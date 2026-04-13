લગ્નની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ, લગ્ન પૂર્ણ કરીને પરત આવી રહેલી જાનૈયાઓની બસનો અકસ્માત, ચાલક સહિત 6ના મોત

આ અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

Published : April 13, 2026 at 9:29 AM IST

હાપુડ/મુઝફ્ફરનગર: ઉત્તર પ્રદેશમાં રવિવારે બે મોટા માર્ગ અકસ્માતોની ઘટના સામે આવી હતી. હાપુડમાં થયેલા અકસ્માતમાં, એક બસ ટ્રક સાથે અથડાયા બાદ પલટી ગઈ હતી. જેમાં બસ ડ્રાઈવર સહિત ગાઝિયાબાદના જાનૈયાઓના મોત થયા, જ્યારે સાત અન્ય ઘાયલ થયા. પોલીસ મૃતકોની ઓળખ કરી રહી છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે હાપુડ જિલ્લામાં થયેલા અકસ્માતની નોંધ લીધી છે અને ઈજાગ્રસ્તોને શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. દરમિયાન, મુઝફ્ફરનગરમાં થયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે. ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

હાપુડમાં મોડી રાત્રે અકસ્માત: પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ અકસ્માત હાપુડ જિલ્લાના ધૌલાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયો હતો. અહેવાલો અનુસાર, ગાઝિયાબાદના ડાસના રહેવાસી યુનુસ કુરેશીના દિકરાની જાન બુલંદશહર જિલ્લાના ગુલાવટી ગઈ હતી. લગ્ન સમારોહની બસ રાત્રે લગભગ 2:00 વાગ્યે લગ્ન સમારોહમાંથી પરત ફરી રહી હતી ત્યારે ધૌલાના-ગુલાવટી રોડ પર એક ટ્રક સાથે ભીષણ ટક્કર થઈ હતી. આ અકસ્માતમાં વરરાજાના પિતા યુનુસ, મુન્ના, યુસુફ, અખ્તર, સોનુ અને બસ ડ્રાઈવર અશોકનું મોત થયું હતું. જ્યારે 7 ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓ સતત રાહત કાર્યમાં રોકાયેલા છે. વરરાજાની બહેનની જાન પણ આજે આવવાની હતી, પરંતુ પિતાના મૃત્યુથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.

અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત

અકસ્માત અંગેની જાણ થતાં જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (DM), પોલીસ અધિક્ષક (SP) અને અન્ય અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. DM અને SP ઘાયલોની પૂછપરછ માટે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી. પોલીસ અધિક્ષક (SP) જ્ઞાનંજય સિંહે જણાવ્યું હતું કે ડાસનાના રહેવાસીઓ, જાન લઈને ધૌલાના ગુલાવટી રૂટથી બસ દ્વારા પરત ફરી રહ્યા હતાં. અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત થયા છે, અને સાત લોકો હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. મૃતકોની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે. ટ્રકને ઘટનાસ્થળેથી હટાવ્યા બાદ ટ્રાફિક પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. બધા પરિવારોને જાણ કરવામાં આવી છે. બસમાં આશરે 12 લોકો સવાર હતા.

મુઝફ્ફરનગરમાં ત્રણ લોકોના મોત: રવિવારે બપોરે મુઝફ્ફરનગરના છપાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા. ગુરુગ્રામમાં એક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરતા સાગર, હિમાંશુ, યશ, વરુણ અને સુશાંત રવિવારે સવારે હરિદ્વાર જવા નીકળ્યા હતા. જ્યારે તેમની કાર સિસોના નજીકના ફ્લાયઓવર પર પહોંચી ત્યારે ડ્રાઈવરે કાબુ ગુમાવ્યો. કાર રેલિંગ તોડીને સીધી નીચે પડી ગઈ. પાંચેય યુવાનો અંદર ફસાઈ ગયા હતા, ખૂબ લોહી વહેતું હતું. પોલીસે તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. ડોક્ટરોએ ત્રણ યુવાનોને મૃત જાહેર કર્યા. એસએસપી સંજય કુમાર વર્માએ જણાવ્યું કે અકસ્માતની માહિતી મળતાં, પોલીસની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. પરિવારના સભ્યોને જાણ કરવામાં આવી રહી છે.

