ઉપરાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સનો પ્રારંભ, કહ્યું ખોટી માહિતીના યુગમાં મીડિયાએ સત્ય પહોંચાડવું જોઈએ

ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણને જણાવ્યું હતું કે, રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સનો પ્રારંભ શ્રી રામોજી રાવના નોંધપાત્ર વારસાને યોગ્ય શ્રદ્ધાંજલિ છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન દ્વારા રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સનો પ્રારંભ
ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન દ્વારા રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સનો પ્રારંભ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 8:08 AM IST

હૈદરાબાદ: ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને રવિવારે રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક શ્રી રામોજી રાવને તેમની 89મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે આયોજિત ભવ્ય રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

આ પ્રસંગે સંબોધન કરતા રાધાકૃષ્ણને કેટલીક બાબતો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે આજના (AI), ખોટી માહિતી અને માહિતીના ઓવરલોડના યુગમાં પ્રેક્ષકો સુધી સત્ય પહોંચાડવામાં મીડિયાની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે શ્રી રામોજી રાવે ટીમ ભાવનાના મૂલ્યોને આત્મસાત કર્યા, જે તેમના પરિવાર અને તેમણે સ્થાપિત કરેલી દરેક સંસ્થાનો પાયો છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "રામોજી રાવ એક મહાન વ્યક્તિત્વ છે, જેમણે પોતાની કારકિર્દી એક દૂરના ગામમાં શરૂ કરી હતી, જેમ કે આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો અહીં... તેમણે એક સામ્રાજ્ય બનાવ્યું છે."

ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "રામોજી રાવે વિચારોને સંસ્થાઓમાં અને સપનાઓને કાયમી વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કર્યા. તેઓ માત્ર મીડિયા અને સંદેશાવ્યવહારના ક્ષેત્રમાં પ્રણેતા જ નહોતા, પરંતુ એક રાષ્ટ્રનિર્માતા પણ હતા જેઓ સમાજને બચાવવા માટે માહિતી, સર્જનાત્મકતા અને ઉદ્યોગસાહસિકતાની શક્તિમાં માનતા હતા. તેમના કાર્યએ ભારતીય પત્રકારત્વ, મનોરંજન અને ઉદ્યોગસાહસિકતાના પરિદૃશ્યને ફરીથી આકાર આપ્યો. સત્ય અને શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા દેશભરની પેઢીઓને પ્રેરણા આપતી રહેશે."

રાધાકૃષ્ણનના મતે, રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સનું લોન્ચિંગ શ્રી રામોજી રાવના નોંધપાત્ર વારસાને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે.

તેમણે કહ્યું, "આ પુરસ્કારો દ્વારા, આપણે એવા વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને સન્માનિત કરવાની સમાન ભાવના અને પ્રતિબદ્ધતા જોઈએ છીએ જે શ્રેષ્ઠતાનું પ્રતીક છે, અન્ય લોકોને પ્રેરણા આપે છે અને સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવે છે. જ્યાં સુધી તમે અન્ય લોકોને પ્રેરણા ન આપો ત્યાં સુધી સફળતા તમારી નથી. રામોજી રાવે સમાજની સંભાળ રાખી હતી, અને તે જ સમાજની સાચી સફળતાની કહાની છે."

તેમણે આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુના એક નિવેદનને ટાંકીને કહ્યું કે, રામોજી રાવે તેલુગુ રાજ્યો (આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા) ની સીમાઓથી પણ આગળ સમાજમાં કેવી રીતે યોગદાન આપ્યું હતું.

