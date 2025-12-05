બાબરી મસ્જિદ શિલાન્યાસ કેસ: કોલકાતા હાઇકોર્ટનો દખલ કરવાનો ઇનકાર, ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે વિવાદ ઉભો કર્યો હતો
હુમાયુ કબીરે 6 ડિસેમ્બરે મુર્શિદાબાદ જિલ્લામાં બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરશે તેવું કહીને વિવાદ ઉભો કર્યો હતો.
Published : December 5, 2025 at 4:26 PM IST
કોલકાતા (પશ્ચિમ બંગાળ) : પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદમાં બાબરી મસ્જિદના શિલાન્યાસ સમારોહ સંબંધિત કેસમાં શુક્રવારે કોલકાતા હાઇકોર્ટે હસ્તક્ષેપ કર્યો ન હતો. કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે શાંતિ જાળવવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકાર પર છોડી દીધી હતી. કોર્ટ સસ્પેન્ડેડ ટીએમસી ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરની આ કાર્યક્રમ પર રોક લગાવવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી.
રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જરૂરી દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે ત્યાં કેન્દ્રીય દળોની 19 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે. હુમાયુ કબીરે હાઇકોર્ટના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું અને તેને અરજદારોને યોગ્ય જવાબ ગણાવ્યો.
તેમણે સમાચાર એજન્સી ANIને જણાવ્યું, "હું હાઈકોર્ટના નિર્ણયથી ખૂબ જ ખુશ છું. હું હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશનો આભાર માનું છું. આ મારો બંધારણીય અધિકાર છે. જેમણે હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો તેમને યોગ્ય જવાબ મળ્યો છે."
कोलकाता, पश्चिम बंगाल: टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी नामक मस्जिद की आधारशिला रखने का एलान किया है।— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 21, 2025
उन्होंने कहा " मस्जिद तैयार होने में तीन साल लगेंगे। पिछले साल 12 दिसंबर को मैंने यही खड़े होकर वादा किया था। इस समारोह में दो… pic.twitter.com/WeZ83EBloU
કબીરે મુર્શિદાબાદમાં બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ અને સમારોહમાં વિવિધ મુસ્લિમ નેતાઓની ભાગીદારીની જાહેરાત કરીને વિવાદ ઉભો કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "અમે 6 ડિસેમ્બરે મુર્શિદાબાદ જિલ્લાના બેલડાંગામાં બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરીશું. તેને પૂર્ણ થવામાં ત્રણ વર્ષ લાગશે. વિવિધ મુસ્લિમ નેતાઓ સમારોહમાં ભાગ લેશે."
ગુરુવારે શરૂઆતમાં, હુમાયુ કબીરે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી વિશે કહ્યું કે 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી તેઓ સત્તામાં રહેશે નહીં. મુખ્યમંત્રી પર નિશાન સાધતા એક આકરા નિવેદનમાં, સસ્પેન્ડ કરાયેલા ધારાસભ્યએ પત્રકારોને કહ્યું, "મુખ્યમંત્રીએ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બનવું જોઈએ. 2026 માં, મુખ્યમંત્રી મુખ્યમંત્રી બનશે નહીં, શપથ લેશે નહીં, અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી તરીકે ઓળખાશે."
કબીરની આ ટિપ્પણી ટીએમસી દ્વારા વિવાદને કારણે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યાના કલાકો પછી આવી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દેશે અને 22 ડિસેમ્બરે પોતાની પાર્ટીની જાહેરાત પણ કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો...