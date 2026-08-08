ચંબામાં મુસાફરોથી ભરેલી બસ ખીણમાં ખાબકી; સાત લોકોના મોત, 11 ઘાયલ
ચંબા જિલ્લાના દેવીકોઠી નજીક એક મોટો માર્ગ અકસ્માત થયો છે. આ ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
Published : August 8, 2026 at 10:46 AM IST
ચંબા: આજે સવારે તિસ્સા-બૈરાગઢ રોડ પર થયેલા અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત થયા છે અને ૧૧ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. દેવીકોઠી નજીક ચાલુજ વળાંક પર ડ્રાઇવરે બસ પર કાબુ ગુમાવ્યો ત્યારે બસ બેરાગઢથી ચંબા જઈ રહી હતી; પરિણામે, બસ રસ્તા પરથી નીચે પડી ગઈ અને નીચા રસ્તા પર પડી ગઈ.
અકસ્માતના મોટા અવાજથી સતર્ક થઈને, સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા, પોલીસને જાણ કરી અને રાહત અને બચાવ પ્રયાસો શરૂ કર્યા. પોલીસ, ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓ અને વહીવટી ટીમો થોડીવારમાં પહોંચી, બચાવ કામગીરીને વધુ તીવ્ર બનાવી. શરૂઆતમાં ત્રણ મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બસ ક્ષતિગ્રસ્ત હતી, જેના કારણે અંદર ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા માટે બે જેસીબી મશીન લાવવામાં આવ્યા હતા; જ્યારે ફસાયેલા મુસાફરોને આખરે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે વધુ ચાર લોકો પહેલાથી જ સ્થળ પર જ મૃત્યુ પામ્યા હતા. વધુમાં, 11 ઘાયલોને કાટમાળમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને સારવાર માટે તિસ્સા હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
છ લોકોને ચંબા મેડિકલ કોલેજમાં રિફર કરાયા
ચુરાહના એસડીએમ રાજેશ કુમાર જરિયાલે જણાવ્યું હતું કે, "અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત થયા છે. સ્થાનિક લોકોની મદદથી બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. યોગ્ય તબીબી સંભાળની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, અને ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. 11 ઘાયલોમાંથી છને તિસ્સામાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ ચંબા મેડિકલ કોલેજમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે."
બસ ચંબા જઈ રહી હતી
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, અકસ્માતમાં સંડોવાયેલી ખાનગી બસ આજે સવારે 6:30 વાગ્યે બૈરાગઢથી ચંબા જવા રવાના થઈ હતી. તેણે માત્ર ત્રણ કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું હતું ત્યારે, ચાલુજ વળાંક નજીક, તે સીધી ખીણમાં ખાબકી અને નીચા રસ્તા પર પડી ગઈ. અકસ્માતનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી; પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. દરમિયાન, વહીવટીતંત્રે ઘાયલો અને મૃતકોની યાદી જાહેર કરી છે.