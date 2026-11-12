જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તવાડમાં બે SPOના ગોળી વાગેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળ્યા, પેટ્રોલિંગ પર નીકળ્યા બાદ ગુમ હતા
શહીદ થયેલા જવાનોના સરકારી હથિયારો મળી આવ્યા ન હતા, જેનાથી આમાં આતંકવાદી સંડોવણી હોવાની શંકા ઊભી થઈ છે.
Published : November 12, 2026 at 10:26 AM IST
જમ્મુ: જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લાના દુર્ગમ દચ્છન વિસ્તારમાંથી ગુમ થયેલા બે સ્પેશિયલ પોલીસ ઓફિસરો (SPOs) ના ગોળીઓથી વીંધાયેલા મૃતદેહો ગુરુવારે વહેલી સવારે મળી આવ્યા હતા. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ એક દિવસ પહેલા જ ગુમ થયા હતા
અધિકારીએ ઉમેર્યું કે, માર્યા ગયેલા જવાનોના સરકારી હથિયારો મળી આવ્યા નથી, જેના કારણે આ ઘટનામાં આતંકવાદીઓની સંડોવણી હોવાની શંકા સેવાઈ રહી છે. મૃતકોની ઓળખ બોબી ચંદ (57) અને રશપાલ કુમાર (45) તરીકે થઈ છે.
તેઓ દચ્છનના કિયાર ગામમાં સ્થાનિક પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રુપ (SOG) માં તૈનાત હતા. બુધવારે તેઓ પોતાના કેમ્પથી દચ્છન-મરવાહ સ્થિત આર્મી પોસ્ટ તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ગુમ થઈ ગયા હતા. તેઓ પહાડી જિલ્લાના દુર્ગમ દચ્છન-મરવાહ વિસ્તારમાંથી ગુમ થયા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ બંને જવાનો તે વિસ્તારમાં સુરક્ષા અને પેટ્રોલિંગની ફરજ બજાવી રહ્યા હતા.
Kishtwar, Jammu and Kashmir: A search operation is underway after two Special Police Officers (SPOs), identified as Rishipal and Bobby Chand, went missing while on patrol in the Inderwan area of Upper Ridge Deharna https://t.co/lIaXc1utej— IANS (@ians_india) November 11, 2026
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મુસાફરી દરમિયાન આ બંને જવાનો ગુમ થયા હોવાની જાણ થતાં જ સંબંધિત સુરક્ષા એકમોને તાત્કાલિક એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. માહિતી મળતા જ સુરક્ષા દળો અને પોલીસની ટીમોએ મોટા પાયે શોધખોળ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. તેમની ભાળ મેળવવા અને તેઓ કયા સંજોગોમાં ગુમ થયા તે જાણવા માટે આસપાસના વિસ્તારો દુર્ગમ પહાડી અને જંગલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી.
દુર્ગમ જંગલ વિસ્તારો અને કઠિન ભૂપ્રદેશમાં તપાસ માટે ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે જમીન પર કામ કરતી ટીમોને શંકાસ્પદ હિલચાલ શોધવામાં 'સ્નિફર ડોગ્સ' દ્વારા મદદ લેવામાં આવી હતી. કિશ્તવાડના દુર્ગમ અને જંગલ વિસ્તારોમાં બાકી રહેલા આતંકવાદીઓને ખતમ કરવા માટે સુરક્ષા દળો સતત અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે. આતંકવાદ વિરોધી સતત કાર્યવાહીના પરિણામે અનેક સક્રિય આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે, જેનાથી જિલ્લામાં તેમની હાજરી નોંધપાત્ર રીતે નબળી પડી છે.
Kishtwar, Jammu and Kashmir: A massive search operation has been launched across Kishtwar district after two Special Police Officers (SPOs) went missing in the Dherna forest area of Marwah during a search operation. Kishtwar Police and the Indian Army have intensified security measures across the district— IANS (@ians_india) November 12, 2026
જોકે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અહીંનો કઠિન ભૂપ્રદેશ અને વિશાળ જંગલ વિસ્તારો સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે હજુ પણ પડકારરૂપ છે. તાજેતરના વર્ષોમાં આ જિલ્લામાં સુરક્ષા જવાનો અને આતંકવાદીઓ બંને તરફથી જાનહાનિના બનાવો બન્યા છે.
ઉપલબ્ધ આંકડા મુજબ, 2026માં આતંકવાદ સંબંધિત ઘટનાઓમાં પાંચ લોકોના મોત થયા હતા, જેમાં ચાર આતંકવાદીઓ અને એક આર્મી જવાનનો સમાવેશ થાય છે. 2025માં મૃતકોની સંખ્યા ચાર હતી, જેમાં ત્રણ આતંકવાદીઓ અને એક આર્મી જવાનનો સમાવેશ થતો હતો. 2024માં ત્રણ સુરક્ષા જવાનો અને બે નાગરિકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.
દક્ષિણ કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લામાં બુધવારે દિવસ દરમિયાન CRPFની એક ચોકી પર થયેલા હુમલા બાદ, હવે આ ગુમ થવાની નવી ઘટના સામે આવી છે. શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓએ આ ચોકી પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ના ત્રણ જવાનો ઘાયલ થયા હતા.
હુમલાખોરોએ બપોરે લગભગ 2:15 વાગ્યે CRPFની 46મી બટાલિયનના જવાનો પર ગોળીબાર કર્યો હતો. આ હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે જમ્મુ-કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હા સરકારી ડિગ્રી કોલેજ ખાતે આયોજિત 'વેશૌ' ઉત્સવમાં હાજરી આપવાના હતા.
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