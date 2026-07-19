બંગાળમાં 'બુલડોઝર' એક્શન પર વિવાદ: અભિષેક બેનરજીની કંપનીની ઓફિસ તોડી પાડવામાં આવી; TMC નેતા હાઇકોર્ટ પહોંચ્યા
તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનરજીએ બુલડોઝરથી એક ઓફિસ તોડી પાડવા સામે કોલકાતા હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે.
Published : July 19, 2026 at 4:04 PM IST
કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનરજીએ બુલડોઝરથી એક ઓફિસ તોડી પાડવા સામે કોલકાતા હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. આ ઓફિસ દક્ષિણ 24 પરગણાના અમતલામાં સ્થિત છે, જે સાંસદ (અભિષેક બેનરજી)નો મતવિસ્તાર છે. આ ઓફિસ 'લીપ્સ એ્ડ બાઉન્ડસ' નામથી રજિસ્ટર્ડ છે.
તેમનો આરોપ છે કે માન્ય જમીન દસ્તાવેજો હોવા છતાં, ભાજપના નેતાઓની હાજરીમાં ઓફિસ તોડી પાડવામાં આવી હતી. કોલકાતા હાઇકોર્ટમાં આ મામલે ન્યાયિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરતી અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. હાઇકોર્ટના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસની સુનાવણી જસ્ટિસ રાજા બાસુ ચૌધઠરીની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
અગાઉ, શનિવાર 18 જુલાઇના રોજ અભિષેક બેનરજીએ આ ઓફિસનેને લઇને કોલકાતા હાઇકોર્ટના કાર્યવાહક મુખ્ય જસ્ટિસ તપોબ્રત ચક્રવર્તીને એક પત્ર પણ લખ્યો હતો. વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા બાદ અભિષેક બેનરજીના અમતલા સ્થિત ઓફિસ પર હુમલો થયો હતો. પોલીસ દ્વારા કોઇ કાર્યવાહી ના કરવામાં આવતા TMC નેતાઓએ હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો.
આ કેસ જસ્ટિસ સૌગત ભટ્ટાચાર્યની બેન્ચ સામે લિસ્ટ હતો પરંતુ તેના પર કોઇ સુનાવણી થઇ શકી નહતી. આ વચ્ચે, અમતલામાં અભિષેક બેનરજીની કંપની 'લીપ્સ એન્ડ બાઉન્ડ્સ'ના માલિકીના હક ધરાવતી એક બિલ્ડિંગને કાલે બુલડોઝર દ્વારા તોડી પાડવામાં આવી હતી.
બુલડોઝરની કાર્યવાહી પર તંત્રનો દાવો
બીજી તરફ તંત્રનો દાવો છે કે આ ઓફિસનું નિર્માણ કોઇ કાયદેસર બિલ્ડિંગનો પ્લાન અથવા જરૂરી મંજૂરી દસ્તાવેજો વગર કરવામાં આવ્યું હતું. તંત્ર અનુસાર, કેટલીક વખત નોટિસ મોકલવામાં આવ્યા છતા કોઇ જવાબ મળ્યો નહતો, તે બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
ઓફિસને પ્રથમ નોટિસ 30 જૂને મોકલવામાં આવી હતી, તે બાદ 7 જુલાઇએ બીજી નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી. અભિષેક બેનરજીને જરૂરી દસ્તાવેજ જમા કરાવવા માટે 15 જુલાઇએ દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લા તંત્રની ઓફિસમાં હાજર થવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આરોપ છે કે સાંસદે કોઇ પણ નોટિસનો જવાબ આપ્યો નહતો અને ના તો TMCના નેતા નક્કી તારીખે હાજર થયા હતા.
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