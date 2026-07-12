પુણે: મોશીમાં બિલ્ડિંગ પર કચરાનો ઢગલો પડવાની દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક વધીને 9 થયો
8 જુલાઈ બપોરે બનેલી દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધી નવ લોકોના મૃત્યુ થઈ હોવાના અહેવાલ છે, સર્ચ ઑપરેશન તેના અંતિમ પડાવમાં
Published : July 12, 2026 at 5:25 PM IST
પિંપરી-ચિંચવડ: પુણે (મહારાષ્ટ્ર)ના પિંપરી-ચિંચવડમાં મોશી કચરાના ડેપોમાં થયેલા અકસ્માતમાં મૃત્યુઆંક વધીને 9 થઈ ગયો છે. શનિવારે (11 જુલાઈ) - રાહત અને બચાવ કામગીરીના ચોથા દિવસે કાટમાળમાંથી આઠ મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, મોડી રાત્રે વધુ એક વ્યક્તિનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેના કારણે આ ઘટનામાં કુલ મૃત્યુઆંક નવ થયો હતો.
મોડી રાત્રે વધુ એક મૃતદેહ મળ્યો
અહેવાલ મુજબ, શનિવારે રાત્રે લગભગ 1:00 વાગ્યે શોધ ટીમને વધુ એક વ્યક્તિ મળી આવી હતી. વ્યક્તિની ઓળખ વામન કસ્બે તરીકે થઈ હતી. તેને તાત્કાલિક પિંપરીની યશવંતરાવ ચવ્હાણ (YCM) હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો; જોકે, તપાસ બાદ ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
ઘટના 8 જુલાઈના રોજ બપોરે બની હતી
આ ઘટના 8 જુલાઈના રોજ બપોરે 1:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. મોશી ગાર્બેજ ડેપો ખાતે 'વેસ્ટ-ટુ-એનર્જી' પ્લાન્ટની વહીવટી ઈમારત પર કચરાનો મોટો ઢગલો તૂટી પડ્યો હતો, જેમાં કુલ 23 લોકો કાટમાળમાં ફસાઈ ગયા હતા. આ ઘટના બાદ, નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF), ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રની ટીમોએ યુદ્ધના ધોરણે શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
ઘટના બાદ તરત જ પાંચ લોકો જાતે બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યાં. ત્યારબાદ, ભારતીય સેના, NDRF, પિંપરી-ચિંચવડ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, PMRDA ફાયર બ્રિગેડ, રાજ્ય ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ અને પોલીસ વહીવટીતંત્રે મોટાપાયે શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. પહેલા જ દિવસે કાટમાળમાંથી નવ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
જોકે, વહીવટી બ્લોકનો મોટો ભાગ ધરાશાયી થઈ ગયો હોવાથી ઇમારતમાં પ્રવેશ કરવો અશક્ય હતું, જેના કારણે માળખું ખૂબ જ ભયાનક સ્થિતિમાં હતું. પરિણામે, ઇમારતની આસપાસના કાટમાળને સાફ કરવા માટે 12 પોક્લેન મશીનો, જેસીબી, ડમ્પર અને અન્ય ભારે મશીનરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ત્યારબાદ, NDRFના ટેકનિકલ માર્ગદર્શન હેઠળ બે ડિમોલિશન એક્સકેવેટરનો ઉપયોગ કરીને ઇમારતના કોંક્રિટ ભાગોને દૂર કરવામાં આવ્યા. આનાથી શોધ ટીમ સુરક્ષિત રીતે ઇમારતમાં પ્રવેશી શકી અને શોધ કામગીરી આગળ ધપાવી શકી.
પિંપરી-ચિંચવડમાં માતમ છવાઈ ગયો
શોધ કામગીરી દરમિયાન, ભાવેશ વાણી કાટમાળમાંથી બહાર કાઢવામાં આવેલા સૌપ્રથમ વ્યક્તિ હતા. તેમને તાત્કાલિક પિંપરીની યશવંતરાવ ચવ્હાણ (YCM) હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, પરંતુ તપાસ બાદ ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. શનિવારે અક્ષય સાવંત (35, મોશી), સુનીલ કોરકે (40, આલંદી), સન્ની માને (39, ગાંધર્વનગરી, મોશી), મહેશ કુંભાર (33, છત્રપતિ સંભાજીનગર), નાગેશ ગાયકવાડ (26, સંજય ગાંધી નગર, મોશી), રણજીત પાટીલ (22, મોશી), અને રાહુલ ગાંધી (22, મોશી)ના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.
YCM હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા બાદ ડૉક્ટર્સે તેમને મૃત જાહેર કર્યા. ત્યારબાદ, રવિવારે વહેલી સવારે ચાલી રહેલા શોધખોળ અભિયાન દરમિયાન, વામન શહેરના રહેવાસીનો મૃતદેહ કાટમાળમાંથી મળી આવ્યો. YCM હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હોવા છતાં, ડોકટરોએ તેમને તપાસ કરતાં મૃત જાહેર કર્યા. પરિણામે, આ ઘટનામાં મૃત્યુઆંક નવ થઈ ગયો છે. દરમિયાન, કાટમાળમાં ફસાયેલા મોટાભાગના લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, અને તમામ ઘાયલો અને મૃતકોને યશવંતરાવ ચવ્હાણ (YCM) હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મેડિકલ ફોર્માલિટી પૂર્ણ કર્યા પછી, મૃતકોના મૃતદેહ તેમના સંબંધીઓને સોંપવામાં આવ્યા હતા. આ દુ:ખદ ઘટનાને કારણે સમગ્ર પિંપરી-ચિંચવડ શહેરમાં શોક છવાઈ ગયો છે. સંભવિત વહીવટી બેદરકારી અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. શોધ અને બચાવ કામગીરી તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, અને વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું છે કે વધુ તપાસ અને જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.
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