મા વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઑફ છત્તીસગઢ (2024) ના ચુકાદાથી પણ આ વાત વધુ મજબૂત બને છે.”
હાઇકોર્ટે નિરીક્ષણ કર્યું હતું કે IPCની કલમ 498Aની કડકતા લિવ-ઇન રિલેશનશિપની પરિસ્થિતિ પર પણ લાગુ પડી શકે છે. હાઇકોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે IPCની કલમ 498A સંબંધિત અરજદાર સામે બાકી રહેલા બે કેસ બે અલગ-અલગ ફોરમમાં ચાલી શકતા નથી, તેથી શિવામોગ્ગા કોર્ટમાં બાકી રહેલો કેસ બેંગલુરુની એડિશનલ ચીફ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો. અરજદારે દાવો કર્યો કે તેના લગ્ન 2000માં થયા હતા અને તેને એક દીકરી છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે ફરિયાદીએ દાવો કર્યો હતો કે તેના લગ્ન 2010માં થયા હતા અને તેને તથા તેના પરિવારજનોને હેરાન કરવા માટે તેણે અલગ-અલગ ફોરમ—જેમ કે પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્ણાટક સ્ટેટ વુમન કમિશન, બેંગલુરુ—સમક્ષ અનેક ફરિયાદો નોંધાવી હતી. આ બધી ફરિયાદો બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.
2016માં તેણે શિવામોગ્ગામાં એક ફરિયાદ નોંધાવી, જેમાં IPCની કલમ 498A હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી. મહિલાએ બેંગલુરુમાં બીજી એક FIR નોંધાવી, જેમાં IPCની કલમ 307, 498A સાથે કલમ 34 અને દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમની કલમ 3 અને 4 હેઠળ ગુનાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો.
આ પણ વાંચો