આંધ્રપ્રદેશમાં બની મોટી દુર્ઘટના: ખીણમાં બસ ખાબકતા 9 લોકોના મોત, 22 ઇજાગ્રસ્ત

આંધ્રપ્રદેશના ચિત્તૂર-મારેદુમિલ્લી ઘાટ રોડના રાજુગરમિટ્ટા નજીક બસના ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવતા બસ ખીણમાં ખાબકી હતી.

આંધ્રપ્રદેશના ચિત્તૂર-મારેદુમિલ્લી ઘાટ પરથી બસ ખીણમાં ખાબકી
આંધ્રપ્રદેશના ચિત્તૂર-મારેદુમિલ્લી ઘાટ પરથી બસ ખીણમાં ખાબકી (ETV Bharat)
December 12, 2025 at 11:51 AM IST

આંધ્રપ્રદેશ: આજે આંધ્રપ્રદેશના અલ્લુરી સીતારામરાજૂ જિલ્લામાં ચિંત્તૂર-મારેદુમિલ્લી ઘાટ રોડના રાજુગરિમેટ્ટા વળાંક પર એક બસ અકસ્માત થયો હતો. આ ઘટનામાં 9 લોકોનાં મોત થયા છે, જ્યારે 20થી વધુ મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે.

ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવતા બસ ખીણમાં ખાબકી

ચિંત્તૂર જિલ્લાના ભક્ત એક ખાનગી ટ્રાવેલ બસમાં તેલંગાણા જતા હતા. ત્યાં રામ મંદિરના દર્શન કર્યા બાદ તે મારેદુમિલ્લી થઇને અન્નાવરમ માટે નીકળ્યા હતા. બસમાં બે ડ્રાઇવર સહિત 35 મુસાફર હતા. બસ જ્યારે અલ્લુરી જિલ્લામાં ચિંત્તૂર-મારેદુમિલ્લી ઘાટ રોડના રાજુગરિમેટ્ટા વળાંક પર પહોંચી ત્યારે બસના ડ્રાઇવરે બસ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો, અને તે સીધી ખીણમાં પડી હતી. આ અકસ્માતમાં બસમાં સવાર કૂલ 9 લોકોનાં મોત થયા છે. મૃતકોની સંખ્યા વધવાની સંભાવના છે.

9 લોકોના મોત, 22 ઇજાગ્રસ્ત: કહેવામાં આવે છે કે બસમાં સવાર લોકો આંધ્રપ્રદેશના ચિંતૂર જિલ્લાના રહેવાસી હતા. અકસ્માતની જાણ થતા જ ચિંત્તૂર પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બસમાં કૂલ 35 મુસાફર અને બે ડ્રાઇવર હતા. આ ઘટનામાં 9 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 20થી વધુ ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ચિંતૂર હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા છે. આ દુર્ઘટનાને કારણે ચિંતૂર-મારેદુમિલ્લી ઘાટ રોડ પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.

મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

આ દુર્ઘટના પર આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન ચંદ્રબાબુ નાયડુએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. સોશિયલ મીડિયા X પર પોસ્ટ શેર કરતા ચંદ્રબાબુ નાયડુએ લખ્યુ કે,

"ચિંત્તૂર જિલ્લાના અલ્લુરી સીતારામ રાજુ નજીક મુસાફરોને લઇ જતી એક ખાનગી બસ દુર્ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કરૂં છું. આ અકસ્માતે આપણને ખૂબ જ આઘાત પહોંચાડ્યો છે.આ અકસ્માતમાં આટલા બધા લોકોના જીવ ગયા તે હૃદયદ્રાવક છે. મેં આ ઘટના વિશે અધિકારીઓ સાથે વાત કરી છે અને અસરગ્રસ્તોને આપવામાં આવી રહેલી સહાય વિશે માહિતી એકત્રિત કરી છે. મેં અધિકારીઓને ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ શક્ય તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. સરકાર અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારો સાથે ઉભી રહેશે."

