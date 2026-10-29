'શું મતદાનનો અધિકાર કાયમ માટે ખતમ થઈ શકે?' દિલ્હી SIRમાં ફોર્મ-6 મુદ્દે SCના ECIને આકરા સવાલ
મતાધિકારના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, કોર્ટે પૂછ્યું કે, શું માત્ર નોંધણી ફોર્મ જમા ન કરાવવાને કારણે કોઈ મતદારને કાયમ માટે મતદાનના અધિકારથી વંચિત રાખી શકાય?
By Sumit Saxena
Published : October 29, 2026 at 10:45 AM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે દિલ્હીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) ઝુંબેશની ઝીણવટભરી સમીક્ષા કરી હતી. કોર્ટે 'ફોર્મ 6' અને 'ફોર્મ 8' ભરવા સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI)ની આકરી પૂછપરછ કરી હતી અને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, ચૂંટણી પંચ પાસે કાયદાકીય રીતે નિર્ધારિત 'ફોર્મ 6', '7' અને '8' માં ફેરફાર કરવાની કોઈ સત્તા નથી.
મતાધિકારના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, કોર્ટે પ્રશ્ન કર્યો કે શું માત્ર નોંધણી ફોર્મ જમા ન કરાવવાને કારણે કોઈ મતદારને કાયમ માટે મતદાનના અધિકારથી વંચિત રાખી શકાય? સર્વોચ્ચ અદાલતે પૂછ્યું, "મતદાનનો અધિકાર એ એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અધિકાર છે... ધારો કે કોઈ મતદારે કોઈ પ્રતિસાદ આપ્યો નથી, તો શું તે કારણસર તેનો મતદાનનો અધિકાર કાયમ માટે છીનવી લેવો યોગ્ય છે?" કોર્ટે વધુમાં પૂછ્યું કે, જે મતદારે ન તો પોતાનું રહેઠાણ બદલ્યું છે અને ન તો નોંધણી ફોર્મ ભર્યું છે, શું તેને મતદાર યાદીમાંથી અનિશ્ચિત સમય માટે બાકાત રાખી શકાય?
આ મામલાની સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા (CJI) સૂર્ય કાંત તથા જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી. મોહનાની ખંડપીઠ સમક્ષ થઈ હતી. ચૂંટણી પંચ વતી વરિષ્ઠ વકીલ ડી. એસ. નાયડુ હાજર રહ્યા હતા. ખંડપીઠે સ્પષ્ટ કર્યું કે, 'ફોર્મ 6' એ પ્રથમ વખત મતદાન કરનારાઓ માટે છે, જેમાં અરજદારોએ એવું જાહેર કરવું પડે છે કે તેમણે અગાઉ ક્યારેય મતદાન કર્યું નથી.
જસ્ટિસ બાગચીએ જણાવ્યું હતું કે, 'ફોર્મ 6', 'ફોર્મ 7' અને 'ફોર્મ 8' ના સ્વરૂપો નિશ્ચિત છે અને તેમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકાતો નથી. જોકે, SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન, ચૂંટણી પંચ પાસે વધારાની ઘોષણાઓ માંગીને તેમાં કેટલીક વિગતો ઉમેરવાની મર્યાદિત સત્તા રહેલી છે.
સર્વોચ્ચ અદાલતે ચૂંટણી પંચને એવી વ્યવસ્થા ઘડવા પણ કહ્યું છે જેના દ્વારા દિલ્હીના 1.45 કરોડ મતદારોમાંથી એવા 47 લાખ મતદારો સુધી પહોંચી શકાય, જેમનાં નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યાં છે.
"ફોર્મ 6 શા માટે, અને ગણતરી ફોર્મ કે ફોર્મ 8 કેમ નહીં?"
બેન્ચે પ્રશ્ન કર્યો કે જે મતદારોના નામ અગાઉની મતદાર યાદીમાં હતા, પરંતુ દિલ્હીના SIR હેઠળ તૈયાર કરાયેલ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા, તેમને ફોર્મ 6 ફાઇલ કરવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, જે પહેલી વાર મતદાર નોંધણી માટે છે.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે દિલ્હીમાં, ઘણા લોકોને ગણતરી ફોર્મ આપી શકાતા નથી કારણ કે તેઓએ સરનામાં બદલ્યા હતા અથવા કામ માટે શહેરની બહાર કામચલાઉ સ્થળાંતર કર્યું હતું. "ફોર્મ 6 ફાઇલ કરવાને બદલે તેમને ગણતરી ફોર્મ ભરવા અથવા ફોર્મ 8 (સરનામાંમાં ફેરફાર દર્શાવવા) ફાઇલ કરવાની તક કેમ ન આપી શકાય," બેન્ચે પૂછ્યું.
નાયડુએ કહ્યું કે, ગણતરી ફોર્મ આપ્યા પછી, હજારો BLO લગભગ દરેક ઘરની મુલાકાત લઈને તેમને પાછા મેળવે છે. "મતદાનનો અધિકાર એક મહત્વપૂર્ણ અધિકાર છે... ચાલો માનીએ કે મતદાર બેદરકાર છે અને તેણે જવાબ આપ્યો નથી, શું તે કાયમ માટે અધિકાર ગુમાવવાનું કારણ બનશે?" જસ્ટિસ બાગચીએ પૂછ્યું.
કાલ્પનિક કટ-ઓફ તારીખનો ઉલ્લેખ કરીને, બેન્ચે કહ્યું કે મતદાર વિવિધ કારણોસર જવાબ આપી શક્યો ન હતો પરંતુ પછીથી આવે છે અને કાગળો સબમિટ કરવા માંગે છે. જોકે, મતદાન પેનલ ના કહે છે, અને મતદારને ફોર્મ 6 ભરવાનું કહે છે.
“અહીં એક માળખાકીય ખામી છે જેને સુધારવાની જરૂર છે. આવી પરિસ્થિતિમાં, તેણે શું કરવું જોઈએ? ધારો કે તેણે અરજી ફોર્મ ભર્યું નથી, અને મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે. તે અન્યત્ર સ્થળાંતરિત પણ થયો નથી... તો, શું તમે એમ કહેશો કે મતદાર યાદીમાં સામેલ થવાનો તેનો અધિકાર કાયમ માટે જતો રહ્યો છે?” ન્યાયમૂર્તિ બાગચીએ પૂછ્યું.
કામચલાઉ સ્થળાંતર વિરુદ્ધ કાયમી સ્થળાંતર
બેન્ચે એક ઉદાહરણ આપ્યું: જો કોઈ વ્યક્તિ એક મતદાન મથક પરથી બીજા મતદાન મથક પર, અથવા એક મતવિસ્તારમાંથી બીજા મતવિસ્તારમાં જાય છે, તો "આ એક કામચલાઉ ફેરફાર છે, કાયમી સ્થળાંતર નથી. 'લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ'માં 'સ્થળાંતર' કોને કહેવાય તેની ખૂબ જ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ટૂંકા સમય માટે અન્યત્ર જાય છે, તો તેનો અર્થ એ નથી કે તેણે 'સ્થળાંતર' કર્યું છે... હું જે મતવિસ્તારમાં નોંધાયેલ મતદાર છું ત્યાંથી કદાચ મેં 'સ્થળાંતર' ન કર્યું હોય, પરંતુ શું હું ખરેખર તે મતવિસ્તારમાં હાજર છું?" જસ્ટિસ બાગચીએ ટિપ્પણી કરી.
અરજદારો અંજલિ ભારદ્વાજ અને અમૃતા જોહરી વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે ધ્યાન દોર્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિ ખરેખર સ્થળાંતર કરી ગઈ હોય ઉદાહરણ તરીકે, સરિતા વિહારથી વસંત કુંજ તો તેઓ ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) ની વર્તમાન યોજના હેઠળની ગણતરી ફોર્મ ભરવા માટે અસમર્થ રહેશે; પરિણામે, તેમનું નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
"આનું કારણ એ છે કે સત્તાવાળાઓનું માનવું છે કે જો તમારું સરનામું ગણતરી ફોર્મ પર પહેલેથી છપાયેલા સરનામા સાથે મેળ ખાતું ન હોય તો પછી..." ભૂષણે સમજાવ્યું. તેમણે વધુમાં નોંધ્યું કે, જે 47 લાખ મતદારોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, તેમાંથી 43 લાખ મતદારોને 'કાયમી ધોરણે સ્થળાંતરિત' અથવા 'ગેરહાજર' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા હતા.
નાયડુએ જણાવ્યું કે, દેશની અડધી વસ્તી આ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ ચૂકી છે, અને અત્યાર સુધી એક પણ ફરિયાદ નોંધાઈ નથી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે શા માટે આને 'પ્રથમ વખત' બની રહેલી ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવી રહી છે: "કારણ કે આ એક 'કોરી પાટી' જેવું છે અગાઉ કોઈ ડ્રાફ્ટ યાદી અસ્તિત્વમાં નહોતી અને જ્યાં સુધી આ SIR પ્રક્રિયાનો સવાલ છે, તે ખરેખર પ્રથમ વખત જ થઈ રહી છે."
ફોર્મ 6, 7 અને 8 માટે નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં ફેરફાર કરી શકાતો નથી
ભૂષણે જણાવ્યું હતું કે, લગભગ 43 લાખ લોકોને મતદારોની ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે તેઓ કાં તો અન્ય સ્થળે સ્થળાંતર કરી ગયા હતા અથવા ગેરહાજર હતા. તેમને યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા ન હતા કારણ કે તેઓ જરૂરી ફોર્મ જમા કરાવી શક્યા ન હતા. તેનું કારણ એ હતું કે આ ફોર્મ તેમના જૂના સરનામે મોકલવામાં આવ્યા હતા.
ન્યાયપીઠે સૂચન કર્યું કે, બાકાત રાખવામાં આવેલા મતદારોને માત્ર 'સ્થળાંતરિત' અથવા 'ગેરહાજર' જેવી શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરવા પૂરતા નથી. જે મતદારો અન્ય કારણોસર જરૂરી ફોર્મ જમા કરાવી શક્યા નથી, તેમના માટે એક અલગ (અન્ય) શ્રેણી દાખલ કરી શકાય છે.
ભૂષણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, આવા મતદારોને 'ફોર્મ 6' જમા કરાવવા માટે મજબૂર કરવાથી તેઓ ખોટી રીતે એવું જાહેર કરવા માટે પ્રેરાશે કે તેમણે અત્યાર સુધી ક્યારેય મતદાન કર્યું જ નથી. તેમણે કહ્યું કે, જેઓ સ્થળાંતર કરી ગયા છે તેમને 'ફોર્મ 8' ની સાથે જરૂરી ફોર્મ જમા કરાવવાની મંજૂરી મળવી જોઈએ. ન્યાયપીઠે સ્પષ્ટ કર્યું કે ફોર્મ 6, 7 અને 8 એ નિર્ધારિત ફોર્મેટ છે અને ચૂંટણી પંચ તેમાં ફેરફાર કરી શકતું નથી.
ન્યાયપીઠે પૂછ્યું, "તમે તેમને 'ફોર્મ 6' ને બદલે જરૂરી ફોર્મ જમા કરાવવાની મંજૂરી કેમ નથી આપતા?" સાથે જ તેમણે સૂચન કર્યું કે આ ફોર્મ જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ પણ લંબાવી શકાય છે. નાયડુએ સંમતિ દર્શાવી કે ચૂંટણી પંચ (ECI) આ સૂચનો પર ચર્ચા કરશે.
ન્યાયપીઠે સૂચન કર્યું કે, જે વ્યક્તિઓના નામ યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે, તેમની યાદી જાહેર કરવામાં આવે અને તે વ્યક્તિઓને 'ફોર્મ 8' ભરવા માટે નજીકના BLO નો સંપર્ક કરવા જણાવવામાં આવે.
સર્વોચ્ચ અદાલત બે અઠવાડિયા પછી આ મામલો હાથ ધરશે. સર્વોચ્ચ અદાલત દિલ્હી SIR સાથે જોડાયેલા એક મામલાની સુનાવણી કરી રહી હતી.
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