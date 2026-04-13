બુરહાનપુરના જંગલોમાં ઉનાળો શરુ થતા 'મહુઆ' ખીલી ઉઠે છે, આદિવાસીઓ મહુઆમાંથી ચલાવે છે ગુજરાન
આદિવાસી બહુમતી ધરાવતા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, મહુઆ કુદરત તરફથી મળેલી ભેટ છે. આદિવાસી લોકોનું જીવન તેના ફળ અને ફૂલો પર આધારિત છે.
Published : April 13, 2026 at 6:05 PM IST
બુરહાનપુર : ઉનાળો જે ઘણા લોકો માટે તણાવ લાવે છે, પરંતુ આદિવાસી પરિવારો માટે ઉનાળાનું આગમન આનંદ લાવે છે. આદિવાસી વિસ્તારોમાં, લોકો માર્ચ મહિનાના આગમનની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. માર્ચ, એપ્રિલ અને મે મહિના આદિવાસી પરિવારો માટે ખુશીઓ લાવે છે. બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી, પરિવારના દરેક સભ્ય આ ત્રણ મહિના દરમિયાન ખૂબ જ વ્યસ્ત રહે છે, પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે કામ કરે છે. ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયામાં મહુઆના વૃક્ષો ફળ આપવાનું શરૂ કરે છે.
આ મહુઆના ફળો એકત્રિત કરવાથી આદિવાસી પરિવારો અને ગરીબ ગ્રામીણ પરિવારો સવારથી સાંજ સુધી વ્યસ્ત રહે છે. મહુઆના ફૂલો પછી, ઝાડ પર ગુલી નામનું ફળ આવે છે. ગુલીનો પાક લઈને આદિવાસી પરિવારો સારી આવક મેળવી શકે છે.
બુરહાનપુરના જંગલોમાં વસંતનું આગમન
બુરહાનપુર જિલ્લાના આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા નેપાનગર, ખાકનાર અને ધુલકોટ વિસ્તારોના જંગલોમાં મહુઆની કાપણી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. બાકડી ગામના ગાઢ જંગલોમાં, મહુઆના ઝાડમાંથી મહુઆના ફૂલો પાણીની જેમ ટપકતા હોય છે. આદિવાસી પરિવારો વહેલી સવારે ટોપલીઓ અને અન્ય વાસણો લઈને ઘર છોડીને જાય છે અને તેમને એકત્રિત કરે છે. મહુઆની કાપણી વહેલી સવારથી બપોર સુધી ચાલુ રહે છે. ઘણી જગ્યાએ, ગ્રામજનો સવારે અને સાંજે મહુઆની કાપણીમાં વ્યસ્ત હોય છે.
આદિવાસી બહુલ વિસ્તારોમાં આ દિવસોમાં લોકોમાં ઘણો ઉત્સાહ
આદિવાસી લોકો કહે છે કે આ મહુઆ ફૂલો તેમના માટે ખજાના જેવા છે. તેઓ તેમને બેથી અઢી મહિના સુધી રોજગાર પૂરો પાડે છે. મહુઆ વીણનાર લોકો જણાવે છે કે મહુઆના ઝાડ પરથી ફૂલો દિવસ અને રાત ખરે છે. જોકે, સૌથી વધુ પાક સવારે 5 થી બપોરે 12 વાગ્યાની વચ્ચે થાય છે. બે થી ત્રણ મહિનાની સખત મહેનત તેમને નોંધપાત્ર આવક કરાવે છે. તેથી, આદિવાસી બહુલ વિસ્તારોમાં આ દિવસોમાં લોકોમાં ઘણો ઉત્સાહ છે.
મહુઆનું વૃક્ષ કુદરતની ભેટ છે
મહુઆનું ઝાડ આદિવાસીઓ માટે કુદરત તરફથી મળેલું વરદાન છે. તેના ફૂલો અને ફળો તેમને રોજગારી પૂરી પાડે છે. રોજગાર ખાતર, આ લોકો તડકાની પરવા કરતા નથી. બેથી ત્રણ મહિના સુધી, તેમની પાસે ફક્ત એક જ કામ હોય છે: મહુઆને વીણવું અને તેને આંગણામાં અથવા ઘરની બહાર સૂકવવું. સુકાયા પછી, મહુઆ બજારમાં વેચાય છે. આનાથી આદિવાસી પરિવારોને સારી આવક મળે છે. મહુઆ વીણનાર સુરેશ જામરા કહે છે, "આજકાલ, મહુઆના ઝાડ ફૂલોથી ભરેલા હોય છે. સુકાયા પછી, બજારમાં મહુઆ વેચવાથી સારી આવક થાય છે."
આદિવાસીઓ મહુઆમાંથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે
નેપાનગર વિસ્તારના લોકેશ કહે છે કે, "ઉનાળાની ઋતુ આદિવાસીઓ માટે સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે. આ ઋતુ તેમના માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે કારણ કે જંગલોમાં મહુઆના ફૂલો મોટી માત્રામાં ખીલે છે. જેના કારણે બાળકો, વૃદ્ધો અને યુવાનો પણ વહેલી સવારે મહુઆ એકત્રિત કરવા માટે ત્યાં પહોંચે છે. તેઓ મોટી માત્રામાં મહુઆ એકત્રિત કરે છે. તેઓ આમાંથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, આ દ્વારા દરેક પરિવાર લગભગ 40 થી 50 હજાર રૂપિયા કમાય છે."
