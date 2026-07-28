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જમ્મુ કાશ્મીરના ગાંદરબલમાં મોટી દુર્ઘટના: અમરનાથ યાત્રાળુઓને લઇને જતી બસ ખીણમાં ખાબકી, 39 લોકો ઘાયલ

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ગાંદરબલ જિલ્લાના કંગન વિસ્તારમાં અમરનાથ યાત્રાળુઓને લઇને જતી એક બસ રસ્તા પરથી લપસીને એક ઘર પર પડી હતી.

અમરનાથ યાત્રાળુઓને લઇને જતી બસ ખીણમાં ખાબકી
અમરનાથ યાત્રાળુઓને લઇને જતી બસ ખીણમાં ખાબકી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 9:21 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 9:47 AM IST

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ગાંદરબલ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના ગાંદરબલ જિલ્લાના કંગન વિસ્તારમાં અમરનાથ યાત્રાળુઓને લઇને જતી એક બસ રસ્તા પરથી લપસીને એક ઘર પર પડી હતી. આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 39 શ્રદ્ધાળુઓ ઘાયલ થયા હતા.

હરિગણવાનમાં વળાંક લેતી વખતે ડ્રાઇવરે વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો, જેના કારણે બસ લપસીને નીચે ઘર પર પડી ગઈ હતી. ખરાબ રીતે નુકસાન પામેલા ઘરને કારણે બસ સિંધ નદીમાં ખાબકતી અટકી ગઇ હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, બસના અકસ્માત સમયે ઘરમાં કોઈ નહોતું.

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, કંગનના એક સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે,સ જ્યારે તેઓ સવારની પ્રાર્થના પછી ઘરે આવી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને એક જોરદાર અવાજ સંભળાયો હતો. અમે અહીં દોડી ગયા અને જોયું કે બસ અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. અમે કેટલાક યાત્રાળુઓને બચાવવામાં સફળ રહ્યા અને તેમને એમ્બ્યુલન્સમાં સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા ત્યારબાદ સુરક્ષા દળો અને પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી ગયા અને બધાને બચાવવામાં મદદ કરી હતી."

બનાવની જાણ થતા જ, ગુંડ પોલીસ અને અન્ય કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. SHO રઈસ અહમદના નેતૃત્વમાં પોલીસની એક ટીમ અને ITBP,CRPFની 118 બટાલિયન, 2 આસામ રાઇફલ્સ, 21 રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ, યાત્રા પોલીસ અને સ્થાનિક લોકો હાલમાં ઘટનાસ્થળે હાજર છે.

દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બસમાંથી તમામ ઘાયલ યાત્રાળુઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બસમાં સવાર મોટાભાગના શ્રદ્ધાળુઓને નાની મોટી ઇજાઓ થઈ હતી.

લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ પણ આ ઘટનાને લઇને ઘાયલોની સ્થિતિ વિશે જાણકારી મેળવી હતી.

મનોજ સિન્હાએ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "ગાંદરબલના ડેપ્યુટી કમિશનર અને આરોગ્ય અધિકારીઓ સાથે વાત કરી અને આજે સવારે ગાંદરબલના ગનીવાન ખાતે થયેલા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ માર્ગ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા શ્રી અમરનાથજી યાત્રાળુઓના સ્વાસ્થ્ય વિશે માહિતી મેળવી હતી. બાબા બર્ફાનીના દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા 39 યાત્રાળુઓને ઈજા થઈ છે અને તેઓ હાલમાં SKIMSમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે."

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Last Updated : July 28, 2026 at 9:47 AM IST

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