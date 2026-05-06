"મમતા રાજીનામું આપે કે ન આપે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી; નવી સરકાર વર્તમાન ગૃહને વિસર્જિત કરી દેશે : નિષ્ણાંત
મમતા બેનર્જીના રાજીનામું આપવાના ઈનકાર પર એક્સપર્ટ કહે છે કે, તેમનું આ વલણ ખોટું છે
Published : May 6, 2026 at 4:02 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળના વિદાયમાન મુખ્યમંત્રી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના વડા, મમતા બેનર્જીએ રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે, ષડયંત્ર અંતર્ગત તેમને હરાવવામાં આવ્યા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, મોટો પ્રશ્ન એ છે કે નવી સરકારની રચના સુચારૂ રીતે આગળ વધશે કે નહીં. શું આખો મામલો કદાચ કાનૂની ગૂંચવણોમાં ફસાઈ રહ્યો છે?
લોકસભાના ભૂતપૂર્વ મહાસચિવ, પીડીટી આચાર્યએ જણાવ્યું કે, નવી સરકાર રચાય ત્યાં સુધી મમતા બેનર્જી તેમના પદ પર રહી શકે છે. આચાર્યએ કહ્યું કે એકવાર પશ્ચિમ બંગાળમાં નવી ભાજપ સરકાર સ્થાપિત થઈ જાય, પછી તેઓ મુખ્યમંત્રી રહેશે નહીં.
નોંધનીય છે કે, પરંપરા અનુસાર, જો કોઈ રાજકીય પક્ષ અથવા ગઠબંધન નવી સરકાર બનાવવા માટે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જરૂરી બહુમતી મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો વર્તમાન મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સોંપે છે.
તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપે 294 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 207 બેઠકો જીતીને 15 વર્ષ જૂની ટીએમસી સરકારને મોટો ફટકો આપ્યો. સત્તા જાળવી રાખવાનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવતી ટીએમસી માત્ર 80 બેઠકો મેળવી શકી. મમતા બેનર્જીએ ભાજપ પર ચૂંટણીમાં ગોટાળા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે - કથિત રીતે ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) ના સમર્થનથી અને રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
મંગળવારે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો અંગે મમતા બેનર્જીની ટિપ્પણી આવી હતી. કોલકાતામાં એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન ભાજપ પર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ દ્વારા સત્તાવાર રીતે - તેમણે (ભાજપ) અમને હરાવ્યા હશે. જોકે, નૈતિક રીતે, અમે ચૂંટણી જીતી ગયા છીએ." એક પ્રશ્નના જવાબમાં, તેમણે સ્પષ્ટપણે જાહેર કર્યું, "આ પ્રશ્ન જ ઉદ્ભવતો નથી. હું હારી નથી, અને હું રાજીનામું આપીશ નહીં."
પીડીટી આચાર્યએ ઇટીવી ભારતને જણાવ્યું, "વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને તેમના પક્ષ (તૃણમૂલ કોંગ્રેસ) ને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જોકે, નવી વિધાનસભાની રચના અને નવી સરકારની સ્થાપના ન થાય ત્યાં સુધી જૂની વિધાનસભાનું નિર્માણ રહે છે." તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે તે એક જાણીતી પરંપરા છે કે શાસક પક્ષ ચૂંટણી હારી ગયા પછી તરત જ, મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કરે છે. ત્યારબાદ, રાજ્યપાલ સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રીને નવા મુખ્યમંત્રી શપથ ગ્રહણ ન થાય ત્યાં સુધી પદ પર રહેવાની સલાહ આપે છે.
તેમણે ઉમેર્યું, "તેઓ નવી સરકાર રચાય ત્યાં સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી શકે છે. જો તેઓ આજે રાજીનામું આપે તો પણ રાજ્યપાલ તેમને પદ પર રહેવાનું કહેશે." આવી સ્થિતિમાં રાજ્યપાલની ભૂમિકા વિશે પૂછવામાં આવતા આચાર્યએ ટિપ્પણી કરી, "ભાજપે ભારે બહુમતી મેળવી લીધી હોવાથી ફ્લોર ટેસ્ટની કોઈ જરૂર નથી. તેથી, ફ્લોર ટેસ્ટનો પ્રશ્ન જ ઉભો થતો નથી. ફ્લોર ટેસ્ટ ત્યારે જ કરવામાં આવે છે જ્યારે બહુમતી અંગે શંકા હોય."
આચાર્યએ કહ્યું, "જો ગઠબંધન સરકાર રચાય છે, તો રાજ્યપાલ ફ્લોર ટેસ્ટ માટે બોલાવશે. જોકે, આ જરૂરી નથી. ભાજપે 200 થી વધુ બેઠકો મેળવી છે; તેથી, ફ્લોર ટેસ્ટનો પ્રશ્ન જ ક્યાં ઉભો થાય છે? તે જરૂરી નથી. રાજ્યપાલે ફક્ત મુખ્યમંત્રી અને અન્ય મંત્રીઓને પદના શપથ લેવડાવવાની જરૂર છે. શપથ લેતાની સાથે જ પાછલી સરકારનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જશે. મમતા બેનર્જી રાજીનામું આપે કે ન આપે તે મહત્વનું નથી; સરકારનું અસ્તિત્વ જ સમાપ્ત થઈ જશે."
નવી વિધાનસભાની રચના અંગે ચૂંટણી પંચના નોટિફિકેશન પર ટિપ્પણી કરતા આચાર્યએ ટિપ્પણી કરી, "સરકારની રચનામાં ચૂંટણી પંચની કોઈ ભૂમિકા નથી. પંચે ફક્ત ચૂંટણી પરિણામોની સૂચના આપી છે; આનો અર્થ એ છે કે બધા ચૂંટાયેલા સભ્યોના નામ સત્તાવાર રીતે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા આ નોટિફિકેશન જારી કરવામાં આવે તે ક્ષણે ગૃહ ઔપચારિક રીતે અસ્તિત્વમાં આવશે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "નવી રચાયેલી સરકારને હાલના ગૃહને વિસર્જન કરવાનો અધિકાર છે; તેઓ રાજ્યપાલને વિધાનસભા વિસર્જન કરવાની સલાહ આપશે." વર્તમાન વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 7 મેના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.
વિરોધી પક્ષો શું કહે છે?
કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી (AAP), સમાજવાદી પાર્ટી અને શિવસેના (UBT) સહિત અનેક વિપક્ષી પક્ષોએ ખુલ્લેઆમ બેનર્જીને ટેકો આપ્યો છે અને ભાજપ પર ચૂંટણી દરમિયાન મત ચોરી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ અગાઉની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે: "આસામ અને બંગાળ ભાજપ દ્વારા ચૂંટણી પંચની મિલીભગતથી ચૂંટણી ચોરી કરવાના સ્પષ્ટ ઉદાહરણો છે. અમે મમતાજી સાથે સહમત છીએ. બંગાળમાં, 100 થી વધુ બેઠકો ચોરી થઈ હતી. અમે મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન આ મોડસ ઓપરેન્ડી જોઈ છે."
દરમિયાન, શિવસેના (UBT) ના વરિષ્ઠ નેતા અને સંસદ સભ્ય સંજય રાઉતે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું ન આપવાનો મમતા બેનર્જીનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે વાજબી હતો.
