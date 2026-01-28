ETV Bharat / bharat

સંસદ બજેટ સત્ર 2026: સરકારે ગૃહ ચલાવવામાં માટે વિપક્ષ પાસેથી સહયોગ માંગ્યો

સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે, આર્થિક સર્વેક્ષણ 29 જાન્યુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવશે અને બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવશે.

સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ (વચ્ચે), કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુ (ડાબે) અને કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન જેપી નડ્ડા
સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ (વચ્ચે), કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુ (ડાબે) અને કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન જેપી નડ્ડા (PTI)
January 28, 2026

નવી દિલ્હી: સંસદનું બજેટ સત્ર આજથી, બુધવારથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર સરકારે મંગળવારે તમામ રાજકીય પક્ષોને બંને ગૃહો લોકસભા અને રાજ્યસભાની સુચારૂ રીતે ચલાવવામાં સહયોગ આપવા માટે અપીલ કરી છે. બજેટ સત્ર પહેલા સર્વપક્ષીય બેઠક બાદ, સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "બજેટ સત્રના પહેલા ભાગમાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ સંસદના બંને ગૃહોમાં બજેટ પર ચર્ચા થશે.

અમે તમામ પક્ષોને સત્રની સુગમ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરવા વિનંતી કરી છે." રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે, આ બેઠક સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી. રાજ્યસભાના નેતા જેપી નડ્ડા, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અર્જુન રામ મેઘવાલ અને એલ. મુરુગન પણ બેઠક દરમિયાન હાજર રહ્યા હતા.

રિજિજુએ કહ્યું, "અમે વિવિધ પક્ષોના ફ્લોર લીડર્સના સૂચનો ધ્યાનમાં લીધા છે. અમે તમામ રાજકીય પક્ષોને ગૃહ ચલાવવામાં સહયોગ કરવાની અપીલ કરી છે કારણ કે આ બજેટ સત્ર અને આ વર્ષનું પ્રથમ સંસદ સત્ર છે." રિજિજુએ કહ્યું કે આર્થિક સર્વેક્ષણ 29 જાન્યુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવશે, અને બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ રજૂ કરશે.

દરમિયાન, કોંગ્રેસે કેન્દ્ર સરકારની સત્ર પહેલાં તેના પ્રસ્તાવિત કાયદાકીય કાર્યસૂચિ શેર ન કરવા બદલ ટીકા કરી. બેઠક પછી, કોંગ્રેસના નેતા કે. સુરેશે કહ્યું, "વિપક્ષી પાર્ટીઓ નાખુશ હતી કે ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવનાર બિલોની કોઈ યાદી શેર કરવામાં આવી નથી." સુરેશે કહ્યું કે, એજન્ડા પછીથી શેર કરવામાં આવશે, પરંતુ કોંગ્રેસે આનો વિરોધ કર્યો અને સરકાર પર પારદર્શિતાનો અભાવ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.

નવી યુજીસી માર્ગદર્શિકા સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા માટે વિપક્ષની માંગનો જવાબ આપતા, રિજિજુએ કહ્યું કે સરકાર ચર્ચા માટે તૈયાર છે, પરંતુ બજેટ પસાર કરવાની તેમની બંધારણીય જવાબદારી પક્ષોને યાદ અપાવી. જોકે, રિજિજુએ સ્પષ્ટ કર્યું કે સરકાર નવા રજૂ કરાયેલા VB-G-રામજી કાયદાને પાછો ખેંચશે નહીં, જે મનરેગાનું સ્થાન લેશે.

