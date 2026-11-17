ઉત્તરાખંડમાં મોટી કરૂણાંતિકા, ઊંડી ખીણમાં બસ ખાબકતા 8 શ્રદ્ધાળુઓના મોત, 26 ઘાયલ
ઋષિકેશ-બદ્રીનાથ નેશનલ હાઈવે પર, મુનિ કી રેતી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગુલાર નજીક એક બસ દુર્ઘટનામાં કેટલાંક લોકોના જાનહાનિના અહેવાલ છે
Published : November 17, 2026 at 9:54 AM IST
ઋષિકેશ: ઉત્તરાખંડમાં ઋષિકેશ-બદ્રીનાથ નેશનલ હાઈવે પર મંગળવારે એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. હરિદ્વારથી જોશીમઠ જઈ રહેલી એક બસ, 'મુનિ કી રેતી' પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા ગુલાર નજીક અનિયંત્રિત થઈને ઊંડી ખીણમાં ખાબકી હતી. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે મદદ માટે લોકોની ચીસો સંભળાતી હતી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બસમાં લગભગ 30 મુસાફરો સવાર હતા. અત્યાર સુધીમાં ચાર મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. નરેન્દ્ર નગરના સર્કલ ઓફિસર (CO) અને 'મુનિ કી રેતી'ના સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO) બચાવ કામગીરી પર દેખરેખ રાખવા માટે ઘટનાસ્થળે હાજર હતા.
આ દુઃખદ અકસ્માતમાં લગભગ 26 લોકો ઘાયલ થયા છે, જ્યારે 8 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. જોકે, મૃતકો અને ઘાયલોની ચોક્કસ સંખ્યા અંગે હજુ સત્તાવાર પુષ્ટિ થવાની બાકી છે. 'ડાયલ 112' ઈમરજન્સી સેવા દ્વારા પોલીસને આ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા જ 'મુનિ કી રેતી' પોલીસ સ્ટેશનના જવાનો તેમજ ગુલાર, શિવપુરી અને બ્યાસી પોલીસ ચોકીની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. આ ઉપરાંત, સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (SDRF), ફાયર સર્વિસ અને એમ્બ્યુલન્સ ટીમોને પણ ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી.
રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવા માટે SDRFની ટીમો ખીણમાં ઉતરી હતી. પોલીસ અને ફાયર સર્વિસના જવાનો પણ બચાવ કાર્યમાં સક્રિયપણે જોડાયેલા છે. ઘાયલોને ખીણમાંથી બહાર કાઢીને રસ્તા સુધી લાવવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યાંથી તેમને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હોસ્પિટલ પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
બસમાં આશરે 30 મુસાફરો સવાર હતા. અહેવાલો અનુસાર, લગભગ 20 લોકો ઘાયલ થયા છે, જ્યારે 8 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ છે. SDRFની ટીમો બચાવ કામગીરીમાં સક્રિયપણે જોડાયેલી છે.
— કવિન્દ્ર સજવાન, ઇન્ચાર્જ, SDRF
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા, વરિષ્ઠ પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. હાલમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. અકસ્માતનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. આ ઘટના મંગળવારે સવારે લગભગ 5:30 વાગ્યે ટેહરી જિલ્લાના 'મુનિ કી રેતી' પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવતા ગુલાર નજીક બની હતી. બસ હરિદ્વારથી બદ્રીનાથ જઈ રહી હતી ત્યારે તે અનિયંત્રિત થઈ ગઈ અને પુલ પરથી લગભગ 100 મીટર નીચે ખીણમાં ખાબકી.
અકસ્માતમાં બસનો આગળનો ભાગ ગંભીર રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થયો છે. ઋષિકેશ-બદ્રીનાથ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર બનેલી આ ઘટનાએ પહાડી રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક સુરક્ષા અંગે ફરી એકવાર ચિંતા જગાવી છે. પોલીસ અને SDRF દ્વારા બચાવ કામગીરી ચાલુ છે; તપાસ બાદ અકસ્માતનું કારણ સ્પષ્ટ થશે. મુસાફરોને લઈ જતી આ બસ (રજિસ્ટ્રેશન નંબર UK09PA9779) હરિદ્વારથી બદ્રીનાથ તરફ જઈ રહી હતી.
અત્યાર સુધી ઓળખાયેલા ઘાયલ વ્યક્તિઓની યાદી:
- મોહમ્મદ વહાબ અંસારી, ઉંમર 22 વર્ષ, રહે. છૈલાપાટા, દુમકા જિલ્લા, ઝારખંડ
- રાહુલ કુમાર, ઉંમર 24 વર્ષ, રહે. ત્રાકુલ એપાર્ટમેન્ટ, પટના, બિહાર
- અભિષેક, ઉંમર 28 વર્ષ, રહે.મોહમ્મદ નાથા, જસપુર, ઉધમ સિંહ નગર
- પ્રત્યુષ, ઉંમર 23 વર્ષ, રહે. બુધાકેશી, ખાતિમા, ઉધમસિંહ નગર
- અર્જુન સૌરન, ઉંમર 34 વર્ષ, રહે. સિલીબુના, રાનીચૌલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર, દુમકા, ઝારખંડ,
- બુધન મુર્મુ, ઉંમર 50 વર્ષ, રહે.વાસી ધોડિયા, દુમકા, ઝારખંડ
- આયરા, ઉંમર 3 વર્ષ, રહે. ગુવાહાટી, આસામ
- નૂરજહાં, ઉંમર 26 વર્ષ, રહે. ગુવાહાટી, આસામ
- રાજકુમાર, ઉંમર 32 વર્ષ, રહે. ઉપર મજીયારા, દુમકા, ઝારખંડ
- જતીન, ઉંમર 21 વર્ષ, રહે.વાસી ડીડીએ ક્વાર્ટર્સ, શાહદરા, દિલ્હી
- પંકજ નેગી, ઉંમર 31 વર્ષ, રહે. ધૌલતીર, રુદ્રપ્રયાગ
- સંતોષ કુમાર, ઉંમર 38 વર્ષ, રહે. જહાનાબાદ, ઘોસી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર, બિહાર
- વીરેન્દ્ર સિંહ, ઉંમર. 58 વર્ષ, રહે. હૈરન, કર્ણપ્રયાગ, ચમોલી
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