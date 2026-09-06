રાજધાની દિલ્હીમાં મોટી દુર્ઘટના, કકડભૂસ કરતી ઈમારત થઈ ધ્વસ્ત, અનેક લોકો દટાયાની આશંકા
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હીમાં સત્ય નિકેતન પાસે ત્રણ માળની એક ઈમારત ધરાશાયી થતા અનેક લોકો દટાયા, બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં
Published : September 6, 2026 at 3:37 PM IST
નવી દિલ્હી: દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિલ્હીના સત્ય નિકેતન નજીક એક ઈમારત ધરાશાયી થઈ છે. તેમાં અનેક લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે. આ ઘટનાને કારણે સત્ય નિકેતન વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી હતી.
ફાયર વિભાગને બપોરે લગભગ 1:30 વાગ્યે આ ઘટના અંગેની જાણકારી મળી હતી. જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. હાલમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિ કે સંપત્તિને નુકસાન થયાના અહેવાલ નથી. મળતી માહિતી મુજબ, આ ઘટના મોતી બાગના સત્ય નિકેતનમાં આવેલા શિવ મંદિર પાસે બની હતી, જ્યાં એક ત્રણ માળની ઈમારત અચાનક ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી.
#WATCH | दिल्ली | दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक इमारत ढह गई है। फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली; आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे हो सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य जारी है। स्थिति स्पष्ट होने पर और… pic.twitter.com/ZHeJ8nj4rd— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026
ઘટનાસ્થળે ફાયર વિભાગની 12 જેટલી ગાડીઓ હાજર છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપથી ચાલી રહી છે અને ટીમો કાટમાળ હટાવવાનું કામ સતત કરી રહી છે. કાટમાળમાંથી બેથી ત્રણ લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અને ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે. માહિતી મળતાં જ ફાયર વિભાગે ઘટનાસ્થળે SWT, BFT, WB, IRT અને QRV યુનિટ્સ સહિતના વિવિધ સંસાધનો રવાના કર્યા. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, બચાવ અને સહાય માટે અનેક ટુકડીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે. ફાયર વિભાગની ટીમો કાટમાળને સાવચેતીપૂર્વક હટાવવાની કામગીરીમાં જોડાયેલી છે; આ પ્રક્રિયા દરમિયાન કાટમાળને એક-એક ટુકડો કરીને દૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી અંદર ફસાયેલા હોઈ શકે તેવા કોઈ પણ વ્યક્તિને નુકસાન ન પહોંચે.
ઈમારત ધરાશાયી થયાના સમાચાર ફેલાતા જ આસપાસના વિસ્તારમાં લોકોના ટોળાં એકઠા થઈ ગયા હતા. આ અચાનક બનેલી ઘટનાને કારણે વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે, ઈજાગ્રસ્તો કે મૃતકોની સંખ્યા અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી. ફાયર વિભાગની ટીમો બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલી છે અને ઘટનાસ્થળે અનેક ટીમો હાજર છે.
#WATCH | दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में सत्य निकेतन के पास इमारत गिरने की घटना पर भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा, " यह बहुत ही दुखद घटना है; इससे दुखद घटना नहीं हो सकती। अलग-अलग जगहों से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, वे यहां रह रहे थे; इमारत गिर गई है। सटीक आंकड़ा बता पाना मुश्किल… pic.twitter.com/MLQrNCAknA— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026
ભાજપના ધારાસભ્ય અનિલ શર્માએ આ ઘટનાને અત્યંત દુઃખદ ગણાવતા કહ્યું કે, આનાથી વધુ પીડાદાયક બાબત બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં. વિવિધ સ્થળેથી વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરવા આવ્યા હતા અને જ્યારે આ ઈમારત ધરાશાયી થઈ ત્યારે તેઓ તેમાં રહેતા હતા. જોકે અસરગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓની ચોક્કસ સંખ્યા જણાવવી મુશ્કેલ છે, પરંતુ એ વાત નિશ્ચિત છે કે, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અંદર ફસાયેલા છે. NDRF અને MCD દ્વારા બે વિદ્યાર્થીઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અંદરથી ફોન કરી રહ્યા છે અને એવું જણાય છે કે, અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પણ ફસાયેલા છે; તેથી, બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. અમે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ અને મુખ્યમંત્રીએ સમગ્ર ટીમને અહીં મોકલી છે. સમગ્ર સરકાર અત્યંત ચિંતિત છે અને વિદ્યાર્થીઓને બચાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. તે જ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.
આ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ સત્ય નિકેતનમાં બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થવાની ઘટના અંગે 'X' પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે DDMA, NDRF, દિલ્હી ફાયર સર્વિસ, દિલ્હી પોલીસ, MCD, CATS અને સિવિલ ડિફેન્સની ટીમો યુદ્ધના ધોરણે રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં લાગેલી છે. સાવચેતીના ભાગ રૂપે બાજુની ઇમારતને પણ ખાલી કરાવવામાં આવી છે.
Deeply concerned by the building collapse incident at Satya Niketan, RK Puram.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 6, 2026
Teams from DDMA, NDRF, Delhi Fire Services, Delhi Police, MCD, CATS and Civil Defence are carrying out rescue operations on a war footing. The adjacent building has been vacated as a precautionary…
મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને તાત્કાલિક મદદ પૂરી પાડવા માટે તમામ શક્ય પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને તમામ સંબંધિત એજન્સીઓ પરસ્પર સંકલન સાધીને કામ કરી રહી છે. દરેક નાગરિકની સુરક્ષા અને સુખાકારી અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે.
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