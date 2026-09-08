તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિત 4 રાજ્યોની 5 વિધાનસભા અને 1 લોકસભા સીટ પર પેટાચૂંટણીની જાહેરાત
ચૂંટણી પંચે ચાર રાજ્યોની વિધાનસભા અને લોકસભા બેઠકો પર પેટાચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો, 6 ઓક્ટોબરએ મતદાન અને 9 ઓક્ટોબરે કાઉન્ટિંગ.
Published : September 8, 2026 at 10:34 AM IST
નવી દિલ્હીઃ ચૂંટણી પંચ (ECI)એ તમિલનાડુ, પુડુચેરી, પશ્ચિમ બંગાળની ખાલી પડેલી વિધાનસભા સીટો અને આસામની એક સંસદીય સીટ માટે ચૂંટણી કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ બેઠકો પર 6 ઓક્ટોબરે વોટિંગ થશે અને 9 ઓક્ટોબરે મતગણતરી કરવામા આવશે.
ચૂંટણી પંચ દ્વારા જારી ઑફિશિયલ શેડ્યૂલ પ્રમાણે ચૂંટણી માટે ફૉર્મલ ગેજેટ નોટિફિકેશન 9 સપ્ટેમ્બર, 2026એ જારી કરવામા આવશે. નૉમિનેશન પેપર ફાઈલ કરવાની ડેડલાઈન 16 સપ્ટેમ્બર છે, જ્યાર બાદ નૉમિનેશનની ચકાસણી 17 સપ્ટેમ્બરે થશે. કેન્ડિડેટ 19 સપ્ટેમ્બર સુધી પોતાનું નૉમિનેશન પરત લઈ શકે છે.
કઈ બેઠકો પર થવાની છે પેટાચૂંટણી
મદુરંતકમ (SC) - તમિલનાડુ
ધારાપુરમ (SC) - તમિલનાડુ
થટ્ટનચાવડી - પુડુચેરી
રેજીનગર - પશ્ચિમ બંગાળ
નંદીગ્રામ - પશ્ચિમ બંગાળ
લોકસભા બેઠક: નાગાંવ - આસામ
પેટાચૂંટણીનો કાર્યક્રમ-Schedule for Bye-Election
ગેઝેટ નોટિફિકેશન - 9 સપ્ટેમ્બર, 2026
ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખ - 16 સપ્ટેમ્બર
ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી - 17 સપ્ટેમ્બર
મતદાન - 6 ઓક્ટોબર (મંગળવાર)
મતગણતરી - 9 ઓક્ટોબર (શુક્રવાર)
પોલિંગ 6 ઓક્ટોબર (મંગળવાર)એ થશે, અને મતગણતરી 9 ઓક્ટોબર (શુક્રવાર)એ થશે. પંચે કહ્યું કે સમગ્ર ઈલેક્શન પ્રોસેસ 11 ઓક્ટોબર, 2026 પહેલા પુરી થઈ જશે. ચૂંટણી પહેલા પંચે સંબંધિત ચૂંટણી વિસ્તારોમાં વોટર રોલના ફાઈનલ પબ્લિકેશનનું શેડ્યૂલ પણ નોટિફાઈ કર્યું હતું.
Press Note : Schedule for bye-elections to 05 (Five) Assembly Constituencies of Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 01(One) Parliamentary Constituency of Assam-reg. (1/2)#ECI@ECISVEEP pic.twitter.com/dUpC5A0obD— Chief Electoral Officer Tamil Nadu (@TNelectionsCEO) September 7, 2026
આસામમાં નાગાંવ સંસદીય સીટ માટે ફાઈનલ વોટર લિસ્ટ 10 ફેબ્રુઆરીએ જારી કરવામા આવ્યું હતું, ત્યાર બાદ પુડુચેરીમાં થટ્ટાંચવડી વિધાનસભા બેઠક માટે 14 ફેબ્રુઆરીએ જારી કરવામા આવ્યું હતું. તમિલનાડુમાં મદુરંતકમ (SC) અને ધારાપુરમ (SC) વિધાનસભા બેઠક માટે ફાઈનલ વોટર લિસ્ટ 23 ફેબ્રુઆરીએ જારી કરવામા આવ્યું હતું.
આ રીતે પશ્ચિમ બંગાળમાં રેજીનગર અને નંદીગ્રામ વિધાનસભા બેઠક માટે વોટર લિસ્ટને મોટા પાયે ફેરફાર બાદ 28 ફેબ્રુઆરીએ ફાઈનલ કરવામા આવ્યું હતું. આ બેઠકો પર ખાલી સીટો તેમના ચાલુ ધારાસભ્યોના રાજીનામાના કારણે ખાલી થઈ હતી. તમિલનાડુમાં મદુરંતકમ (SC) અને ધારાપુરમ (SC) બેઠક ક્રમશઃ મરાગથમ કુમારવેલ અને પી સત્યભામાના રાજીનામા બાદ ખાલી થઈ.
પુડુચેરીમાં થટ્ટાંચવડી સીટ એન.રંગાસામીએ ખાલી કરી હતી. પશ્ચિમ બંગાળમાં હુમાયૂ કબીર અને સુવેન્દુ અધિકારીના રાજીનામા બાદ ક્રમશઃ રેજિનગર અને નંદીગ્રામમાં પેટાચૂંટણી જરૂરી બની, જ્યારે આસામમાં પ્રદ્યુત બોરદોલોઈના રાજીનામા બાદ નાગાંવ સંસદીય સીટ ખાલી થઈ ગઈ.
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