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મોદી સરકારની 12મી વર્ષગાંઠ પર કેબિનેટે મોટો નિર્ણય લીધો, અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના વિસ્તરણને મંજૂરી આપી

કેબિનેટે કોટેશ્વર રોડથી એરપોર્ટ કોરિડોર સુધી અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના ફેઝ 2A ને મંજૂરી આપી છે.

કેન્દ્રીય કેબિનેટે અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના ફેઝ 2A ને મંજૂરી આપી
કેન્દ્રીય કેબિનેટે અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના ફેઝ 2A ને મંજૂરી આપી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 2:59 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 3:50 PM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની NDA સરકારની 12મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે બુધવારે કેન્દ્રીય કેબિનેટે બેઠક યોજી હતી. બેઠક દરમિયાન અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના વિસ્તરણ સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.

મોદી કેબિનેટે અમદાવાદ મેટ્રોના ફેઝ 2A હેઠળ 6.032 કિલોમીટરના કોરિડોરને મંજૂરી આપી છે. પાંચ નવા સ્ટેશન બનાવવામાં આવશે, જેમાં ચાર એલિવેટેડ અને એક ભૂગર્ભ હશે.

મીડિયાને માહિતી આપતા, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ફેઝ 2(A) ના લોન્ચની જાહેરાત કરી. અમદાવાદ-ગાંધીનગર મેટ્રો રેલ નેટવર્ક 77.63 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલું હશે. ફેઝ 2(A) કોરિડોર પરના સ્ટેશનો આશ્રમ રોડ, કોટેશ્વર પ્રાચીન મંદિર, સાબરમતી નદી, સરદાર નગર અને એરપોર્ટ છે. પ્રોજેક્ટનો કુલ પૂર્ણ ખર્ચ, જેમાં IDC (બાંધકામ દરમિયાન વ્યાજ)નો સમાવેશ થાય છે, તે ₹2,169.04 કરોડ થશે.

અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટનો તબક્કો 2(A) શહેર માટે પરિવર્તનશીલ વિકાસ હશે. તે કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો, ટ્રાફિક ભીડમાં ઘટાડો, પર્યાવરણીય લાભો, આર્થિક વિકાસ અને જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવાનું વચન આપે છે. શહેરના મુખ્ય પડકારોને સંબોધીને અને ભવિષ્યના વિસ્તરણ માટે પાયો પૂરો પાડીને, તબક્કો 2(A) શહેરના વિકાસ માર્ગ અને ટકાઉપણાને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.

અમદાવાદ મેટ્રો તબક્કો 2A બાંધકામ પ્રવૃત્તિના ટોચના સમયગાળા દરમિયાન આશરે 2,000 લોકો માટે રોજગારીનું સર્જન કરશે અને સિસ્ટમના સંચાલન અને જાળવણી દરમિયાન 500 લોકોને રોજગારી આપવાની અપેક્ષા છે.

વિકાસ લાભો

અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટનો તબક્કો 2(A) શહેરના માળખાકીય વિકાસમાં એક મોટી પ્રગતિ દર્શાવે છે. તબક્કો 2(A) શહેરમાં મેટ્રો રેલ નેટવર્કના મુખ્ય વિસ્તરણ તરીકે સેવા આપે છે.

કનેક્ટિવિટી

અમદાવાદ મેટ્રો પ્રોજેક્ટ આશરે 6.032 કિલોમીટરનો નવો મેટ્રો કોરિડોર બનાવવાની યોજના ધરાવે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય એરપોર્ટને સરળ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરીને અને હાલમાં પૂરતા પરિવહનનો અભાવ ધરાવતા મુખ્ય રહેણાંક અને વાણિજ્યિક વિસ્તારોને જોડીને જાહેર પરિવહનમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવાનો છે.

આ તબક્કાનો ઉદ્દેશ રહેણાંક અને વાણિજ્યિક હબ સહિતના મુખ્ય ઝોનને હાલના અમદાવાદ-ગાંધીનગર કોરિડોર સાથે સીમલેસ રીતે જોડવાનો છે. વધુમાં, વર્લ્ડ પોલીસ ગેમ્સ 2029 અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 માટે નજીકમાં રમતગમતની સુવિધાઓ પણ વિકસાવવાની અપેક્ષા છે.

વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ મુખ્ય વિસ્તારોને મેટ્રો નેટવર્ક સાથે જોડીને, તબક્કો 2(A) ફક્ત કનેક્ટિવિટી વધારશે નહીં પરંતુ આર્થિક પ્રવૃત્તિ, પર્યટનને પણ વેગ આપશે અને રહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓ બંને માટે શહેરી ગતિશીલતાને સરળ બનાવશે.

ટ્રાફિક ભીડ ઘટાડવી

મેટ્રો રેલ માર્ગ પરિવહનનો સારો વિકલ્પ છે, અને તબક્કો 2(A), મેટ્રો રેલ નેટવર્કને એરપોર્ટ સુધી લંબાવીને, અમદાવાદમાં ખાસ કરીને અસરકારક રહેશે. માર્ગ ટ્રાફિક ઘટાડવાથી સરળ હિલચાલ, મુસાફરીનો સમય ઘટાડી શકાય છે અને એકંદર માર્ગ સલામતીમાં સુધારો થઈ શકે છે.

પર્યાવરણીય લાભો

અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના તબક્કા 2(A) ના ઉમેરા અને અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહેરોમાં સમગ્ર મેટ્રો રેલ નેટવર્કના વિસ્તરણથી પરંપરાગત અશ્મિભૂત ઇંધણ આધારિત પરિવહનની તુલનામાં કાર્બન ઉત્સર્જનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે.

આર્થિક વિકાસ

મુસાફરીનો સમય ઓછો થવાથી અને શહેરના વિવિધ ભાગો, જેમ કે એરપોર્ટ, રેલ્વે સ્ટેશન અને બસ ડેપો સુધી પહોંચવામાં સુધારો થવાથી લોકોને તેમના કાર્યસ્થળો અને સ્થળો સુધી વધુ કાર્યક્ષમ રીતે પહોંચવામાં મદદ મળશે, જે ઉત્પાદકતામાં વધારો કરી શકે છે. વધુમાં, સુધારેલ કનેક્ટિવિટી સ્થાનિક વ્યવસાયોને વેગ આપી શકે છે, ખાસ કરીને નવા મેટ્રો સ્ટેશનોની નજીકના વિસ્તારોમાં, જે અગાઉ અપ્રચલિત વિસ્તારોમાં રોકાણ અને વિકાસને વેગ આપી શકે છે.

સામાજિક અસરો

અમદાવાદમાં તબક્કા 2(A) મેટ્રો રેલ નેટવર્કના વિસ્તરણથી જાહેર પરિવહનની વધુ સમાન ઍક્સેસ મળશે, જેનાથી વિવિધ સામાજિક-આર્થિક જૂથોને ફાયદો થશે અને પરિવહન અસમાનતા ઘટશે. આનાથી મુસાફરીનો સમય ઓછો થશે અને આવશ્યક સેવાઓની ઍક્સેસમાં સુધારો થશે, જેનાથી જીવનની ગુણવત્તા સારી થશે.

Last Updated : June 10, 2026 at 3:50 PM IST

TAGGED:

AHMEDABAD METRO RAIL
KOTESHWAR ROAD TO AIRPORT CORRIDOR
PHASE 2A OF AHMEDABAD METRO
AHMEDABAD METRO
AHMEDABAD METRO RAIL PROJECT

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