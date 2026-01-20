રાજસ્થાનમાં ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુઓની બસને નડ્યો અકસ્માત, 4નાં મોત
રાજસ્થાનના રામદેવરાથી દર્શન કરીને પરત ફરતા શ્રદ્ધાળુઓની બસનો ડમ્પર સાથે અકસ્માત સર્જાયો હતો,જેમાં 4ના શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે.
Published : January 20, 2026 at 8:50 PM IST
જોધપુર, રાજસ્થાન: રામદેવરાથી પરત ફરી રહેલા ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જતી બસનો મંગળવારે બપોરે કેરુ નજીક ડમ્પર સાથે અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા અને એક ડઝનથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. જેઓને MDM હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ કમિશનર ઓમ પ્રકાશ પાસવાન, કલેક્ટર ગૌરવ અગ્રવાલ અને ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ રાજેન્દ્ર પાલીવાલ પણ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.
અકસ્માતમાં 4 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો
પોલીસ કમિશનર ઓમ પ્રકાશ પાસવાને જણાવ્યું હતું કે, રાજીવ ગાંધી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ડમ્પર અને બસ વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતાં. ઘાયલોની સારવાર ચાલી રહી છે. MDM હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડૉ. વિકાસ રાજપુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે, હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં બે લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા હતા. સારવાર દરમિયાન બે લોકોના મોત થયા હતા. પીડિતોમાંથી એકની ઓળખ થઈ શકી નથી. એક ડઝનથી વધુ ઘાયલોમાં કેટલાક બાળકોનો સમાવેશ થાય છે.
20 લોકો ઈજાગ્રસ્ત
બસની સામે એક જગ્યાએ કાંકરીનો ઢગલો હોવાથી અને તેનાથી બચવા માટે ડ્રાઇવરે બસનો વળાંક લીધો તો ડમ્પરે ટક્કર મારી. આ અકસ્માતમાં વીસ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમાંથી ચારના મોત થયા છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બસમાં 50 થી વધુ મુસાફરો મોડાસા, ગુજરાત અને આસપાસના વિસ્તારોના હતા. મૃત્યુ પામેલાઓમાં રાવલ વિનુ ભાઈ, સુરેશ, જયેશ અને એક અન્ય વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડૉ. રાજપુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને વિવિધ પ્રકારની ઇજાઓ થઈ હતી, જેમાં મોટાભાગના ઓર્થોપેડિક હતા.