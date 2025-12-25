કર્ણાટકાના ચિત્રદુર્ગમાં મોટી કરૂણાંતિકા, ટ્રક સાથે ટક્કર બાદ બસમાં લાગી આગ, 10 વધુ લોકો જીવતા ભળથું થયા
કર્ણાટકાના ચિત્રદુર્ગમાં મોટી કરૂણાંતિકા સર્જાઈ છે. ટ્રકથી ટક્કર બાદ બસમાં આગ લાગતા 10 વધુ લોકો જીવતા ભળથું થયા છે.
ચિત્રદુર્ગ (કર્ણાટક): કર્ણાટકમાં એક મોટી કરૂણાંતિકા સર્જાય છે. એક ખાનગી ટ્રાવેલ બસ સાથે એક ટ્રક અથડાઈ હતી, જેના કારણે બસમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. ગઈકાલે મોડી રાત્રે બનેલી આ ઘટનામાં બસ સંપૂર્ણપણે બળીને ખાક થઈ ગઈ હતી, જેમાં અનેક મુસાફરોના મોત થયા હતા.
બસ બેંગલુરુથી શિવમોગા થઈને ગોકર્ણ જઈ રહી હતી. હિરિયુર ગોરલાટ્ટુ ક્રોસ નજીક જવાનગોન્ડનહલ્લી ખાતે આ અકસ્માત થયો હતો. ટ્રક સાથે અથડાયા બાદ બસમાં આગ લાગી ગઈ અને તે સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગઈ.
આજે સવારે 3 વાગ્યાની આસપાસ આ અકસ્માત થયો હોવાનું અધિકારીઓનું કહેવું છે, આ ઘટનામાં ટ્રક ડ્રાઈવર સહિત 10 થી વધુ મુસાફરોના મોત થયા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે.
તેમણે કહ્યું, "12 ઈજાગ્રસ્તોને હિરિયુર હોસ્પિટલમાં, 9ને શિરા હોસ્પિટલમાં અને 3 મુસાફરને ટુમકુર સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા એક મુસાફરને બેંગલુરુની વિક્ટોરિયા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે.
વિક્ટોરિયા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવેલા મુસાફર ઉપરાંત, કુલ 24 લોકો બચી ગયા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે બસમાં સવાર 32 લોકોમાં એક નાનું બાળક પણ સામેલ છે જેનું મૃત્યુ થયું છે. મૃતકોના DNA ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. અમે મૃતદેહો પછીથી સોંપીશું."
અકસ્માતની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટી ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.