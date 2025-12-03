કોલકાતા હાઇકોર્ટનો મોટો નિર્ણય: 32,000 પ્રાથમિક શિક્ષકોને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ
ન્યાયાધીશ તપોબ્રત ચક્રવર્તી અને ઋતબ્રત કુમાર મિત્રાની બેન્ચે ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ અભિજીત ગંગોપાધ્યાયની નોકરીઓ રદ કરવાના આદેશને ફગાવી દીધો.
Published : December 3, 2025 at 5:23 PM IST
કોલકાતા : કોલકાતા હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે, જેમાં 32,000 પ્રાથમિક શિક્ષકોની નોકરીઓ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે. ન્યાયાધીશ તપોબ્રત ચક્રવર્તી અને ઋતબ્રત કુમાર મિત્રાની બેન્ચે ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ અભિજીત ગંગોપાધ્યાયના તેમની નોકરીઓ રદ કરવાના આદેશને રદ કર્યો હતો. 12 નવેમ્બરના રોજ કેસની સુનાવણી કર્યા પછી, બે ન્યાયાધીશોની બેન્ચે પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.
કલકત્તા હાઈકોર્ટે શું કહ્યું?
હાઈકોર્ટના આ નિર્ણયથી 2016ના પેનલ હેઠળ નિયુક્ત કરાયેલા પ્રાથમિક શિક્ષકોને રાહત મળી છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ બોર્ડને પણ રાહત મળી છે. બુધવારે, 32,000 પ્રાથમિક શિક્ષકોની નોકરીઓ રદ કરવાના કેસમાં, ડિવિઝન બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા રદ કરવા માટે અનિયમિતતાના નોંધપાત્ર પુરાવા જરૂરી છે." CBI તપાસમાં આ ભરતી પ્રક્રિયામાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચારના પુરાવા બહાર આવ્યા નથી. તેથી, કોર્ટે 32,000 પ્રાથમિક શિક્ષકોની નોકરીઓને સમર્થન આપ્યું.
ભ્રષ્ટાચારના દાવાઓ નકારાયા
રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ કિશોર દત્તાએ ગેરરીતિના દાવાઓને વર્ચ્યુઅલી ફગાવી દીધા હતા. રાજ્યના એજી કિશોર દત્તાએ કોર્ટમાં દાવો કર્યો હતો કે 2016ની પ્રાથમિક શિક્ષક ભરતી પરીક્ષામાં કોઈ ભ્રષ્ટાચાર થયો નથી.
શું મામલો છે
શિક્ષક પાત્રતા કસોટી (TET) પાસ કરનારાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા 2014માં શરૂ થઈ હતી. 2016માં, પ્રાથમિક સ્તરે 32,000 શિક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. જો કે, ભરતી પછી તરત જ, અનિયમિતતા અને ભ્રષ્ટાચારના અસંખ્ય આરોપો સામે આવ્યા, જેમાં યોગ્યતા પરીક્ષણો ન કરાવવા, OMR (OMR) છેતરપિંડી, અનામત નીતિઓનું પાલન ન કરવું અને રેન્કમાં હેરાફેરીનો સમાવેશ થાય છે.
ભરતી ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં ચુકાદો આપતા, ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ અભિજીત ગંગોપાધ્યાયે 12 મે, 2023ના રોજ 32,000 પ્રાથમિક નોકરીઓ રદ કરી હતી. રાજ્ય સરકારે આ નિર્ણયને હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચમાં પડકાર્યો હતો. જસ્ટિસ સુબ્રત તાલુકદાર અને સુપ્રતિમ ભટ્ટાચાર્યની ડિવિઝન બેન્ચે રદ કરવા પર સ્ટે આપ્યો હતો.
બાદમાં, આ કેસ જસ્ટિસ સૌમેન સેનની આગેવાની હેઠળની ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. 7 એપ્રિલના રોજ, જસ્ટિસ સેને વ્યક્તિગત કારણોસર પોતાને કેસમાંથી અલગ કરી દીધા. ત્યારબાદ, જસ્ટિસ તપોબ્રત ચક્રવર્તી અને રિતાબ્રત કુમાર મિત્રાની બનેલી ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ આ કેસની સુનાવણી થઈ.
