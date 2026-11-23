શિખરજીના દર્શન કરીને પરત ફરતા શ્રદ્ધાળુઓની બસને નડ્યો અકસ્માત, સુરતના દંપત્તિએ ગુમાવ્યો જીવ, 12થી વધુ ઘાયલ
શિખરજીના દર્શન કરીને પરત ફરતા બસ રોડના કિનારે આવેલા ઝાડ સાથે અથડાઇ હતી.
Published : November 23, 2026 at 11:33 AM IST
ગિરિડીહ: પાસરનાથ શિખરજીની યાત્રા કરીને પરત ટાટા જતા શ્રદ્ધાળુઓની સફર માતમમાં બદલાઇ હતી. અકસ્માતની આ ઘટના મધુબન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કલ્યાણ નિકેતન પાસે બની હતી. અહીં બસ ચાલકે કાબુ ગુમાવતા, બસ રોડના કિનારે આવેલા ઝાડ સાથે ટકરાઇ હતી અને બીજી તરફ પલટી મારી ગઇ હતી. આ ભીષણ અકસ્માતમાં બસમાં સવાર એક દંપત્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું જ્યારે એક ડઝનથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા જેમાં બેની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.
સુરતના દંપત્તિનું નિધન
મળતી માહિતી અનુસાર, શ્રદ્ધાળુઓનો કાફલો કૂલ 10 વાહનોનો હતો. તમામ લોકો શિખરજીના દર્શન કરી ટાટા તરફ પરત ફરતા હતા. જેવો જ કાફલો મધુબન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કલ્યાણ નિકેતનની નજીક પહોંચ્યો ત્યારે એક બસ બેકાબૂ થઇને ઝાડ સાથે ટકરાઇ હતી. અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે બસ ઊંધી દિશામાં પલટી ગઇ હતી અને અંદર બેઠેલા મુસાફરોમાં અફરા-તફરી મચી ગઇ હતી. મૃતકોની ઓળખ બાબૂલાલ વંશજ (ઉં.વ.64) અને બાદામી દેવી (49) વર્ષ હતી. બન્ને ગુજરાતના સૂરતના રહેવાસી હતા.
ઘાયલોને પીરટાંડ સામુદાયિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રમાં દાખલ કરાવાયા
દુર્ઘટનાની જાણ થતા જ ડુમરી SDPO આબિદ ખાન, મધુબન પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી મણિલાલ સિંહ અને પીરટાંડ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી જિતેન્દ્ર સિંહ પોતાની ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પોલીસની સાથે આસપાસના ગ્રામીણોએ પણ રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. બસમાં ફસાયેલા લોકોને કોઇ પણ રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. તમામ ઘાયલોને તરત જ પીરટાંડ સામુદાયિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસે અકસ્માતના કારણોની તપાસ શરૂ કરી
ડૉક્ટર અનુસાર, બે ઘાયલોની હાલત ગંભીર છે, જેમણે વધુ સારવાર માટે મોટી હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવી શકે છે. પોલીસે મૃત દંપત્તિના શબનો કબ્જો લઇને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને દુર્ઘટનાના કારણોની તપાસ ચાલી રહી છે.
"જૈન તીર્થયાત્રીઓ ભરેલી બસ પલટી મારી ગઇ છે, જેમાં ગુજરાતના દંપત્તિનું મોત થયું છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી કરતા તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે." આબિદ ખાન, SDPO, ડુમરી
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