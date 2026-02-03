લોકસભામાં હંગામો, વિપક્ષના 8 સાંસદ સસ્પેન્ડ, સંસદ ભવન બહાર રાહુલ ગાંધીનું પ્રદર્શન
Published : February 3, 2026 at 7:30 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્ર દરમિયાન હોબાળો મચાવવા બદલ મંગળવારે લોકસભાના બાકીના સમય માટે 8 વિપક્ષી સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. સસ્પેન્ડ કરાયેલા સાંસદોમાંથી સાત કોંગ્રેસ પક્ષના અને એક CPI(M)ના હતા. રાહુલ ગાંધીના બોલવાનો ઇનકારનો વિરોધ કરતા તેમણે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને સ્પીકરના પોડિયમ પાસે કાગળો ફેંક્યા હતા.
રાષ્ટ્રપતિના ભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ગૃહ ચર્ચા કરી રહ્યું હતું. નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી દ્વારા ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ એમએમ નરવણેના અપ્રકાશિત પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કરવાના પ્રયાસને કારણે ગૃહ ત્રણ વખત મુલતવી રાખવામાં આવ્યું.
બપોરે 3 વાગ્યે કાર્યવાહી ફરી શરૂ થઈ ત્યારે, અધ્યક્ષ દિલીપ સૈકિયાએ સ્પીકરના પોડિયમ તરફ કાગળો ફેંક્યા, જેમાં કોંગ્રેસના સાંસદો અમરિંદર સિંહ રાજા વડિંગ, ગુરદીપ સિંહ ઔજલા, હિબી ઈડન, ડીન કુરિયાકોસ, પ્રશાંત પડોલે, સી.કિરણ કુમાર રેડ્ડી અને મણિકમ ટાગોર અને CPI(M) સાંસદ એસ. વેંકટેશનનું નામ ગૃહના અપમાન માટે લેવામાં આવ્યું હતું.
Budget session of Parliament | In connection with the uproar in Lok Sabha and the incident of papers being thrown towards the Chair, six Opposition MPs, including Hibi Eden, Amarinder Singh, Raja Warring, Manickam Tagore, Gurjeet Singh Aujla, Prashant Yadaorao Padole and Kiran… pic.twitter.com/8YFf759b6t— ANI (@ANI) February 3, 2026
સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ 8 સભ્યોના નામ આપીને ગૃહમાં કોર્ટના તિરસ્કાર અને સેક્રેટરી જનરલ અને લોકસભાના અધિકારીઓના ટેબલ પર જઈને અધ્યક્ષની ગરિમાનું અપમાન કરવા બદલ નિયમ 374 (2) હેઠળ સંસદના વર્તમાન સત્રના બાકીના સમય માટે તેમને સસ્પેન્ડ કરવા માટે એક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. ગૃહે ધ્વનિ મત દ્વારા પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી, જેના પગલે ગૃહ દિવસભર માટે સ્થગિત કરવામાં આવ્યું.
બજેટ સત્રના બાકીના સમય માટે લોકસભામાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલા સાંસદોમાં મણિકમ ટાગોર, હિબી ઈડન, અમરિંદર સિંહ રાજા વારિંગ, ગુરજીત સિંહ ઔજલા, પ્રશાંત યાદોરાવ પડોલે, ડીન કુરિયાકોસે, સી.કિરણ કુમાર રેડ્ડી અને એસ. વેંકટેશનનો સમાવેશ થાય છે.
રાહુલ ગાંધી સહિતના સાંસદોનું સંસદ બહાર વિરોધ પ્રદર્શન
દરમિયાન, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને અન્ય સાંસદોએ સંસદના મકરધ્વજ ખાતે લોકસભામાંથી આઠ વિપક્ષના સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવા અને ભારત અમેરિકા વેપાર કરાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
મંગળવારે, રાહુલ ગાંધીએ ગૃહમાં પૂર્વ સેનાધ્યક્ષ એમ.એમ.નરવણેના અપ્રકાશીત પુસ્તક પર આધારિત એક લેખ રજૂ કર્યો, જેમાં તેમણે ફરીથી નરવણેના પુસ્તક અને ચીન સાથેના સંઘર્ષનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, અને કહ્યું કે તે એક મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા મુદ્દો છે, જેનો ચીન અને પાકિસ્તાન સાથે સંબંધ છે, અને તે રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણનો મુખ્ય ભાગ છે.પરંતુ અધ્યક્ષે ફરીથી તેમને વધુ બોલતા અટકાવ્યા.