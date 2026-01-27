ETV Bharat / bharat

બજેટ સત્ર: મનરેગા, વિદેશ નીતિ અને અન્ય અનેક મુદ્દાઓ ઉઠાવશે વિપક્ષ

વિપક્ષે બજેટ સત્ર માટે પોતાનો એજન્ડા સ્પષ્ટ કર્યો છે. તે અનેક મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવાની યોજના બનાવી છે.

સંસદના શિયાળુ સત્રનો ફોટો
સંસદના શિયાળુ સત્રનો ફોટો (ANI)
By PTI

Published : January 27, 2026 at 10:07 PM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ અને કેટલાક અન્ય વિપક્ષી પક્ષોએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે બુધવારથી શરૂ થઈ રહેલા સંસદના બજેટ સત્રમાં મનરેગા, મોદી સરકારની વિદેશ નીતિ, યુએસ ટેરિફ, ડોલર સામે રૂપિયાનો ઘટાડો, વાયુ પ્રદૂષણ અને જાહેર હિતના અન્ય ઘણા મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવશે. આજે સરકારે બોલાવેલી સર્વપક્ષીય બેઠકમાં બજેટ સત્રની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જોકે કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો હતો કે સરકારે કોઈ કાયદાકીય એજન્ડા રજૂ કર્યો નથી.

સરકાર કહે છે કે એજન્ડા પછીથી આપવામાં આવશે, કારણ કે સત્રનો પહેલો ભાગ રાષ્ટ્રપતિના ભાષણ અને કેન્દ્રીય બજેટ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા પર કેન્દ્રિત હશે. બેઠક પછી, રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસના વ્હીપ, સૈયદ નાસિર હુસૈને જણાવ્યું હતું કે, "આજની બેઠકમાં બજેટ સત્રના પહેલા ભાગની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. પહેલા ભાગમાં મનરેગાનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે. અમે SIRનો મુદ્દો પણ મજબૂતીથી ઉઠાવીશું. અરવલ્લી અને ગ્રેટ નિકોબાર ટાપુઓ સાથે સંબંધિત પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવવામાં આવશે."

હુસૈને કહ્યું, "સરકારે જમ્મુ અને કાશ્મીરને સંપૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાનું વચન આપ્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી આવું થયું નથી. આ પણ ઉઠાવવામાં આવશે. વિદેશ નીતિ, યુએસ ટેરિફ અને કેટલાક અન્ય મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવવામાં આવશે."

રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસના નાયબ નેતા, પ્રમોદ તિવારીએ પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સરકાર બંધારણીય અધિકારો રદ કરી રહી છે અને બંધારણીય સંસ્થાઓને નબળી બનાવી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "વિરોધ પક્ષ પણ વિદેશ નીતિનો મુદ્દો ઉઠાવશે. આપણી વિદેશ નીતિ ક્યાં પહોંચી ગઈ છે? કોઈ આપણી સાથે ઉભું નથી. આપણને એ પણ ખબર નથી કે કોનો પક્ષ લેવો, કોણ આપણને ટેકો આપશે." તેમણે કહ્યું કે જ્યારે સરકારની આર્થિક નીતિની વાત આવે છે, ત્યારે રૂપિયો તેના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

તિવારીએ કહ્યું, "અમેરિકા ટેરિફ લાદવાનું અને રશિયન તેલ ખરીદવાના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવાનું ચાલુ રાખે છે. દિલ્હી અને અન્યત્ર આપણે જોયેલા સૌથી ખરાબ વાયુ પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે આ મુદ્દો પણ ઉઠાવીશું... અમે ઇન્દોરમાં દૂષિત પાણીને કારણે થતા મૃત્યુનો મુદ્દો પણ ઉઠાવીશું."

કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે મનરેગાનો મુદ્દો પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે યોજનાને બદલે નવો કાયદો ફક્ત તેના નામમાંથી મહાત્મા ગાંધીનું નામ જ દૂર કરતો નથી પરંતુ "ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગારનો નાશ કરે છે."

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ સત્ર દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો પાછો મેળવવા, "મત ચોરી" અને બેરોજગારીના મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવવામાં આવશે. કોંગ્રેસના સાંસદ કોડિકુન્નિલ સુરેશે કહ્યું કે વિપક્ષ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ (મનરેગા) ને ફરીથી લાગુ કરવાની માંગ કરી રહ્યું છે.

તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (ટીડીપી) ના સાંસદ લવુ શ્રીકૃષ્ણ દેવરાયાલુએ કહ્યું કે ભારત જે વિવિધ મુક્ત વેપાર કરારો પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યું છે તેની ચર્ચા થવી જોઈએ. તેમણે હૈદરાબાદ જેવી જ અમરાવતી માટે "કાયદાકીય દરજ્જા" ની પણ માંગ કરી. બીજુ જનતા દળના સાંસદ સસ્મિત પાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે તેમનો પક્ષ "ઓડિશામાં ખેડૂતોની તકલીફ અને કથળતી કાયદો અને વ્યવસ્થાના મુદ્દાઓ ઉઠાવશે."

