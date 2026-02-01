ETV Bharat / bharat

જ્યારે દેશને 'કાળુ' અને બજેટ પાછું ખેંચો...નો ફટકો પડ્યો, શું તમે જાણો છો કે બજેટના પણ નામ હોય છે?

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે 2026નું બજેટ રજૂ કરશે. ચાલો જોઈએ એવા બજેટ કે જેને ખાસ નામ આપવામાં આવ્યા છે.

કાળા' અને 'પાછળ ખેંચાયેલા' બજેટના પરિણામો દેશે ભોગવ્યા.
કાળા' અને 'પાછળ ખેંચાયેલા' બજેટના પરિણામો દેશે ભોગવ્યા. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 2:04 PM IST

હૈદરાબાદ : જ્યારે આપણે શાળા કે કોલેજમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણા શિક્ષકો કે મિત્રોના વર્તનના આધારે નામ આપીએ છીએ, પછી ભલે તે સારું હોય કે ખરાબ. તેવી જ રીતે, જ્યારે નાણામંત્રી વાર્ષિક બજેટ પ્રસ્તાવ રજૂ કરે છે, ત્યારે વિપક્ષ લેવામાં આવેલા નિર્ણયો પર પ્રતિક્રિયા આપે છે, પછી ભલે તે સારા હોય કે ખરાબ, મજબૂત હોય કે નરમ.

આ નિર્ણયો બજેટ દરખાસ્તોના નામકરણ માટેનો આધાર પણ છે. વિવિધ મીડિયા અહેવાલો અને દેશની આઝાદીના 79 વર્ષના ઇતિહાસ પર નજર નાખતા નામકરણની ઘણી રસપ્રદ વાર્તાઓ બહાર આવે છે.

કાળું બજેટ : 1973નું વર્ષ હતું, જ્યારે ઇન્દિરા ગાંધી વડાપ્રધાન હતા. નાણામંત્રી યશવંતરાવ બી. ચૌહાણ દ્વારા રજૂ કરાયેલા બજેટ પ્રસ્તાવને "કાળું બજેટ" કહેવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે ભારત ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યું હતું.

સરકારની તિજોરી ખતમ થવાના આરે હતી. રાજકોષીય ખાધ રુ.550 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ હતી. તે સમયે કોલસાની ખાણોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ગંભીર આર્થિક કટોકટીને કારણે બિલને બ્લેક બજેટ કહેવામાં આવ્યું.

મનમોહન સિંહનું ઉદારીકરણવાળું બજેટ : 1991માં નાણામંત્રી મનમોહન સિંહ દ્વારા રજૂ કરાયેલ બજેટ પ્રસ્તાવને આધુનિક ભારતનો પાયો માનવામાં આવે છે. તેને "ઉદારીકરણવાળું બજેટ" કહેવામાં આવ્યું કારણ કે આ પછી ભારતે તેની અર્થવ્યવસ્થા વિશ્વ માટે ખોલી દીધી. આ બજેટથી વિદેશી કંપનીઓને ભારતમાં વ્યવસાય કરવાની મંજૂરી મળી. તેનાથી ભારતીય કંપનીઓ માટે વિદેશમાં વ્યવસાય કરવાનું પણ સરળ બન્યું. લાઇસન્સ રાજનો અંત લાવવાની દિશામાં આ એક મોટું પગલું હતું.

પી. ચિદમ્બરમના પ્રસ્તાવોને ડ્રીમ બજેટ કહેવામાં આવ્યું : 1997માં, નાણામંત્રી પી. ચિદમ્બરમના બજેટ પ્રસ્તાવોને ડ્રીમ બજેટ કહેવામાં આવ્યું. આ બજેટ ભારતના મધ્યમ વર્ગ અને કોર્પોરેટ જગત માટે એક સ્વપ્નથી ઓછું નહોતું. તેમાં આવકવેરા અને કોર્પોરેટ ટેક્સમાં નોંધપાત્ર ઘટાડાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, સરચાર્જ નાબૂદ કરવાથી જનતાને નોંધપાત્ર રાહત મળી.

યશવંત સિંહાનું મિલેનિયમ બજેટ : 2000માં નાણામંત્રી યશવંત સિંહા દ્વારા રજૂ કરાયેલા બજેટ પ્રસ્તાવને મિલેનિયમ બજેટ નામ આપવામાં આવ્યું હતું. મૂળભૂત રીતે, તે એક નવી સદીની શરૂઆત હતી. અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકાર દરમિયાન, નાણામંત્રી યશવંત સિંહાના બજેટે ભારતના આઇટી સુપરપાવરમાં પરિવર્તનનો માર્ગ મોકળો કર્યો.

બજેટમાં માહિતી ટેકનોલોજી (IT) કંપનીઓને નોંધપાત્ર રાહત મળી. કમ્પ્યુટર, સીડી અને સોફ્ટવેર જેવી વસ્તુઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ભારે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો, જેનાથી દેશમાં ટેકનોલોજીનો ફેલાવો ઝડપી બન્યો.

બજેટ પાછું ખેંચો... જ્યારે સરકારે ભાવ વધારો પાછો ખેંચવો પડ્યો : 2002નું બજેટ અટલ બિહારી વાજપેયીના નેતૃત્વ હેઠળની NDA સરકાર માટે મુશ્કેલી લાવ્યું. નાણામંત્રી યશવંત સિંહા દ્વારા રજૂ કરાયેલા બજેટમાં સરકારે LPG સિલિન્ડર, સેવા કર અને અન્ય ઘણી વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. આ બજેટનો સંસદથી લઈને શેરીઓ સુધી વ્યાપક વિરોધ થયો, જેના કારણે સરકારે તેના નિર્ણયો પાછા ખેંચવા પડ્યા. તેથી, તે રોલબેક બજેટ તરીકે જાણીતું બન્યું.

