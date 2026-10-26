દિલ્હીના હર્ષ વિહારમાં ઇમારત ધરાશાયી, પિતા-પુત્રના મોત
દિલ્હી ફાયર સર્વિસના અધિકારીઓ અનુસાર મકાનના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું હતું.
Published : October 26, 2026 at 12:29 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ઉત્તર-પૂર્વ જિલ્લાના હર્ષ વિહાર વિસ્તારમાં રવિવાર સાંજે એક નવનિર્મિત મકાન ધરાશાયી થતાં ભાગદોડ મચી ગઇ હતી. આ દુર્ઘટના મિલ ગાર્ડન વિસ્તારમાં સેવા ધામ રોડ પર બની. જેમાં મકાનના કાટમાળામાં દબાયેલા બે લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા, જ્યાં ડોક્ટરે બંનેને મૃત જાહેર કર્યા હતા. મૃતકોની ઓળખ 60 વર્ષના ચંદ્રપાલ અને તેના 33 વર્ષના પુત્ર વિજય કુમાર તરીકે થઇ છે. બંને હર્ષ વિહારની ગલી નંબર 14માં રહેતા હતા.
ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીના ડીસીપી રાહુલ અલવાલના જણાવ્યા અનુસાર 25 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સાંજે 6 વાગ્યેને 46 મિનિટે હર્ષ વિહાર પોલીસ સ્ટેશનને સેવા ધામ રોડ સ્થિત ગાર્ડનાના A-4માં ઇમારત પડ્યાની માહિતી મળી હતી. માહિતી મળતા જ પોલીસ ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને રાહત-બચાવ કાર્ય શરુ કર્યું. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઇમારતના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ગોડાઉન હતું જે ધસી પડ્યું. તેની સાથ જ તેની ઉપર બનેલો પહેલો માળ પણ ધરાશાયી થઇ ગયો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ મકાનના માલિક ભોપાલસિંહ મનોજકુમાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
#WATCH | Delhi | Morning visuals from the spot where a building collapsed in Milan Garden, Harsh Vihar, Northeast Delhi, yesterday; two men feared trapped under debris https://t.co/0m3ak0szgK— ANI (@ANI) October 26, 2026
આખી રાત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલ્યું
દુર્ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ફાયરબ્રિગેડની બે ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. તેમજ બે એમ્બ્લુયલન્સ અને એક ક્રેઇનને પણ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય સિવિલ ડિફેન્સના સ્વયંસેવકો અને એનીડીઆરએફની ટીમએ પણ રાહત અને બચાવની કામગીરીમાં ભાગ લીધો હતો. બચાવ ટીમે કાટમાળ હટાવી તેમાં ફસાયેલા લોકોની શોધખોળ હાથ દરી હતી. આ દરમિયાન ચંદ્રપાલ અને વિજય કુમારને કાટમાળમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. પરંતુ બંનેને ડોક્ટરે મૃત જાહેર કર્યા હતા.
ઘટના કેવી રીતે બની
દિલ્હી ફાયર બ્રિગેડના ચીફ ફાયર ઓફિસર એ.કે. મલિકના જણાવ્યા અનુસાર અમને નવનિર્મિત ઇમારત ધરાશાયી થતાં બે લોકો દટાયા હોવાના માહિતી મળી હતી. ફાયરબ્રિગેડ અને અન્ય એજન્સીઓએ સંયુક્ત અભિયાન ચાલાવી બંનેને બહાર કાઢ્યા.જ્યાર બાદ બંનેને તાહિરપુર સ્થિત રાજીવ ગાંધી હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા. જ્યાં ફરજ પરના અધિકારીએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ મામલે પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી શરુ કરવામાં આવી છે. મકાન પડવાની ઘટના કેવી રીતે બની તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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